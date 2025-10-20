MS Saúde é reativado e governo injeta R$32 milhões para ampliar atendimento especializado

Após um período de reorganização interna, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul retomou gradualmente o programa MS Saúde, que havia sido temporariamente suspenso para permitir ajustes administrativos conduzidos pela Secretaria de Estado de Saúde (MS), com o objetivo de assegurar eficiência operacional e equilíbrio na aplicação dos recursos.
De acordo com a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, essa reorganização era necessária para que a gestão se fortalecesse e para garantir a sustentabilidade do programa.
“O MS Saúde é um instrumento importante para ampliar o acesso da população aos serviços especializados. Essa reestruturação foi fundamental para assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de forma responsável e eficiente”, destacou.
Atualmente, 68 estabelecimentos são habilitados no programa, com um valor de execução de R$32 milhões, distribuídos de acordo com cada procedimento que consta em contrato nas unidades.
Destes, 61 unidades já retomaram os atendimentos, incluindo o São Julião e o Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, que não haviam atingido o valor total dos contratos quando tiveram as atividades suspensas na semana passada, como noticiou o Correio do Estado.
As outras sete unidades atingiram integralmente as metas dos contratos e permanecem temporariamente fora da retomada, pois já cumpriram todos os procedimentos pactuados.
Durante a paralisação das atividades do MS Saúde, os outros convênios e contratos mantidos com as unidades não foram afetados, funcionando normalmente durante o período de ajustes.
Além da volta do programa, o Governo do Estado vem investindo em ações complementares que ampliem o acesso a atendimentos especializados, com destaque para a área de oftalmologia.
Já foram destinados R$6 milhões em três contratos firmados com o Hospital São Julião, o Hospital Municipal de Costa Rica e o Hospital SIAS, de Fátima do Sul. Os recursos vão aumentar a oferta de procedimentos oftalmológicos, incluindo atendimento de retina e outras demandas.
O Hospital SIAS recebeu ainda um investimento adicional de R$1,4 milhão para a realização de cirurgias de catarata, pterígio e Yag Laser.
Outro destaque é a iniciativa Cinturão de Ortopedia, que deve cobrir buracos na especialidade no Estado. Desde o mês de julho, o Governo investe adicionalmente R$9,6 milhões em seis hospitais: em Aquidauana, Bataguassu, Coxim, Maracaju, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia, para a realização de procedimentos de complexidade média em ortopedia, válidos até dezembro.
Para Crhistianne, essas ações ampliam o acesso aos procedimentos e contribuem na redução de filas de espera por atendimentos especializados.
“Estamos fortalecendo a rede estadual com estratégias que garantem atendimento mais próximo e eficiente para a população. As ações em oftalmologia e ortopedia demonstram o esforço permanente em ampliar o acesso e reduzir desigualdades regionais no sistema de saúde”, reforça.
Até dezembro, deve ser inaugurado o Hospital Regional de Dourados, que vai ampliar de forma ampla a oferta de atendimentos especializados no interior do Estado, especialmente nas demandas de ortopedia e oftalmologia.