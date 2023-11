Mídias e hospedagens

Os valores serão usados para reuniões, hospedagem e mídia

A prefeitura de Campo Grande disponibilizou um “patrocínio” de R$120 mil, que será usado na terceira expedição da Rota de Integração Latina Americana (RILA). O valor para chegar até Iquique (CHI), foi divulgado hoje (23), no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Campo Grande (Diogrande).

Conforme apontado como a “cota ouro”, no Diário Oficial, essa grana está sendo disponibilizada para hospedagens e mídias de patrocínio.

Os valores serão descontados nos seguintes itens abaixo:

- Apresentação de sua marca institucional (vídeo de até 10 minutos) nos locais de

eventos;

- Direito a assentos para representantes da administração municipal em veículos

participantes da expedição;

- Adesivagem da marca em tamanho com destaque grande nos veículos;

- Logomarca nas camisetas;

- Logomarca em mídias utilizadas na viagem;

- Despesas de Hospedagem e alimentação para a equipe;

- Acesso ao local dos eventos destinados às rodas de negócios (Porto Murtinho,

Loma Plata e Iquique);

- Sala para reuniões reservadas com autoridades locais;

- Participação no evento de encerramento da expedição RILA 2023.

Além dos benefícios acima para percurso até Iquique (CHI), o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (Setlog), se compromete a apresentar um relatório analitico no final da expedição, em que realizará as filmagens e também mostrará o que pode ser melhorado até a Cordilheira dos Andes.

Ainda conforme a publicação no Diário Oficial, a empresa Setlog está dentro da expedição, por apresentar experiências e conhecimentos destas rotas que já foram realizadas por ela nos anos de 2013 e 2017 pelas rodovias paraguaias, argentinas e chilenas.

A empresa apresentou valores de contratações de cargas que segundo o diário oficial, os preços são similares aos apresentados dentro do mercado atual, confirmando a comprovação através de contratos e documentos equivalentes firmados com outras empresas.

Expedição da RILA

Mais de 107 pessoas em 36 caminhonetes devem percorrer a partir de amanhã (24), os 2,3 mil quilômetros da Rota Bioceânica até o litoral norte chileno. A terceira expedição da Rota de Integração Latina Americana (RILA) passará por 10 cidades e será um teste-driver para os governantes e empresários possam entender melhor os desafios do percurso que será a principal rota econômica do país. De acordo com a programação, os veículos devem chegar em Iquique (CHI), no dia 5 de dezembro.

“Entre ida e volta serão quase 5 mil quilômetros e sabemos que será um verdadeiro test-drive para os veículos, principalmente na Cordilheira dos Andes. Queremos mostrar aos empresários que essa rodovia já está apta para o uso e assim começar a fomentar a economia dos países participantes ", detalhou, Cláudio Cavol, que é diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (Setlog).

Conforme a programação, um caminhão frigorífico da JBS com 13 toneladas de carne bovina saiu hoje (23), e está a caminho do litoral norte do Chile. Segundo Cavol, o transporte deste veículo pela Cordilheira dos Andes será um grande desafio que valerá estudos mais específicos. “Serão 5 mil quilômetros em 5 dias de viagem direta. Os dados que temos em mãos é que um caminhão deve gastar entre 15 a 18 mil reais de diesel. Para termos uma certeza, faremos um frete experimental para vermos o que vamos enfrentar, já que ainda temos alguns pontos que será um grande desafio para os veículos mais pesados”, detalhou.

