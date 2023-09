Mato Grosso do Sul recebe pela primeira vez o Encontro dos Secretários de Segurança Pública (SULMaSSP), evento que reúne os secretários de Segurança Pública de outros quatro estados para discutir a segurança nas fronteiras. O encontro será na quinta-feira (28) com a presença dos Secretários de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O principal objetivo do evento é alinhar ações e atuar de forma coordenada para fortalecer a repressão dos crimes cometido nas fronteiras entre Brasil, Paraguai e Bolívia, assim como às divisas que fazem parte do bloco.

Forças Militares

O evento que vai até quinta-feira (29) conta com a presença dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, os Delegados-Gerais das Polícias Civil, os diretores das Polícias Penais, das Perícias Criminais e dos Centros Integrados de Comando e Controle dos cinco estados que compõem o bloco do SULMaSSP.

Pautas



Na quinta-feira (28) o tema do debate gira em torno da promoção de ação integrada entre os estados que fazem parte do bloco, sendo um dos focos a repressão ao crime organizado e desarticulação tanto na fronteira quanto nas cidades. A segurança da Rota Bioceânica também será discutida.

Ainda no mesmo dia, às 14h, no Bioparque, em Campo Grande, será assinado um acordo para instituir Grupos de Estudo e nomear recursos humanos, que irão realizar análises, proposição de ações e iniciativas para formular políticas em segurança pública



Já no segundo dia de evento serão discutidas soluções tecnológicas como câmeras temáticas, atuação das forças nas fronteiras e divisas e combates de crimes cometidos no campo.





Sobre o SULMaSSP

É um bloco que congrega os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo - por meio das respectivas Secretarias de Segurança Pública e, que realiza em Campo Grande –MS, nos dias 28 e 29 de setembro de 2023, o 3º Encontro Estratégico da Segurança Pública, sendo o 1º a ser realizado em Mato Grosso do Sul.

O bloco, criado em março de 2023, atua de forma coordenada, para ampliar e fortalecer a repressão de crimes transfronteiriços (Paraguai/Bolívia/Brasil) e nas divisas estaduais na área do bloco, mediante uma efetiva integração operacional e de inteligência, com reflexos na desarticulação de organizações criminosas e no aprimoramento dos mecanismos de defesa social.

As ações são executadas por meio de suas Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Científicas, Polícias Penais e Centros Integrados de Comando e Controle.

Encontros anteriores

As edições anteriores aconteceram em março de 2023, em Curitiba (PR) e em julho de 2023, em São Paulo (SP), ocasiões nas quais foram iniciados os trabalhos e definidos o diagnóstico e o plano estratégico de atuação conjunta.

Operações

O SULMaSSP deflagrou duas “Operações Fronteiras e Divisas Integradas”.

A primeira foi de 12 a 15 de maio de 2023, com a liderança da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, resultando:

- prisão de 127 pessoas,

- 184 veículos apreendidos,

- 32 mil pessoas abordadas,

- 40 mil maços de cigarros contrabandeados apreendidos,

- 17 armas de fogo tiradas de circulação,

- apreensão de 3.487 mil toneladas de entorpecentes

- Cumprimento de 103 mandados judiciais.

Efetivo: Houve o emprego de 2.500 viaturas policiais, 70 embarcações, 21 aeronaves, 51 cães, 5 drones e mais de seis mil policiais de todas as forças de segurança. Dentre os foragidos foram identificados traficantes, contrabandistas, homicidas, estupradores e estelionatários.

A segunda edição da “Operação Divisas e Fronteiras Integradas”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foi deflagrada entre 21 e 23 de julho de 2023, e resultou:

- prisão de mais de 1.500 pessoas,

- apreensão de 11 toneladas de entorpecentes,

- captura de 423 foragidos.

- Retiradas de circulação 185 armas de fogo,

- 145 veículos recuperados.

Efetivo: 17 mil policiais de todos os Estados do bloco.

