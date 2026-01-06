MS segue com o menor preço médio do etanol em todo o país

CAMPO GRANDE

Antes mesmo de abrir, Central do Cidadão tinha fila de 90 metros com 120 pessoas

Fila gigantesca se formou nas primeiras horas do dia, na Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud, localizada na rua Marechal Rondon, centro, em Campo Grande.

Contribuintes madrugaram na fila para cobrar explicações, entender sobre as taxas, discordar sobre o valor ou até mesmo pedir isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU-2026).

Muitos reivindicam ou discordam dos tributos cobrados no IPTU, cujo valor é composto por:

Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)

Alíquota municipal

Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

Com aproximadamente 120 pessoas, a fila tinha cerca de 90 metros. Prestes a vencer, o IPTU têm tirado o sono de muita gente: os primeiros chegaram às 3h, no escuro.

Vale ressaltar que o horário de funcionamento do local é das 8h às 16h e que o último dia para pagamento à vista é segunda-feira (12).

Vigilante, Paulo César Marques Gonçalves, foi o primeiro da fila. Ele chegou às 3h30min acompanhado da mãe, para tentar isenção do imposto dela.

“Trouxe minha mãe pra fazer a isenção. Vim mais cedo, porque eu vi no jornal que estava lotado ontem, aí eu trouxe ela hoje para sermos os primeiros. Eu estou acompanhando ela, como ela é de mais de 65 anos, eu acompanho ela. Como veio o valor um pouquinho a mais, vim hoje aqui para resolver o problema. Ela se enquadra com uma isenção de IPTU, porque ela é pensionista, pensão por morte do meu pai. Os outros anos foram isentos, mas era outro prefeito, não era a Adriane. Estou esperançoso para conseguir a isenção, eu acordei cedo para isso”, disse.

Aposentado, Iulson Cardoso da Silva, chegou às 13h desta segunda-feira (5), mas, por conta da multidão, não conseguiu ser atendido até às 16h e teve que voltar para casa. Nesta terça-feira (6), chegou às 3h35min para garantir o atendimento.

“Eu vim aqui para parcelar meu IPTU. Moro do Jardim das Hortênsias II. Eu estive aqui ontem, cheguei 13h, peguei a senha 602, mas não consegui atendimento e nada foi resolvido. Não concordo [com o valor], porque não tem nada de benefício para gente na nossa vila. As ruas todas cheias de buracos, os postos de saúde faltando remédio, faltando tudo, então não concordo. Eu concordo com o que é bem administrado e não está sendo”, pontuou.

De acordo com o Diário Oficial de Campo Grande ( Diogrande ), a Câmara Municipal de Vereadores criou, nesta terça-feira (6), uma comissão para apurar possíveis irregularidades na cobrança do IPTU.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 44% dos contribuintes contestaram o valor do imposto em 2026.

IPTU

O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.

A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.

Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.

As formas de pagamento são: