Cidades

competitividade

MS segue com o menor preço médio do etanol em todo o país

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,00 e a paridade é de 67,34%

06/01/2026 - 08h08
Os preços médios do etanol hidratado subiram em 15 Estados, caíram em outros 4 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 6 na semana encerrada em 3 de janeiro. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. 

E, assim como na semana anterior, Mato Grosso do Sul segue com o menor preço médio e o único estado onde abastecer com etanol é mais em conta do que abastecer com gasolina, conforme esta pesquisa. 

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,22% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,49 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço ficou estável, em R$ 4,28 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 3,92%, foi registrada no Tocantins, a R$ 5,04 o litro. A maior queda, de 12,35%, ocorreu no Acre, para R$ 5,25 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,08, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,00, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.

Competitividade

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um Estado na semana encerrada em 3 de janeiro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,19% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,00 e a paridade é de 67,34%.

 

CAMPO GRANDE

Contribuintes madrugam em fila para cobrar explicações sobre IPTU

Antes mesmo de abrir, Central do Cidadão tinha fila de 90 metros com 120 pessoas

06/01/2026 09h40

Fila gigantesca na Central do Cidadão William Maksoud

Fila gigantesca na Central do Cidadão William Maksoud MARCELO VICTOR

Fila gigantesca se formou nas primeiras horas do dia, na Central de Atendimento ao Cidadão - William Maksoud, localizada na rua Marechal Rondon, centro, em Campo Grande.

Contribuintes madrugaram na fila para cobrar explicações, entender sobre as taxas, discordar sobre o valor ou até mesmo pedir isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU-2026).

Muitos reivindicam ou discordam dos tributos cobrados no IPTU, cujo valor é composto por:

  • Valor venal (tamanho do terreno/área construída, tipo/padrão da construção, localização e uso)
  • Alíquota municipal
  • Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

Com aproximadamente 120 pessoas, a fila tinha cerca de 90 metros. Prestes a vencer, o IPTU têm tirado o sono de muita gente: os primeiros chegaram às 3h, no escuro.

Vale ressaltar que o horário de funcionamento do local é das 8h às 16h e que o último dia para pagamento à vista é segunda-feira (12).

Vigilante, Paulo César Marques Gonçalves, foi o primeiro da fila. Ele chegou às 3h30min acompanhado da mãe, para tentar isenção do imposto dela.

“Trouxe minha mãe pra fazer a isenção. Vim mais cedo, porque eu vi no jornal que estava lotado ontem, aí eu trouxe ela hoje para sermos os primeiros. Eu estou acompanhando ela, como ela é de mais de 65 anos, eu acompanho ela. Como veio o valor um pouquinho a mais, vim hoje aqui para resolver o problema. Ela se enquadra com uma isenção de IPTU, porque ela é pensionista, pensão por morte do meu pai. Os outros anos foram isentos, mas era outro prefeito, não era a Adriane. Estou esperançoso para conseguir a isenção, eu acordei cedo para isso”, disse.

Aposentado, Iulson Cardoso da Silva, chegou às 13h desta segunda-feira (5), mas, por conta da multidão, não conseguiu ser atendido até às 16h e teve que voltar para casa. Nesta terça-feira (6), chegou às 3h35min para garantir o atendimento.

“Eu vim aqui para parcelar meu IPTU. Moro do Jardim das Hortênsias II. Eu estive aqui ontem, cheguei 13h, peguei a senha 602, mas não consegui atendimento e nada foi resolvido. Não concordo [com o valor], porque não tem nada de benefício para gente na nossa vila. As ruas todas cheias de buracos, os postos de saúde faltando remédio, faltando tudo, então não concordo. Eu concordo com o que é bem administrado e não está sendo”, pontuou.

De acordo com o Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a Câmara Municipal de Vereadores criou, nesta terça-feira (6), uma comissão para apurar possíveis irregularidades na cobrança do IPTU.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 44% dos contribuintes contestaram o valor do imposto em 2026.

IPTU

O IPTU é um imposto brasileiro, de competência municipal, que deve ser pago por pessoas que tenham propriedades dentro do perímetro urbano.

A arrecadação do tributo municipal é convertido em melhorias para a cidade, nas áreas de segurança, educação, saúde, infraestrutura e lazer.

Quem não paga IPTU, corre risco de perder a posse do imóvel.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), o IPTU foi reajustado em 5,32% em 2026.

As formas de pagamento são:

  • À vista, com 10% de desconto – vencimento em 12 de janeiro
  • Parcelado, em 12 vezes – vencimento em dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil subsequente

 

LOTERIAS

Aposta de Campo Grande leva mais de R$ 700 mil em sorteio da Lotofácil

Além dela, outras 4 apostas também acertaram 15 números e dividiram o prêmio; próximo sorteio tem valor estimado em R$ 7,5 milhões

06/01/2026 09h35

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil

Aposta de Campo Grande faturou R$ 700 mil Foto: Reprodução Agência Brasil

Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio de apostas de loteria, divulgou o resultado do sorteio de ontem do concurso 3579 da Lotofácil. Entre os que arriscaram a sorte, uma aposta da capital sul-mato-grossense acertou 15 números e levou mais de R$ 700 mil pra casa.

O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões, e além da aposta de Campo Grande, outras 4 apostas, das cidades de Curionópolis (PA), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Bertioga (SP) também acertaram os 15 números.

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil desta segunda-feira (05) sorteou os seguintes números: 25 - 04 - 23 - 20 - 08 - 10 - 02 - 11 - 15 - 21 - 19 - 01 - 17 - 03 - 13.

A aposta da "Cidade Morena" foi feita na Lotérica Lord Loteria, localizada no bairro Carandá Bosque, na Rua Vitório Zeola. Os 4 apostadores que acertaram os 15 números faturaram R$ 768.413,77 cada.

Próximo sorteio: 3580

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3580. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

