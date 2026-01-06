MS segue com o menor preço médio do etanol em todo o país

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 15 Estados, caíram em outros 4 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 6 na semana encerrada em 3 de janeiro. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.
E, assim como na semana anterior, Mato Grosso do Sul segue com o menor preço médio e o único estado onde abastecer com etanol é mais em conta do que abastecer com gasolina, conforme esta pesquisa.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,22% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,49 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço ficou estável, em R$ 4,28 o litro.
A maior alta porcentual na semana, de 3,92%, foi registrada no Tocantins, a R$ 5,04 o litro. A maior queda, de 12,35%, ocorreu no Acre, para R$ 5,25 o litro.
O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,08, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,00, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,49 o litro.
Competitividade
O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um Estado na semana encerrada em 3 de janeiro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,19% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.
Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.
O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4,00 e a paridade é de 67,34%.