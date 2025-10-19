Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PREVISÃO DO TEMPO

MS segue em alerta de tempestade e semana deve ser de temperaturas amenas

Na manhã deste domingo (19), a chuva deu uma trégua, mas o clima segue ameno e com céu nublado

Tamires Santana

19/10/2025 - 09h30
Continue lendo...

Após um sábado de muita chuva, neste domingo (19), Campo Grande amanheceu com 16° e céu predominantemente nublado, cenário que deve permanecer no decorrer da semana. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), alguns estados de Mato Grosso do Sul ainda estão em alerta para tempestades.

Para este domingo, as mínimas na Capital devem permanecer próximas de 17 °C em Campo Grande. A máxima prevista é de cerca de 30 °C. No restante do Estado, as temperaturas podem variar entre 26 °C e 32 °C, dependendo da região.

Ainda conforme o Inmet, Campo Grande e a região central do Estado, estão em alerta laranja para tempestade, com risco de ventos de até 100 km/h, chuva intensa e eventual queda de granizo.

Já em Dourados, o tempo deve seguir parecido com o da Capital, com manhãs fria e temperaturas subindo ao longo do dia.

Em Corumbá, o alerta de instabilidade permanece. São esperadas chuvas localizadas e ventos fortes, o que pode afetar as máximas, estimadas em torno de 32 °C.

Nesse cenário, é importante acompanhar as atualizações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, já que há risco de queda de galhos e árvores, alagamentos e danos em estruturas externas.

Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria, proveniente do transporte de calor e umidade, junto com a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados.

Próximos dias

Conforme apurado pelo Correio do Estado, na Capital, o tempo volta a ficar estável e firme durante toda a segunda-feira (20) devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco e estável. 

Na Fronteira Sul do Estado, entre Ponta Porã, Iguatemi e a grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 14-16ºC e máximas de 26ºC. 

Entre Porto Murtinho, Aquidauana e Corumbá, as mínimas devem ficar entre 18ºC e máximas até 32ºC. 

De Anaurilândia a Coxim, passando pela região do bolsão, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 14-22ºC e máximas também de 32ºC. 

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 15ºC e 18ºC e máximas de até 26ºC. 

A partir de segunda-feira

Justiça Eleitoral faz "mutirão" para regularizar títulos em MS

Eleitor pode fazer cadastro biométrico, atualização de dados, transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral

18/10/2025 17h00

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

De 20 a 24 de outubro, os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul estarão funcionando em regime de plantão, das 8h às 18, com objetivo de facilitar o acesso dos eleitores aos serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais e polos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).

Durante o período do mutirão, os eleitores poderão regularizar o título, fazer o cadastro biométrico, atualizar dados, solicitar transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral. O atendimento será presencial, mas alguns serviços continuam disponíveis de forma online, por meio do aplicativo e-Título e do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os endereços e contatos das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul podem ser consultados no portal do TRE-MS, que reúne informações sobre todos os cartórios e polos de atendimento do estado.

A iniciativa ocorre em meio ao alto número de títulos eleitorais cancelados no estado. Segundo a Justiça Eleitoral, 88.124 eleitores de Mato Grosso do Sul tiveram seus títulos cancelados o equivalente a 4,33% do eleitorado local. No Brasil, o total chega a 5.042.047 documentos, o que representa 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, o título irregular pode gerar uma série de complicações: suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos, impedimento de renovação de matrícula em instituições de ensino e entraves em atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o eleitor com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas considerando cada turno como uma eleição sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Serviço

O TRE-MS reforça que o mutirão é uma oportunidade para o eleitor regularizar a situação antes do fechamento do cadastro eleitoral de 2026, evitando transtornos futuros e garantindo o direito ao voto.

Bodoquena

Polícia Ambiental multa fazendeiro em R$ 1,6 milhão após incêndio em vegetação nativa

De acordo com a corporação, o fogo atingiu principalmente áreas de reserva legal dentro da propriedade rural e regiões próximas

18/10/2025 15h00

Parte da vegetação nativa queimada no incêndio

Parte da vegetação nativa queimada no incêndio Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou uma multa de R$ 1,6 milhão a um fazendeiro responsável por um incêndio que devastou 177 hectares de vegetação, em Bodoquena, a cerca de 270 quilômetros de Campo Grande, em setembro deste ano. De acordo com a corporação, o fogo atingiu principalmente áreas de reserva legal dentro da propriedade rural e regiões próximas.

Durante as ações de fiscalização, equipes da PMA identificaram vestígios do início das chamas na fazenda, o que levou à constatação de que o incêndio teria se originado no local. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu o Assentamento Campina II, destruindo 160,115 hectares de vegetação nativa — o equivalente a 224 campos de futebol.

A corporação informou que o proprietário foi autuado por crime ambiental, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que proíbe a destruição de florestas ou vegetação nativa por meio de queimadas sem autorização. Além da multa milionária, o caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual e à Delegacia de Polícia Civil, que deverão investigar a responsabilidade criminal do produtor.

Parte da vegetação nativa queimada no incêndio

O caso ocorre em meio a uma situação de emergência decretada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (16). O decreto, válido por 180 dias, reconhece a gravidade dos incêndios florestais que atingem o território sul-mato-grossense nos últimos meses e autoriza a mobilização de órgãos públicos e voluntários para combater os focos de fogo e reduzir os impactos ambientais e à saúde da população.

A medida estadual leva em conta a estiagem prolongada e o alto risco de queimadas apontados em nota técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além do parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-MS), que confirmou a ocorrência de desastres registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

A PMA reforçou que o combate e a prevenção de incêndios florestais estão entre as principais ações de fiscalização neste período do ano, quando o tempo seco e as altas temperaturas aumentam o risco de queimadas no Estado. A corporação também orienta que qualquer foco de incêndio seja denunciado imediatamente pelo telefone 190 ou pelos canais oficiais da Polícia Militar Ambiental. 

Operação Focus

Nesta semana, a Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), intensificou as ações de combate às queimadas ilegais no Estado por meio da Operação Focus, que já aplicou multas que somam mais de R$ 34 milhões desde o início de agosto.

A ofensiva segue até 30 de novembro — e, no caso do Pantanal, até o fim de dezembro, quando o período crítico de incêndios costuma se estender.

