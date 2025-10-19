MS segue em alerta de tempestade e semana deve ser de temperaturas amenas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após um sábado de muita chuva, neste domingo (19), Campo Grande amanheceu com 16° e céu predominantemente nublado, cenário que deve permanecer no decorrer da semana. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), alguns estados de Mato Grosso do Sul ainda estão em alerta para tempestades.

Para este domingo, as mínimas na Capital devem permanecer próximas de 17 °C em Campo Grande. A máxima prevista é de cerca de 30 °C. No restante do Estado, as temperaturas podem variar entre 26 °C e 32 °C, dependendo da região.

Ainda conforme o Inmet, Campo Grande e a região central do Estado, estão em alerta laranja para tempestade, com risco de ventos de até 100 km/h, chuva intensa e eventual queda de granizo.

Já em Dourados, o tempo deve seguir parecido com o da Capital, com manhãs fria e temperaturas subindo ao longo do dia.

Em Corumbá, o alerta de instabilidade permanece. São esperadas chuvas localizadas e ventos fortes, o que pode afetar as máximas, estimadas em torno de 32 °C.

Nesse cenário, é importante acompanhar as atualizações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, já que há risco de queda de galhos e árvores, alagamentos e danos em estruturas externas.

Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria, proveniente do transporte de calor e umidade, junto com a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados.

Próximos dias

Conforme apurado pelo Correio do Estado, na Capital, o tempo volta a ficar estável e firme durante toda a segunda-feira (20) devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco e estável.

Na Fronteira Sul do Estado, entre Ponta Porã, Iguatemi e a grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 14-16ºC e máximas de 26ºC.

Entre Porto Murtinho, Aquidauana e Corumbá, as mínimas devem ficar entre 18ºC e máximas até 32ºC.

De Anaurilândia a Coxim, passando pela região do bolsão, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 14-22ºC e máximas também de 32ºC.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 15ºC e 18ºC e máximas de até 26ºC.

