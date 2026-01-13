Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Dados

MS tem mais de 17 mil presos e 5,5 mil com tornozeleira eletrônica

O Estado é o 11º colocado no ranking brasileiro de maior população carcerária

Karina Varjão

Karina Varjão

13/01/2026 - 14h45
A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul é responsável, atualmente, pela custódia de cerca de 17.880 indivíduos privados de liberdade entre homens e mulheres. 

Os presos estão distribuídos em 35 unidades prisionais e um Centro de Detenção Provisória no Estado. 

Segundo o último relatório divulgado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, com dados de janeiro a junho de 2025, o Estado possuía o 11º maior número de presos entre os estados brasileiros. 

Além destes, são monitorados mais de 5,5 mil indivíduos através de tornozeleira eletrônica, acompanhados por uma Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual, apoiada por sete polos regionais. 

No primeiro semestre de 2025, a população carcerária do Brasil era de 701.637 indivíduos e 170.901 tornozeleiras eletrônicas, totalizando em 872.538 presos. Assim, Mato Grosso do Sul corresponde a 2,68% da população prisional do País. 

Apreensão

Dados da Diretoria de Operações da Agepen apontam que nos primeiros nove meses de 2025, foram interceptados 144 quilos de entorpecentes nas unidades penais do Estado, além da apreensão de 365 aparelhos celulares. 

Além disso, foram retirados quase 3 mil outros materiais ilícitos, foram impedidas 11 fugas no regime fechado e 20 no regime semiaberto. 

No mesmo período, foram realizadas 17.123 escoltas de internos e 4.598 transferências e progressões de regime. 

Foram efetuadas 1.111 custódias hospitalares, o que garantiu acesso à saúde com segurança, 30 ações de intervenção e contenção e 64 mandados de prisão e regressão cumpridos. 

Ressocialização

De janeiro a dezembro de 2025, 7.358 internos participaram do programa Remição pela Leitura, desenvolvido pelo sistema prisional estadual, que utiliza a leitura como instrumento para diminuição da pena. 

O programa permite a redução de dois dias de pena a partir da leitura de obras literárias, elaboração de resenhas e avaliação do conteúdo. 

No mesmo período, 3.751 reeducandos estavam matriculados do nível de alfabetização ao ensino superior e pós-graduação, enquanto 9.078 participaram de cursos de qualificação profissional e palestras. Além disso, 1.163 internos estiveram envolvidos em atividades culturais e esportivas, que complementam as ações educativas.

No eixo do trabalho prisional, 35,94% da população carcerária participa de atividades laborais, o que representa mais de 6,5 mil internos trabalhando dentro e fora das unidades penais. Deste total, mais de 67% recebem remuneração, com apoio de 253 parcerias firmadas com empresas e instituições.

Na área da saúde, o sistema penitenciário realizou mais de 122,5 mil atendimentos médicos e odontológicos no período, contemplando diferentes especialidades e exames, com foco na prevenção de doenças e no acompanhamento contínuo da população privada de liberdade.

Já na promoção social, foram contabilizados cerca de 30 mil atendimentos em audiências psicossociais e 6 mil atendimentos voltados à inclusão social, além da emissão de documentos civis, acompanhamento individual e em grupo e ações específicas para mulheres, idosos e população LGBTQIA+.


*Colaborou Alicia Miyashiro

Excelência

UCDB é a primeira instituição de MS a ter mestrado e doutorado com nota máxima

Resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação

13/01/2026 16h40

Foto: Divulgação

O Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco (PPGDL/UCDB) se tornou o primeiro programa Stricto Sensu nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). 

Dos cinco Programas de Pós-Graduação da universidade, três obtiveram elevação de conceito, com destaque também ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e o PPG em Educação, que avançaram do conceito 5 para o conceito 6.  

Com esse resultado, três dos cinco PPGs da Universidade passam a ser reconhecidos como programas de excelência em âmbito nacional”, explicou o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação. Dr. Cristiano Marcelo Espínola Carvalho.

“A UCDB celebra, com grande orgulho, os resultados preliminares da Avaliação Quadrienal da CAPES (2021–2024), que refletem de forma inequívoca a solidez, a maturidade acadêmica e o compromisso institucional com a excelência na pós-graduação stricto sensu.

Na avaliação de Cristiano, o desempenho assume relevância ainda maior ao considerar que, até a última avaliação quadrienal, apenas quatro programas no Estado de Mato Grosso do Sul eram classificados como de excelência, todos com conceito 6.

“A UCDB, portanto, contribui de maneira decisiva para o fortalecimento do sistema de pós-graduação do Estado e para a projeção nacional da produção científica e da formação avançada realizada em Mato Grosso do Sul”, falou.

A notícia veio acompanhada de outros excelentes resultados, com o crescimento dos programas em Biotecnologia e em Educação para nota 6, indicando o fortalecimento e o reconhecimento da pesquisa científica produzida na Católica de MS.

O docente fez questão de reconhecer o esforço da comunidade educativa para os excelentes conceitos. “Esses resultados são fruto do trabalho coletivo e consistente de docentes, discentes, técnicos administrativos, coordenações de programas e instâncias de gestão acadêmica que, com dedicação, planejamento e compromisso com a qualidade, vêm consolidando projetos acadêmicos robustos, internacionalizados e socialmente relevantes", falou.

Desenvolvimento Local

Cabe destacar que o programa em Desenvolvimento Local teve início com o Mestrado, em 1998, e fortaleceu-se com o Doutorado, a partir de 2016.

Ao todo são duas linhas de atuação: I) Cultura, identidade e diversidade na dinâmica territorial e II) Políticas públicas e dinâmicas de inovação em desenvolvimento territorial.

O programa de estudos conta com a  participação dos egressos nos grupos de pesquisa e a conexão com as demandas sociais e de mercado,  pontos destacados pela comissão que avaliou com nota máxima o programa.

“Ao analisar o Relatório do Coleta 2024, verifica-se algumas especificidades do programa, como a indicação de mais de um docente para ministrar disciplinas, com intuito de que os estudantes possam obter diferentes visões e conhecimentos ao longo da mesma, caracterizando a interdisciplinaridade”, ressaltaram os avaliadores.

A infraestrutura foi citada como diferencial, com uma ala do bloco D dedicada ao programa e sete laboratórios (Laboratório Inovisão, Laboratório de práticas do agronegócio, Laboratório de Saneamento e Qualidade da Água, Estação de Tratamento de Esgoto, Laboratório de Geoprocessamento, DATALab e Laboratório de informática).

O corpo docente do curso é formado por 12 professores, sendo seis deles atuantes na Linha I e seis na Linha II. O programa possui forte correlação entre os projetos de pesquisa e seu nível regional, nacional e internacional com colaborações em projetos com instituições de ensino superior e organizações no Mato Grosso do Sul, em diferentes estados brasileiros e em outros países como por exemplo: Equador, Argentina, Paraguai, Chile, Alemanha e EUA.

“O conceito 7 é fruto da dedicação ao longo dos anos, com uma dedicação muito forte dos professores, cerca de 60% deles estão conosco desde o início do programa. O apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e de toda a instituição também fazem a diferença. Não me recordo de algum outro programa que tenha passado do 5 para o 7, então a vitória é ainda maior”, avaliou o coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local da UCDB, Dr. Michel Angelo Constantino, colunista do Correio do Estado .

Saiba* 

A UCDB conta, ainda, com mais dois programas de pós-graduação Stricto Sensu: Psicologia e Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, ambos com nota 4, demonstrando nível de excelência.

Cidades

Saiba como emitir a guia do IPVA 2026

Não consegue desvincular a guia de outros débitos? Veja como fazer

13/01/2026 16h14

Divulgação Governo do Estado

Com muitas dúvidas relacionadas à emissão da guia do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), usuários estão tendo problemas ao acessar o portal Meu Detran.

O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informou que, por meio do portal, por enquanto não é possível separar débitos do veículo e solicitar apenas a guia do IPVA. Mas calma, tem um jeito!

No site Meu Detran, o usuário pode consultar os débitos vinculados ao veículo de forma unificada, e não existe a opção de escolher qual débito deseja quitar. Desse modo, aparece o conjunto total.

A guia do IPVA é de competência estadual; portanto, a emissão e a gestão são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MS).

Saiba onde emitir a guia do IPVA

Assim, para emitir somente a guia do IPVA 2026 (à vista ou parcelado), basta acessar o site da Sefaz-MS.

No portal, o usuário pode acessar com a placa do veículo e o Renavam ou por meio do login gov.br.

Reprodução Internet

Após selecionar a forma de acesso, basta emitir a guia e fazer o pagamento pelo banco de sua preferência.

O órgão de trânsito alerta para que o usuário sempre verifique se está no endereço correto (sefaz.ms.gov.br), para evitar páginas falsas.

O não pagamento dentro do prazo resultará na cobrança de juros e multa, conforme previsto na Lei nº 1.810, de 1997. O desconto e o parcelamento não se aplicam aos casos de primeira tributação de veículos novos, cujos prazos de recolhimento seguem regras específicas.

Nenhum veículo poderá ser licenciado, transferido ou registrado sem a comprovação do pagamento do imposto, nem sem prova de isenção ou imunidade tributária.

Em caso de discordância quanto aos valores da Tabela IPVA MS 2026, o contribuinte poderá apresentar impugnação eletrônica, no prazo de 20 dias após a notificação do lançamento, pelo portal e-Fazenda, na opção “IPVA - impugnação do lançamento”.

