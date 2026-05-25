Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Doação de órgãos

MS tem mais de 360 interessados em doar órgãos, indica pesquisa

Os cidadãos manifestaram o interesse de forma digital através da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO)

Karina Varjão

Karina Varjão

25/05/2026 - 15h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com 640 pacientes esperando por um órgão em Mato Grosso do Sul, quase 370 cidadãos já formalizaram digitalmente o desejo de se tornar doador de órgãos no Estado. 

Criada há dois anos, a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) amplia o acesso da população à autorização oficial para doação e fortalecendo a cultura da doação. 

A plataforma foi criada pelos Cartórios de Notas e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Através dela, 366 pessoas já formalizaram a intenção de doar órgãos em Mato Grosso do Sul. 

Como um paralelo, uma pesquisa do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) mostrou que, nos seis primeiros meses de 2025, foram enviadas 138 notificações a potenciais doadores. Destes, 77 realizaram entrevista para a doação e 42 recusaram. 

Estes crescimento no número de interessados mostra que a plataforma online serve como instrumento de apoio ao sistema nacional de transplantes, além de ampliar a conscientização sobre a importância da doação dos órgãos. 

O crescimento também ganha força diante da realidade enfrentada pelo sistema de transplantes brasileiro. Dados da RBT mostram que no mês de dezembro de 2025, 640 pacientes esperavam por um órgão em Mato Grosso do Sul. Destes, 234 esperam por rim, 7 por fígado e 399 por córnea. Em todo o Brasil, são 73.877 pacientes em espera. 

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3 mil transplantes já foram realizados no País neste ano, sendo os de rim e fígado os mais frequentes, concentrando a maior demanda. 

“A AEDO é uma ferramenta que traz segurança jurídica e facilita a manifestação de vontade do cidadão de forma totalmente digital. Em Mato Grosso do Sul, já são quase 370 registros, um avanço importante para fortalecer a cultura da doação. Diante do número de pessoas que ainda aguardam por um transplante, cada autorização formalizada pode representar uma chance real de salvar vidas”, afirmou Elder Dutra, presidente do Colégio Notorial do Brasil em Mato Grosso do Sul (CNB/MS).

A autorização da doação de órgãos é feita de forma gratuita pela AEDO e possui validação jurídica realizada pelos Cartórios de Notas. 

Como funciona?

Todo o processo é feito de forma digital através da plataforma e-Notariado. O interessado precisa acessar o portal oficial da AEDO e solicita gratuitamente um Certificado Digital Notarizado. 

Em seguida, passa por uma videoconferência com um tabelião de notas e assina digitalmente o documento que indica quais órgãos deseja doar. 

Esse documento passa a integrar a Central Nacional de Doadores de Órgãos, podendo ser consultado por profissionais autorizados do Sistema Nacional de Transplantes. Essa autorização pode ser revogada a qualquer momento pelo cidadão. 

alerta

Criança de três anos engole moeda de R$ 0,50 e é socorrida em Ladário

Menino sentiu dor e teve dificuldade para respirar

25/05/2026 16h15

Compartilhar
Moeda de cinquenta centavos

Moeda de cinquenta centavos DIVULGAÇÃO

Continue Lendo...

Menino de três anos foi socorrido por bombeiros militares, neste domingo (24), após engolir uma moeda de R$ 0,50, na rua Eucalipto, bairro Alta Floresta II, em Ladário, município localizado a 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, guarnição do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência de uma criança que teria ingerido um objeto. Com isso, deslocou viaturas até o endereço.

No local, a mãe da criança relatou que o objeto teria ficado preso na região da garganta, mas, depois, acabou engolindo o objeto, que causou dor e dificuldade respiratória.

Ao chegar na residência, a equipe encontrou a criança consciente, orientada e bastante chorosa. A saturação de oxigênio estava em 95%.

Os bombeiros tranquilizaram familiares, monitoraram o estado clínico do garoto e o encaminharam ao pronto-socorro.

Na unidade hospitalar, permaneceu aos cuidados dos médicos para avaliação e possíveis procedimentos.

ALERTA

Objetos pequenos podem representar um grande perigo para crianças, principalmente menores de 5 anos.

Moedas, pilhas, peças de brinquedos, botões, tampinhas e alimentos pequenos podem ser engolidos ou aspirados.

O incidente pode causar os seguintes sintomas:

  • sufocamento
  • tosse repentina
  • dificuldade para respirar
  • engasgo
  • salivação excessiva
  • dor
  • desconforto

É necessário que pais e responsáveis:

  • mantenha objetos pequenos fora do alcance das crianças
  • verifique a faixa etária indicada nos brinquedos
  • observe crianças enquanto brincam ou se alimentam
  • evite deixar pilhas e baterias soltas pela casa
  • ensine irmãos mais velhos a não oferecer peças pequenas aos menores

"O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de manter objetos pequenos, como moedas e peças de brinquedos, fora do alcance de crianças, prevenindo acidentes domésticos que podem representar risco à saúde e à vida", afirmou a corporação por meio de nota.

AQUIDAUANA (MS)

Morro do Paxixi estreia highline e vira palco de mais um esporte radical

Na estreia, jovem de 23 anos saiu do Espírito Santo (ES) para atravessar a fita em Aquidauana (MS)

25/05/2026 15h00

Compartilhar

Crédito: Giovanna Vilhalva @vilhalvafotografia

Continue Lendo...

Morro do Paxixi, mirante natural localizado em Camisão (MS), virou palco de mais um esporte radical: o highline. Em sua estreia, esta é a primeira vez na história em que o highline é praticado no local.

Highline é uma modalidade esportiva em que a pessoa caminha sobre uma fita estreita suspensa em grandes alturas, normalmente entre montanhas, cânions, prédios ou paredões rochosos. É uma variação do slackline, mas feita em locais elevados e com equipamentos de segurança. A prática exige equilíbrio, concentração e preparo físico.

No Morro do Paxixi, os atletas atravessam a fita com uma vista panorâmica para o Pantanal, Serra de Maracaju e a Estrada Parque de Piraputanga (MS-450).

A fita tem 74 metros de comprimento e foi montada entre os dois mirantes do Paxixi pelo grupo SlackLine MT.

Juan Pablo Alves Malverdi Lima, de 23 anos, saiu do Espírito Santo (ES) para atravessar a fita em Aquidauana (MS). Veja o vídeo:

Outros esportes radicais praticados no Morro Paxixi são rapel, trekking, escalada em rocha, mountain bike, parapente e camping selvagem.

MORRO DO PAXIXI

O Morro do Paxixi é um mirante natural localizado na região de Camisão, em Aquidauana, a cerca de 150 quilômetros de Campo Grande.

O local está situado na Serra de Maracaju e oferece uma vista panorâmica do Pantanal e Estrada-Parque de Piraputanga (MS-450).

Morros, paredões rochosos, “tapetes verdes” embelezam a natureza do local, que é famoso pelas fotos do nascer e pôr do sol.

Como chegar saindo de Campo Grande:

  1. São 150 quilômetros de Campo Grande ao Morro do Paxixi, em uma viagem de 2h30min.
  2. Pegue a BR-262 sentido Aquidauana.
  3. Depois de cerca de 80–90 km, entre na MS-450 (Estrada-Parque de Piraputanga).
  4. Passe pelos distritos de Palmeiras, Piraputanga e siga até Camisão.
  5. Em Camisão, procure a entrada à direita para o Morro do Paxixi — normalmente há placas de madeira indicando o acesso.
  6. A partir daí começam aproximadamente 8 km de subida em estrada de terra/pedra até próximo das antenas.
  7. O trecho final é uma caminhada curta de cerca de 200 a 500 metros até o mirante.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo inclui seis cidades de MS em programa nacional contra facções
Segurança Pública

/ 1 dia

Governo inclui seis cidades de MS em programa nacional contra facções

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3010, domingo (24/05)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3010, domingo (24/05)

3

Apostas de MS levam mais de R$ 125 mil em prêmios na Mega-Sena especial
Loteria especial

/ 1 dia

Apostas de MS levam mais de R$ 125 mil em prêmios na Mega-Sena especial

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3010, domingo (24/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3010, domingo (24/05): veja o rateio

5

Quatro policiais do DOF ficam feridos após acidente em rodovia de MS
Acidente

/ 23 horas

Quatro policiais do DOF ficam feridos após acidente em rodovia de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 4 dias

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 15/05/2026

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 14/05/2026

Imóvel Irregular no Brasil