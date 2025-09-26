MS tem o segundo maior crescimento de turismo no Brasil, com faturamento de R$177 mi

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

De acordo com o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o turismo em Mato Grosso do Sul segue em expansão e registrou a segunda maior alta do País no mês de julho de 2025.

Os dados apontam um crescimento de 12,9% no faturamento em relação ao mesmo mês do ano passado, colocando o Estado entre os que mais cresceram no Brasil, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, que cresceu 24,6%.

Mato Grosso do Sul movimentou R$177,8 milhões no mês de julho, enquanto o valor nacional foi de R$14,3 bilhões no mesmo período, devido às férias escolares, um aumento de 4,3% com relação ao ano anterior.

O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, destaca que o desempenho reforça a vocação de Mato Grosso do Sul para o turismo sustentável e diversificado.

“O crescimento do turismo em nosso estado mostra a força da natureza e da cultura sul-mato-grossense como diferenciais. Bonito, Pantanal e os atrativos urbanos vêm atraindo cada vez mais visitantes, o que movimenta a economia local, gera empregos e fortalece toda a cadeia de serviços. Esse resultado é reflexo do trabalho integrado entre o poder público, o setor privado e as entidades do comércio”, afirma.

Setores

O segmento que mais apresenta crescimento continua sendo o transporte aéreo, com um faturamento de R$5,3 bilhões e crescimento anual de 9,7%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que mais de 9 milhões de passageiros foram transportados no mês de julho por causa da alta temporada, o que indicou um recorde histórico para o mês.

Como alternativa ao preço das passagens aéreas, o transporte rodoviário reigstrou uma alta de 5,3% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, com uma receita de R$3,2 bilhões.

O setor com o terceiro maior crescimento foi o alimentício, com um crescimento anual de 1,5% e faturamento de R$3 bilhões. Em seguida, vem o setor de alojamento, que indicou um acumulado de 9,8% no ano e faturamento de R$2,3 bilhões.

Além de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, os estados com destaque para o mês foram Amazonas (10,9%) e Ceará (6,7%). São Paulo teve o maior mercado em valores absolutos, movimentando em torno de R$4,86 bilhões, registrando uma alta de 2,1%.

A FecomercioSP avalia que, mesmo diante de um cenário econômico ainda desafiador, a manutenção do emprego, a redução gradual da inflação e a retomada das viagens corporativas devem continuar estimulando o turismo nos próximos meses.