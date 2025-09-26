Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS tem o segundo maior crescimento de turismo no Brasil, com faturamento de R$177 mi

No total, o País teve um faturamento de R$4,3 bilhões no mês de julho, com destaque para o segmento aéreo

Karina Varjão

Karina Varjão

26/09/2025 - 14h35
De acordo com o levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o turismo em Mato Grosso do Sul segue em expansão e registrou a segunda maior alta do País no mês de julho de 2025. 

Os dados apontam um crescimento de 12,9% no faturamento em relação ao mesmo mês do ano passado, colocando o Estado entre os que mais cresceram no Brasil, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, que cresceu 24,6%. 

Mato Grosso do Sul movimentou R$177,8 milhões no mês de julho, enquanto o valor nacional foi de R$14,3 bilhões no mesmo período, devido às férias escolares, um aumento de 4,3% com relação ao ano anterior. 

O presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, destaca que o desempenho reforça a vocação de Mato Grosso do Sul para o turismo sustentável e diversificado.

“O crescimento do turismo em nosso estado mostra a força da natureza e da cultura sul-mato-grossense como diferenciais. Bonito, Pantanal e os atrativos urbanos vêm atraindo cada vez mais visitantes, o que movimenta a economia local, gera empregos e fortalece toda a cadeia de serviços. Esse resultado é reflexo do trabalho integrado entre o poder público, o setor privado e as entidades do comércio”, afirma.

Setores

O segmento que mais apresenta crescimento continua sendo o transporte aéreo, com um faturamento de R$5,3 bilhões e crescimento anual de 9,7%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou que mais de 9 milhões de passageiros foram transportados no mês de julho por causa da alta temporada, o que indicou um recorde histórico para o mês. 

Como alternativa ao preço das passagens aéreas, o transporte rodoviário reigstrou uma alta de 5,3% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, com uma receita de R$3,2 bilhões. 

O setor com o terceiro maior crescimento foi o alimentício, com um crescimento anual de 1,5% e faturamento de R$3 bilhões. Em seguida, vem o setor de alojamento, que indicou um acumulado de 9,8% no ano e faturamento de R$2,3 bilhões. 

Além de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, os estados com destaque para o mês foram Amazonas (10,9%) e Ceará (6,7%). São Paulo teve o maior mercado em valores absolutos, movimentando em torno de R$4,86 bilhões, registrando uma alta de 2,1%. 

A FecomercioSP avalia que, mesmo diante de um cenário econômico ainda desafiador, a manutenção do emprego, a redução gradual da inflação e a retomada das viagens corporativas devem continuar estimulando o turismo nos próximos meses.

Processo seletivo

Governo de MS divulga resultado e classificação final para bombeiro temporário

Resultado de recursos de aptos e inaptos foi publicado no Diário Oficial

26/09/2025 12h10

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação final do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de recursos aptos, inaptos, ausentes e a classificação geral, neste site, entre as páginas 150 e 186, do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

O Governo de MS está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

  • Investigação Social
  • Avaliação Curricular
  • Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter entre 18 e 40 anos
  • ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
  • ser brasileiro, nato ou naturalizado
  • estar quite com as obrigações eleitorais
  • estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
  • não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
  • não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
  • não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um:

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

PERÍCIA

Corpos de três vítimas de queda de avião no Pantanal serão trazidos para Campo Grande

Ao todo, foram quatro mortos, mas o corpo do arquiteto Kongjian Yu só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil

26/09/2025 12h00

Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo

Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo FOTO: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (26), os corpos de três vítimas do acidente aéreo que matou quatro pessoas carbonizadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), em Campo Grande. A quarta vítima foi o arquiteto chinês Kongjian Yu, mas em respeito a tradição chinesa, o corpo dele só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil.

Além disso, os destroços da aeronave que caiu na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, já foram retirados do local do acidente, após os trabalhos realizados pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso.

De acordo com as informações, foi necessária a transferência para a Capital para a realização de exames complementares. A identificação será feita por meio de exame de DNA, que depende da chegada dos familiares para coleta de material genético, tendo em vista que os corpos foram carbonizados.

Na quarta-feira (25), o filho do piloto esteve em Aquidauana para fornecer amostras de DNA, que serão comparadas com o material coletado do corpo da vítima. O exame de necropsia já foi realizado em três dos corpos.

VÍTIMAS

Ainda na noite de terça-feira (23), quando ocorreu o acidente, a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

  • Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
  • Kongjian Yu;
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
  • Rubens Crispim Jr.

CAIXA PRETA

O avião era um Cessna 175, fabricado em 1958, modelo que não dispõe de caixa preta, o que segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Dracco), dificulta a investigação sobre as causas do acidente.

Normalmente, "caixa preta" do avião, é um conjunto de dois gravadores que registam dados técnicos do voo (FDR) e a conversa na cabine de comando (CVR),  informações que costumam ser primordiais para entender o que ocorreu nos momentos que antecederam a queda.

