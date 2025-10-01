Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIGAÇÃO

MS tem "polos" de falsificação de bebidas alcoólicas em Campo Grande e no interior

Após cinco pessoas morrerem no estado de São Paulo envenenadas com metanol, associação faz alerta para empresários

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

01/10/2025 - 09h30
Pelo menos três “polos” de fabricação de bebidas alcoólicas falsificadas já foram identificados em Mato Grosso do Sul nos últimos anos. A situação preocupa após cinco pessoas morrerem no estado de São Paulo nos últimos dias após serem intoxicadas com a metanol, composto químico que foi identificado em bebidas alcoólicas.

Ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que, apesar de os casos, até agora, estarem concentrados no estado de São Paulo, principalmente na capital e região na Grande São Paulo, ele acredita que essas bebidas batizadas já podem estar em outros estados.

Em Mato Grosso do Sul, nos últimos três anos, pelo menos cinco pessoas já foram presas pela falsificação de bebidas alcoólicas em Campo Grande, além de outros casos que ocorreram no interior do Estado.

Em maio deste ano um homem foi preso suspeito de distribuir clandestinamente bebidas falsificadas, que eram adulteradas na sua casa. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Relações de Consumo (Decon-MS) que identificou que o falsificador, de 31 anos, tinha um lucro de cerca de R$ 20 mil por semana com o esquema. 

Por mês, o investigado teria um ganho de R$ 100 mil. No local foram apreendidas várias garrafas de whisky importadas e nacionais. Ele foi preso em flagrante no bairro Jardim Eliane. 

Em outro caso, em agosto do ano passado, três pessoas foram presas suspeitas de vender bebidas alcoólicas falsificadas. no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.  

De acordo com a polícia, na época foi descoberto que o grupo utilizava garrafas originais, mas com conteúdo adulterado, com selos e lacres falsificados.

A suspeita da falsificação foi confirmada após uma análise solicitada pela Polícia Civil, que entrou em contato com uma exportadora de bebidas e pediu para que fizessem a análise. O local vendia bebidas destiladas falsificadas.

Já no ano anterior, em outubro, uma operação da Decon-MS ao lado do Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) apreendeu R$ 150 mil em bebidas falsas e prendeu três pessoas em quatro estabelecimentos de Campo Grande que comercializavam as bebidas adulteradas ou importadas ilegalmente.

Além desses casos, há investigação sobre polos de fabricação e bebidas clandestinas em Dourados e no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã.

“Nós fazemos fiscalizações pontuais em nossas operações, principalmente nos estabelecimentos empresariais que comercializam bebidas, bem como recentemente fizemos fiscalizações em eventos (shows), onde, de forma preventiva, verificamos as bebidas que seriam comercializaras. Nestes casos, verificamos, além da procedência, a autenticidade dos produtos, verificando se a mesma é falsificada ou não”, contou o delegado Wilton Vilas Boas, titular da Decon-MS.

No dia 19 de setembro, lembra o delegado, houve uma uma operação onde uma casa noturna foi interditada “em razão de várias irregularidades, entre elas, a venda de bebidas produto de descaminho, já que as mesmas foram adquiriras no Paraguai”.

O delegado afirmou que, apesar de ainda não ter casos de falsificação com o uso de metanol na Capital sul-mato-grossense, como os casos de São Paulo, reforça que mesmo nos casos de MS, a bebida traz riscos para a saúde.

“As falsificações [daqui] são em razão de envasamento, ou seja, a inserção de uma bebida de menor qualidade no vasilhame com o rótulo de outra de melhor qualidade e maior custo, mas que não deixa de ser um risco ao consumidor em razão da manipulação sem adotar as boas práticas, com alto risco de contaminação”, afirmou Vilas Boas.

ABRASEL-MS

Por conta dos casos recentes em São Paulo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Secional de Mato Grosso do Sul (Abrasel-MS) emitiu uma nota para orientar os comerciantes do Estado sobre a compra de produtos sem procedência, ou com origem duvidosa.

“A Abrasel no MS manifesta profunda preocupação com os casos de intoxicação por metanol registrados em São Paulo durante o mês de setembro. A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade”, começa a nota. 

“A entidade também reforça a recomendação do Ministério da Justiça de que bares e restaurantes, diante de qualquer suspeita, suspendam a venda de bebida e comuniquem as autoridades, estando atentos a preços baixos, lacres tortos, erros de impressão e odor semelhante a solventes, que devem ser tratados como suspeita de adulteração”, continua a Abrasel-MS. 

A entidade ainda afirmou que está buscando, unida às autoridades locais, “medidas para evitar que situações como esta aconteçam em Mato Grosso do Sul”.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), na Capital não foi registrado nenhum caso por intoxicação por metanol até ontem. A prefeitura afirma ainda que a Vigilância Sanitária também tem realizado vistorias rotineiras em estabelecimentos comerciais, tendo como um dos focos a originalidade das bebidas vendidas.

METANOL

Por conta dos casos de São Paulo, que até agora somam 22 – destes, 7 confirmados e 15 em investigação –, o titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Lewandowski, anunciou ontem a abertura de inquérito pela Polícia Federal, para apurar a procedência do metanol e investigar uma possível rede de distribuição ilícita entre estados. 

Paralelamente, a Secretaria Nacional do Consumidor instaurou inquérito administrativo para acompanhar as ocorrências e avaliar medidas adicionais relativas à proteção dos consumidores.

Já o Ministério da Saúde determinou que todas as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) realizem a notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação exógena por metanol.

Uma nota técnica foi publicada ontem reforçando as orientações aos profissionais de saúde, em especial da rede de urgência e emergência, sobre protocolos de atendimento e registro. 

Até agora cinco pessoas morreram sob a suspeita de terem ingerido bebida com metanol.

*SAIBA

SINTOMAS

A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar ao óbito. Os principais sintomas são visão turva ou perda de visão e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese). Em caso de identificação dos sintomas, é essencial buscar imediatamente os serviços de emergência médica.

CHUVA

Região pantaneira de MS registrou 40 milímetros de chuva nesta madrugada

O registro ocorreu na Fazenda São Luiz, localizada na região sul do Pantanal

01/10/2025 08h45

Compartilhar
Chuva durante a madrugada e manhã em MS

Chuva durante a madrugada e manhã em MS Foto: Gerson Oliveira

Na madrugada desta quarta-feira (1°), diversas cidades de Mato Grosso do Sul registraram chuvas que já eram esperadas. Na Fazenda São Luiz, localizada na região sul do Pantanal, o medidor marcou 40 milímetros, trazendo uma trégua para os dias secos.

Além disso, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão, cidades como Dourados, Rio Brilhante e Amamabai e Aral Moreira também registaram chuvas. Bataguassu e Ribas do Rio Pardo tiveram ventos de de 48 a 60 km/h. Veja alguns números:

  • Sete quedas choveu 1,6 milímetros
  • Iguatemi choveu 01,0mm
  • Amambai choveu 6,0 milímetros
  • Aral Moreira choveu 01,6 milímetros
  • Ponta Porã choveu 14,6 milímetros 
  • Naviraí choveu 08,4 milímetros com ventos de 55,2 km/h
  • Rio Brilhante choveu 08,8 milímetros
  • Nova Alvorada do Sul com 06,6 milímetros
  • Bataguassu não teve chuva mas registrou vento forte de 60,8 kmh 
  • Ribas do Rio Pardo não teve chuva mas teve vento de 48,0 km/h

Em Campo Grande, conforme relatos dos leitores, o primeiro dia de outubro começou com uma chuva rápida logo no início do dia em alguns bairros como: Alves Pereira, Aero Rancho, Guanandi, Tijuca, Universitário, Carandá Bosque, Moreninha e Centro. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), Mato Grosso do Sul está em alerta potencial para riscos de baixa umidade do ar e tempestades.

O alerta avisa para os riscos de potenciais chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h, com chances de queda de granizo.

Também há riscos, mesmo que baixos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. 

As maiores possibilidades de precipitação são nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, mas é esperado um aumento da nebulosidade em todo o Estado, devido ao grande transporte de calor e umidade, junto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, quando o ar quente da superfície sobe para a atmosfera e, ao se encontrar com o ar frio, se condensa, formando nuvens. 

As mínimas previstas nas regiões sul, cone-sul e da grande Dourados podem chegar a 18°C entre o domingo e a segunda-feira, e as máximas variam entre 24°C e 32°C. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas chegam a 21°C e as máximas variam entre 27°C e 35°C. 

Entre Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as mínimas não ficam abaixo de 19°C e as máximas podem atingir os 37°C. 

Na Capital, as temperaturas variam entre 23°C e 34°C. 

 

MATO GROSSO DO SUL

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção

Além de Henrique Budke (PSDB), empresários e um policial do Choque estão entre os 25 acusados de integrar o esquema criminoso

01/10/2025 05h00

Compartilhar
Prefeito de Terenos, Henrique Budke, está preso desde 11 de setembro

Prefeito de Terenos, Henrique Budke, está preso desde 11 de setembro Divulgação

Continue Lendo...

O prefeito de Terenos – cidade distante 20 quilômetros de Campo Grande –, Henrique Budke (PSDB), foi enquadrado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em quatro crimes: corrupção passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Ele está sujeito a uma pena que pode chegar a 260 anos de prisão.

Henrique Budke integra um esquema de corrupção generalizado na cidade próxima a Campo Grande. Ele foi enquadrado em corrupção, por pelo menos 10 atos diferentes, o mesmo para corrupção passiva (10 vezes) e para lavagem de dinheiro (pelo menos quatro vezes), além de organização criminosa, o que explica a possível pena elevada, uma vez que os crimes foram denunciados no chamado concurso material, em que as penas previstas para os crimes praticados são somadas.

Além do prefeito de Terenos, que está preso desde o mês passado, quando a Operação Spotless foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), outras 25 pessoas foram enquadradas em vários crimes, como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Pelo fato de o prefeito de Terenos ter foro especial, a denúncia foi assinada pelo procurador-geral de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior. O documento, de mais de 600 páginas, descreve em detalhes o suposto esquema criminoso, mostra fotos de envolvidos na prefeitura da cidade negociando propina e apresenta dezenas de prints de conversas de WhatsApp entre os acusados.

Os envolvidos

O valor total dos contratos sob análise, concedidos a empresas ligadas à organização, ultrapassava R$ 14,5 milhões no fim de 2024 e início deste ano, com um total atualizado superior a 
R$ 16,5 milhões, após dois novos aditivos em maio de 2025.

O prefeito teria usado sua posição para garantir ganhos financeiros ilícitos, com provas que mostram o envolvimento direto na orquestração de licitações fraudulentas e no recebimento de propinas.
Por exemplo, na Tomada de Preços nº 002/2021, para a reforma da Escola Rosa Idalina Braga Barboza, o prefeito recebeu R$ 60 mil em propina.

Entre os 25 denunciados estão: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau, Arnaldo Santiago, Cleberson José Chavoni Silva, Daniel Matias Queiroz, Edneia Rodrigues Vicente, Eduardo Schoier, Fábio André Hoffmeister Ramires, Felipe Braga Martins, Fernando Seiji Alves Kurose, Genilton da Silva Moreira, Hander Luiz Correa Grote Chaves, Isaac Cardoso Bisneto, Leandro Cícero Almeida de Brito, Luziano dos Santos Neto, Maicon Bezerra Nonato, Marcos do Nascimento Galitzki, Nádia Mendonça Lopes, Orlei Figueiredo Lopes, Rinaldo Cordoba de Oliveira, Rogério Luís Ribeiro, Sandro José Bortoloto, Sansão Inácio Rezende, Stenia Sousa da Silva, Tiago Lopes de Oliveira e Valdecir Batista Alves.

Policial do Choque

Fábio André Hoffmeister Ramires, policial militar que integrou o Batalhão de Choque, em Campo Grande, está implicado na organização criminosa. Ele é acusado de participar da fraude na Carta Convite nº 001/2022, para a reforma da Escola Isabel de Campos Widal Rodrigues, usando a empresa de sua esposa, a Tercam Construções Ltda. Fábio é acusado de integrar uma organização criminosa (uma vez) e de frustrar o caráter competitivo das licitações (uma vez).

“Balcão de negócios”

A investigação revelou que o grupo montou um “revezamento entre empresas” para vencer licitações de obras públicas em Terenos, como reformas de unidades de saúde, escolas, calçadas e pavimentação asfáltica.

Das 17 tomadas de preço realizadas entre 2021 e 2023, 16 foram vencidas por empresas ligadas à organização criminosa, segundo a denúncia do MPMS. O número equivale a 94% das contratações.

Em muitos casos, apenas empresas do grupo participaram, simulando concorrência ou disputando apenas entre si.

O processo fraudulento seguia um roteiro: antes da publicação do edital, já havia definição de quem venceria. Depois, os empresários trocavam abertamente documentos e propostas, ajustando os valores de modo a aparentar competição. O contrato era adjudicado e, em seguida, parte do pagamento retornava como propina ao prefeito Henrique Wancura Budke.

A investigação do Gaeco indica que o gestor, filiado ao PSDB, teria transformado a administração municipal em um “balcão de negócios”.

As apurações apontam que Budke foi o maior beneficiário das propinas pagas e, em sua casa, foram apreendidos R$ 11,3 mil em espécie. O esquema, ativo ao menos desde 2021, consistia na manipulação de processos licitatórios e no direcionamento de contratos a empresas ligadas ao grupo criminoso.

Enriquecimento

O enriquecimento ilícito do prefeito é destacado por um aumento significativo em seus bens declarados. Seu patrimônio, declarado à Justiça Eleitoral, subiu de 
R$ 776.210,57 em 2020 para R$ 2.468.418,61 em 2024, um aumento de 318%.

Prefeito de Terenos, Henrique Budke, está preso desde 11 de setembroQuando foi preso, prefeito tinha mais de R$ 11 mil em espécie/Reprodução

Uma análise mais aprofundada sugere que sua riqueza real é consideravelmente maior, com propriedades como a Fazenda Ipê Amarelo e a Chácara Curé sendo subvalorizadas em seus registros e declarações, e sua participação na Resilix Ltda, mostrando um aumento inexplicável de 74.490% em seu valor em menos de um ano.

De acordo com os relatórios do Gaeco, apenas em 2023, Budke embolsou R$ 235 mil em propinas. Somando com valores comprovados em outros anos, o MPMS já identificou repasses diretos de pelo menos R$ 255 mil só em uma das tomadas de preço.

Somados, os valores comprovados ultrapassam R$ 500 mil em propinas recebidas pelo prefeito ao longo da investigação, sem contar outros episódios sob apuração.

A denúncia busca a condenação de todos os réus, o perdimento dos ganhos ilícitos e R$ 10 milhões em danos morais coletivos (na peça, há um provável erro de digitação, em que o número mostrado equivale a R$ 10 mil).

Também pede a inabilitação de Henrique Wancura Budke, Eduardo Schoier, Orlei Figueiredo Lopes e Valdecir Batista Alves para o exercício de cargos públicos.

 

Denunciados pelo esquema de corrupção em Terenos: 

  • Henrique Wancura Budke – prefeito de Terenos, apontado como chefe da organização criminosa.
  • Arnaldo Godoy Cardoso Glagau – empresário.
  • Arnaldo Santiago – empresário.
  • Cleberson José Chavoni Silva – empresário.
  • Daniel Matias Queiroz – empresário.
  • Edneia Rodrigues Vicente – empresária.
  • Eduardo Schoier – empresário.
  • Fábio André Hoffmeister Ramires – policial militar.
  • Felipe Braga Martins – empresário.
  • Fernando Seiji Alves Kurose – empresário.
  • Genilton da Silva Moreira – empresário.
  • Hander Luiz Correa Grote Chaves – empresário.
  • Isaac Cardoso Bisneto – empresário e secretário de Obras.
  • Leandro Cícero Almeida de Brito – engenheiro.
  • Luziano dos Santos Neto – empresário.
  • Maicon Bezerra Nonato – funcionário público.
  • Marcos do Nascimento Galitzki – empresário.
  • Nádia Mendonça Lopes – empresária.
  • Orlei Figueiredo Lopes – comerciante.
  • Rinaldo Cordoba de Oliveira – empresário.
  • Rogério Luís Ribeiro – empresário.
  • Sandro José Bortoloto – empresário.
  • Sansão Inácio Rezende – empresário.
  • Stenia Sousa da Silva – empresária.
  • Tiago Lopes de Oliveira – empresário (foragido).
  • Valdecir Batista Alves – servidor público e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico.
  •  

