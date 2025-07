MS terá maior programa da história voltada à regularização fundiária em áreas da União

SAÚDE

Em 2025, o Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul realizou 639 atendimentos, o maior número desde a criação do serviço

De acordo com dados divulgados pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em 2025, o Serviço de Atenção Domiciliar - (SAD), do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - (HRMS), já realizou 639 atendimentos, sendo 84 somente em maio, o maior número desde a criação do serviço, há 15 anos. O programa tem como objetivo, facilitar o acesso à assistência contínua e humanizada e, contribuir diretamente para otimização dos leitos hospitalares.

Esse é o caso da pequena Kyara, de 12 anos, que foi diagnosticada com paralisia cerebral e é dependente de ventilação mecânica. Ela já enfrentou longos períodos de internação, até ser incluída no programa, e desde 2020, recebe três atendimentos por semana de uma equipe multidisciplinar, o que a manteve fora do hospital nos últimos anos.

Para a mãe de Kyara, a inclusão da filha no SAD pode ser resumida erm uma palavra: tranquilidade. ""É uma tranquilidade saber que minha filha está segura, recebendo tudo o que precisa, sem sair de casa", diz ela, emocionada.

Conforme a médica Alexandra Casarin, responsável pelo Serviço de Atendimento Domiciliar, ao garantir que pacientes como Kyara recebam tratamento contínuo e especializado no conforto do lar, o Hospital contribui ainda para a eficiência no serviço de saúde.

"Nossa missão é fazer com que cada atendimento domiciliar represente mais do que um procedimento técnico, seja uma demonstração de respeito, presença e compromisso com o bem-estar das famílias atendidas", disse.

Para o diretor-geral do HRMS, Paulo Limberger, o serviço é responsável por melhorar a qualidade de vida dos pacientes, e ainda, é capaz de otimizar a ocupação dos leitos hospitalares, gerando maior rotatividade. "O atendimento domiciliar é uma ferramenta essencial da gestão hospitalar moderna, isso porque, além de melhorar a qualidade de vida do paciente, também abre leitos para novos casos que necessitam de internação", explicou.

COMO FUNCIONA?

Criado para atender pacientes com necessidade de cuidados prolongados, o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) permite a desospitalização segura de quem não precisa mais permanecer internado, mas ainda exige suporte especializado. São pessoas em reabilitação, com doenças crônicas ou em cuidados paliativos.

O atendimento é feito por uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais (adulto e pediátrico), psicólogos, assistentes sociais e profissionais administrativos. A partir de julho, o time será reforçado com nutricionistas.

Desde sua criação, o SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) já acompanhou 1.724 pacientes, ultrapassando 73 mil atendimentos e percorrendo mais de 500 mil quilômetros para levar cuidado até os lares dos moradores de Campo Grande. Atualmente, a equipe atende pacientes nos bairros localizados nos distritos sanitários da Lagoa e do Anhanduizinho, tanto do próprio HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) quanto da rede municipal.

INCLUSÃO

O processo de inclusão no programa é rigoroso e passa por uma avaliação detalhada da equipe multiprofissional, que analisa desde a localização do paciente até as condições sociais e clínicas. Após o pedido de inserção no serviço, o paciente passa por avaliações da assistente social, médico, enfermeiro e fisioterapeuta, que definem a elegibilidade.

Em maio, o serviço registrou recorde de solicitações, com 64 pedidos recebidos e 29 novos pacientes admitidos. "A rede tem entendido melhor o perfil adequado para o atendimento domiciliar, o que melhora muito a triagem e fortalece os resultados", explica a médica Alexandra Casarin, responsável pelo SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar).

