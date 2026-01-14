Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Violência doméstica

MS teve 14 mil pedidos de medidas protetivas em 2025

Desse número, 6.233 são de Campo Grande, 1.434 de Dourados, 800 de Corumbá, 503 de Ponta Porã, 97 de Três Lagoas e 5.086 dos demais municípios

Naiara Camargo

Naiara Camargo

14/01/2026 - 10h13
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dados do Tribunal de Justiça (TJMS) apontam que 14.153 pedidos de medidas protetivas de urgência, para vítimas de violência doméstica e familiar, foram expedidos, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 6.233 são de Campo Grande, 1.434 de Dourados, 800 de Corumbá, 503 de Ponta Porã, 97 de Três Lagoas e 5.086 dos demais municípios.

Durante o feriadão de fim de ano, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, 639 solicitações foram formalizadas. Desse número, 342 são de Campo Grande, 75 de Dourados, 52 de Três Lagoas, 13 de Corumbá e 157 nas demais comarcas. Ainda no feriadão, o TJMS distribuiu 1.117 processos relacionados à Lei Maria da Penha.

De acordo com o TJMS, mesmo durante o recesso de Natal e Ano Novo, o sistema de medidas protetivas online funcionou normalmente, permitindo que mulheres solicitassem medidas protetivas de urgência pela internet, de forma simples, rápida e segura. A iniciativa está em funcionamento há cinco anos, quando ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19.

O objetivo é proteger mulheres, agilizar o cumprimento das medidas protetivas e garantir que grande parte dessas medidas sejam cumpridas em menos de uma hora.

Fonte: SIGO - Sejusp - Painel Monitor da Violência contra Mulher
Fonte: SIGO - Sejusp - Painel Monitor da Violência contra Mulher

Medidas protetivas são ações jurídicas destinadas a garantir a segurança de pessoas em situação de risco, especialmente mulheres em casos de violência doméstica ou ameaça. Incluem proibição de aproximação, afastamento do lar ou entrega de documentos importantes.

A solicitação pode ser feita por vítimas ou representantes legais, com apoio de órgãos como a Delegacia da Mulher e os serviços de atendimento integrado.

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 39 mulheres foram mortas ente 1º de janeiro e 31 de janeiro de 2025 em Mato Grosso do Sul. Em 2024, 35 mulheres perderam a vida e 30 em 2023. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

PRISÃO

Ex-PM que fugiu de Presídio Militar é recapturado em Campo Grande

Ex militar estava preso por furto mediante fraude e tem longa trajetória no mundo do crime

14/01/2026 11h15

Compartilhar
O ex-PM costumava se passar por prestador de serviços para entrar em residências

O ex-PM costumava se passar por prestador de serviços para entrar em residências Arquivo/ Correio do Estado

Continue Lendo...

O ex-policial militar José Heleno de Oliveira Lima, de 63 anos, foi localizado e preso novamente na manhã desta terça-feira (13), em Campo Grande, após ter escapado do Presídio Militar Estadual, no Complexo Penal do Jardim Noroeste.

A recaptura foi possível graças a uma informação repassada de forma anônima às forças de segurança, que indicava o paradeiro do foragido. A equipe da Polícia Militar se deslocou até uma residência no bairro Lageado, onde o homem estava escondido. Ao perceber a chegada dos policiais, ele ainda tentou fugir, mas acabou detido.

Durante o atendimento da ocorrência, José Heleno admitiu ter utilizado o muro da unidade prisional para deixar o presídio. Depois da prisão, ele foi encaminhado para as providências cabíveis e reconduzido ao sistema penitenciário.

A ação aconteceu no último domingo (11). A ausência foi percebida às 6h10 durante o confere matutino.

Na vistoria, agentes encontraram uma escada artesanal, com uma rede azul, encostada no muro da unidade. O ponto por onde ele deixou o presídio não possui câmeras de vigilância.

José Heleno estava preso por furto mediante fraude e, após a fuga, passou a ser procurado pelas forças de segurança.

Velho conhecido da polícia

Mesmo tendo integrado a Polícia Militar, José Heleno construiu uma longa trajetória no mundo do crime. Ele acumula prisões desde pelo menos 2013 e tem um modo de agir que se repete.

O ex-PM costuma se passar por prestador de serviços, como técnico de TV a cabo, instalador de cercas elétricas ou profissional de manutenção, para entrar em residências. Já dentro das casas, pede ajuda ao morador para ir até outro cômodo e aproveita a distração para furtar objetos.

Em outros casos, ele se apresenta como comprador de veículos, pede para fazer test drive ou distrai o vendedor e foge com o carro.

Em 2018, foi preso no Acre por furto de automóvel e acabou identificado como autor de outros crimes semelhantes.

Assine o Correio do Estado

viagem

Dourados terá voos diários para São Paulo a partir de abril

Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas; apenas a Latam opera no município

14/01/2026 11h02

Compartilhar
Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos - FOTO: Ana Paula Amaral/Governo de MS

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos - FOTO: Ana Paula Amaral/Governo de MS

Continue Lendo...

Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, tem novidades em sua malha aérea a partir deste ano.

A cidade contará, a partir de 1º de abril de 2026, com voos diários. As passagens já estão à venda.

A partir de 1º de março, haverá voos quase todos os dias da semana: segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Só não haverá às quartas-feiras.

Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas. As rotas são Dourados (DOU) São Paulo (GRU) / São Paulo (GRU) Dourados (DOU) e ligam Dourados ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, o maior da América do Sul, com 50 destinos nacionais e 20 internacionais.

Atualmente, apenas a Latam opera em Dourados, com a aeronave Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), que tem capacidade para transportar 174 passageiros. A Gol e a Azul já demonstraram interesse em operar no município.

"A ampliação da oferta de voos entre Dourados e Guarulhos reforça o compromisso da LATAM com a conectividade regional e com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. A partir do aeroporto de Guarulhos, maior hub de conexões da companhia, os passageiros passam a ter acesso a mais de 50 destinos domésticos e mais de 20 internacionais, ampliando a integração da região e criando novas oportunidades para negócios e turismo" afirmou a diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

O Aeroporto de Dourados - Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira permaneceu fechado entre maio de 2021 e agosto de 2025, reabrindo em setembro deste ano, com voos da Latam.

Atualmente, o local está sendo reformado ao custo de R$ 38 milhões, com construção de sala de embarque e novo terminal de passageiros mais moderno e funcional.

O projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio

2

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 1 dia

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)

4

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões
ARRECADAÇÃO

/ 23 horas

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026