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CRIME ELEITORAL

MS teve 62 denúncias ao MPT de assédio eleitoral nestas eleições

Número é maior que o de 2022, quando foram 58 casos denunciados ao Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul; do total, 19 casos foram registrados três dias após o segundo turno

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

29/10/2026 - 07h45
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O Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) recebeu 62 denúncias de assédio eleitoral nas eleições deste ano no Estado. Esse número é maior que o de 2022, quando também houve eleições presidenciais no Brasil.

De acordo com o MPT-MS, no primeiro turno deste ano foram 43 denúncias e apenas nos três dias posteriores ao segundo turno já são mais 19 ocorrências registradas em 14 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Após domingo [dia 25, data da votação do segundo turno], o MPT-MS passou a receber denúncias, por meio de publicações nas redes sociais, relatando situações de discriminação de trabalhadores em razão de suas escolhas políticas, ameaças de demissão, boicotes, intimidações, recusa de contratação e outras condutas motivadas por posicionamento político”, diz nota do órgão.

A maioria das ocorrências foram em Campo Grande, onde foram registradas 32 denúncias. Entre elas está o caso de uma empresa que mencionou problemas no primeiro e no segundo turno das eleições presidenciais.

“Em denúncia recebida pelo MPT-MS no dia 21/10, foi relatado que uma empresa com sede em Campo Grande não teria liberado nenhum de seus trabalhadores para votar no primeiro turno. Conforme a denúncia, para o segundo turno, a empresa teria enviado mensagens de áudio ameaçando aplicar advertências aos empregados que faltassem ao trabalho”, informou o MPT-MS.

O órgão informou que notificou a empresa para que organizasse as escalas de trabalho “de modo a garantir tempo suficiente para que todos os empregados possam se deslocar até seus locais de votação e exercer o direito ao voto, assegurando que nenhum trabalhador fosse prejudicado financeiramente ou punido por se ausentar pelo tempo necessário para votar, independentemente da escala de trabalho”.

“Segundo o denunciante, a empresa alterou a jornada de trabalho e todos encerraram o expediente a tempo para se deslocar até o local de votação e exercer o direito ao voto”, completou o MPT-MS.

A segunda cidade com mais registros foi Dourados, onde ocorreram 13 denúncias.

Entre esses está o caso da ex-deputada estadual de Mato Grosso do Sul (2005-2006) e ex-vereadora de Dourados (1989-2004), Bela Barros (PDT), que respondeu uma postagem do pastor Leandro Reis, da Igreja Deus Tem Mais, localizada no Rio de Janeiro (RJ), em que o religioso abordava supostas demissões de trabalhadores que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Hoje nós também demitimos um, mas vamos demitir uns oito em nome de Jesus. Temos sete restaurantes. Só passamos a comprar de empresários que não são do PT”, comentou a ex-parlamentar no post do pastor.

Ontem, após o comentário viralizar negativamente nas redes sociais ela gravou um vídeo em que pede desculpas pelo ocorrido e garantiu que ninguém foi demitido e que também não vai ser.

“Eu estou aqui agora neste momento para me retratar, para pedir desculpas a vocês da fala infeliz que eu tive nessa noite. (...) Eu estava fazendo um comentário no post e pode ter saído essas palavras que não gostaria jamais de ter dito. Hoje eu me sinto muito envergonhada disso que eu fiz e eu preciso pedir desculpas para vocês que eu ofendi e também para os meus filhos que são os proprietários dos restaurantes e que nem sabiam disso que eu estava falando”, diz em trecho do vídeo.

Segundo o MPT-MS, a empresária foi notificada na segunda-feira a prestar esclarecimentos por relatar, no Instagram, as demissões de empregados que manifestaram voto divergente do candidato apoiado por ela.

“A notificação do MPT foi entregue às 15h44min de ontem. Por volta de 17h50min estava publicado um vídeo contendo o pedido de desculpas e retratação pelas falas discriminatórias”, conta.

Conforme o MPT-MS, boa parte das denúncias vieram de publicações nas redes sociais e os autores já foram notificados.

“Antes do segundo turno da eleição, a maior parte das denúncias falavam em cerceamento do direito de exercer o voto, demissões por preferência ideológica, convocações para participações em reuniões políticas, inclusive no contraturno do expediente, entre outros relatos”, informou o MPT-MS.

Ainda conforme o ministério essas apurações poderão avançar para um procedimento preparatório ou para um inquérito civil.

Caso o assédio eleitoral seja comprovado, os responsáveis poderão ser responsabilizados na esfera trabalhista, inclusive com a adoção de medidas judiciais para interromper as condutas ilícitas, reparar os danos causados aos trabalhadores e pagar indenização por dano moral individual e/ou coletivo.

“Quando houver indícios de crime eleitoral [situações envolvendo candidatos], os fatos poderão ser encaminhados pelo MPT ao Ministério Público Eleitoral [MPE] para as providências cabíveis. A depender da conduta e das circunstâncias, os envolvidos poderão responder criminalmente e, nos casos previstos em lei, estar sujeitos a consequências relacionadas ao mandato ou aos direitos políticos”, completou o MPT-MS.

As denúncias podem ser feitas pelas redes sociais, WhatsApp ou de forma sigilosa pelo canal on-line do MPT-MS, disponível 24 horas por dia: https://www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias. Também é possível comparecer presencialmente a uma das três unidades do órgão no Estado.

NACIONAL

Em todo o Brasil foram mais de 2,5 mil denúncias e, por isso, o governo federal anunciou ontem medidas para combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho em ação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Justiça

PF indicia Vorcaro e mais 14 investigados no caso Master

Indiciamento se refere à fraude bilionária do BRB, banco público do DF

28/10/2026 21h00

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Secretaria da Administração Penitenciária-SP

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A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados pelas fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram investigadas na primeira fase da Operação Compliance Zero. 

De acordo com relatório de indiciamentos, Vorcaro teve "participação pessoal, reiterada e diretiva" nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que causam prejuízos ao BRB.

"Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição", concluiu a PF.

Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

Além de Vorcaro, também estão na lista de indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master.

Todos os investigados foram acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Prejuízo

De acordo com os investigadores da PF, o prejuízo já apurado é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas foram provocadas por carteiras de créditos inexistentes, que estavam em nome da Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master, e que fez transações com o BRB. 

"Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual", afirmou a PF.

Após concluir a primeira parte da Operação Compliance Zero, os investigadores enviaram o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogação das investigações por mais 60 dias.

O prazo será utilizado para conclusão dos exames periciais que estão pendentes e apresentação de um relatório complementar de investigação.

Novo Empreendimento

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande

Empreendimento recebeu autorização para avançar com o projeto, que prevê a implantação de um novo centro comercial na Capital.

28/10/2026 18h18

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Vista aérea da área destinada à construção do Shopping Cidade Morena, em Campo Grande.

Vista aérea da área destinada à construção do Shopping Cidade Morena, em Campo Grande. Foto: Reprodução Instagram.

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O Shopping Cidade Morena, um dos empreendimentos comerciais mais aguardados de Campo Grande, deu um passo importante para sair do papel após a empresa responsável pelo projeto receber da Prefeitura a licença ambiental de instalação, que autoriza o avanço das etapas necessárias à construção do novo centro comercial.

A licença tem validade de 12 meses, a partir de 21 de outubro de 2026. A autorização foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (28).

Ao Correio do Estado, a assessoria de comunicação do Shopping Cidade Morena confirmou que a licença concedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) corresponde à construção do empreendimento.

O novo centro comercial está previsto para a Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais, na região sul da Capital.

A assessoria também confirmou que o shopping permanece no mesmo terreno anunciado anteriormente, na região do Bairro Centro-Oeste, sem alteração da localização prevista para a implantação do centro comercial.

A publicação identifica o endereço como Avenida Gury Marques, nº 7.176, Bairro Pioneiros. Apesar da diferença em relação ao endereço anteriormente divulgado, a assessoria confirmou que o empreendimento permanece no mesmo local já anunciado. Na Avenida Gury Marques, 7.176, no Bairro Centro Oeste.

Conforme o documento publicado na página 29 do Diogrande nº 8.515, a autorização foi concedida à empresa SC ICH Empresa de Shopping Center SPE Ltda. e contempla a instalação de um shopping center com área útil superior a 20 mil metros quadrados.

A licença de instalação representa uma etapa importante do processo de licenciamento ambiental, pois autoriza a implantação do empreendimento conforme os projetos aprovados e as condições estabelecidas pelo órgão responsável.

Entretanto, a concessão não significa necessariamente que as obras já tenham começado ou que todas as exigências administrativas estejam concluídas. O documento também não apresenta um cronograma de execução nem informa a previsão de inauguração do centro comercial.

Projeto já recebeu alvará de construção

A nova autorização marca mais uma etapa na trajetória do Shopping Cidade Morena, cujo projeto foi apresentado originalmente em 2017 e passou por diferentes reformulações e adiamentos ao longo dos últimos anos.

Na época, representantes do grupo paulista Ícone Costa Hirota (ICH) apresentaram à Prefeitura de Campo Grande uma proposta de centro comercial inicialmente denominada Plaza Moreninhas.

O empreendimento estava previsto para a região das Moreninhas, mas posteriormente passou por alterações, incluindo a transferência para uma área na Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais.

Com a mudança, o projeto ganhou novas dimensões e passou a ser divulgado como Shopping Cidade Morena, com a proposta de ampliar a oferta de comércio, serviços e entretenimento para moradores da região sul da Capital.

Em 2023, a Prefeitura concedeu um alvará de construção ao empreendimento, criando a expectativa de que os trabalhos começariam ainda naquele ano.

Na ocasião, os responsáveis anunciaram a intenção de iniciar as obras no segundo semestre de 2023, com inauguração inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2025. Entretanto, o cronograma não se concretizou.

Em março de 2024, uma nova previsão apontava que a construção teria início dentro de nove a 12 meses, enquanto a inauguração foi transferida para o segundo semestre de 2026.

Posteriormente, a empresa informou que ainda enfrentava dificuldades relacionadas à obtenção de autorizações e à elaboração de projetos complementares, incluindo instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de exaustão e climatização.

Em novembro de 2024, a então Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) informou que uma licença ambiental anterior havia vencido e que um novo pedido de licenciamento havia sido protocolado pela empresa em outubro daquele ano.

No fim de dezembro de 2024, o terreno chegou a ser cercado e recebeu uma placa de identificação da construtora Maksoud Rahe, mas a movimentação não foi acompanhada do início efetivo da construção do centro comercial.

Agora, com a concessão da licença de instalação em outubro de 2026, o empreendimento registra um novo avanço administrativo para sua implantação.

Investimento já foi estimado em R$ 300 milhões

O Shopping Cidade Morena foi anunciado como um dos principais investimentos comerciais previstos para a região sul de Campo Grande, com potencial para ampliar a atividade econômica e gerar novas oportunidades de emprego.

Em divulgações anteriores, os responsáveis estimaram um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, com expectativa de geração de cerca de 2 mil empregos diretos.

O projeto apresentado em 2023 previa aproximadamente 150 operações comerciais, incluindo lojas âncoras, megalojas, restaurantes, estabelecimentos de alimentação rápida e lojas satélites.

A estrutura também contemplava cinema, praça de alimentação com capacidade para aproximadamente 1,5 mil pessoas, espaços de eventos e entretenimento, além de estacionamento com cerca de 860 vagas.

No site oficial, o empreendimento apresenta uma Área Bruta Locável (ABL) de 19,4 mil metros quadrados na abertura, com possibilidade de expansão para 28,1 mil metros quadrados.

A ABL corresponde à área destinada à locação comercial, como lojas, restaurantes e outros estabelecimentos, não sendo necessariamente equivalente à área útil total mencionada na licença ambiental.

Os números, entretanto, fazem parte de projeções divulgadas anteriormente pela empresa e ainda precisam ser atualizados, considerando as reformulações realizadas ao longo dos anos.

Nova licença representa avanço para o empreendimento

A concessão da licença ambiental ocorre menos de um mês depois de o Correio do Estado publicar uma reportagem mostrando que o Shopping Cidade Morena continuava sem sair do papel, apesar das sucessivas previsões para o início dos trabalhos.

Publicada em 1º de outubro, a reportagem apresentou o histórico do empreendimento, desde os primeiros anúncios até as mudanças de localização, concessão de alvará e dificuldades relacionadas ao licenciamento.

Agora, a autorização publicada nesta quarta-feira representa um novo fato na trajetória do centro comercial, confirmando o avanço de uma das etapas administrativas necessárias para a construção.

A confirmação da assessoria do Shopping Cidade Morena também esclarece que a licença está diretamente relacionada ao empreendimento previsto para a Avenida Gury Marques, cuja implantação é aguardada por moradores e comerciantes da região.

Apesar da novidade, ainda não existe uma data confirmada para o início das obras. Também não foram divulgados o cronograma atualizado, o investimento definitivo ou a previsão de inauguração.

A reportagem solicitou à Planurb esclarecimentos sobre as condições da licença ambiental e a existência de eventuais pendências administrativas para a implantação do shopping.

O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura e para novos esclarecimentos da empresa responsável pelo empreendimento.

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