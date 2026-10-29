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Siderúrgica no Pantanal estoura cota legal para abastecer ArcelorMittal

Compras da empresa superam a cota da fábrica em Aquidauana, expõem atalho regulatório e acendem alerta ambiental; atividade da siderúrgica é investigada pela Polícia Civil

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

29/10/2026 - 07h50
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Levantamento exclusivo do Correio do Estado em relatórios comerciais e licenças ambientais da Simasul Siderurgia Ltda., instalada em Aquidauana, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, revela um descompasso direto entre o que a empresa produz e o que as autorizações dadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) permitem.

Os documentos de movimentação de vendas mostram que as compras feitas por um único cliente corporativo, a multinacional ArcelorMittal Brasil S.A., consomem e, em meses de pico, ultrapassam sozinhas toda a capacidade de produção de ferro-gusa autorizada pelo órgão ambiental do Estado para o complexo industrial.

A única autorização definitiva da fábrica é a Licença de Operação nº 001697/2023, concedida pelo Imasul. Esse documento permite apenas o funcionamento do alto-forno 2, fixando um teto máximo de produção de 300 toneladas por dia.

Em um mês comercial padrão de 30 dias, a capacidade legal da usina para atender todo o mercado é de exatamente 9 mil toneladas. Qualquer volume fabricado ou vendido acima desse limite ocorre sem licença ambiental definitiva.

Entretanto, o relatório de volume de vendas da siderúrgica entre março e julho deste ano mostra que o fornecimento feito apenas para a ArcelorMittal atingiu 45.544,70 toneladas de ferro-gusa.

Isso representa uma média mensal de 9.108,94 toneladas destinadas à multinacional, o equivalente a cerca de 303,6 toneladas por dia. Na prática, a demanda de um único comprador já superou, na média, a cota diária global permitida para toda a usina.

A evolução mês a mês confirma que era impossível atender a esses contratos dentro dos limites estabelecidos pelo Imasul. Em março, a Simasul vendeu 8.686,51 toneladas de ferro-gusa para a ArcelorMittal, ocupando mais de 96% de toda a capacidade autorizada da fábrica.

Em abril, as vendas para a multinacional subiram para 9.646 toneladas, ultrapassando o teto mensal da licença. Em maio, o volume atingiu o pico de 10.143 toneladas, o que representa uma média de 327 toneladas diárias entregues a um só cliente.

Em junho, foram comercializadas 7.313 toneladas. Em julho, as entregas voltaram a subir e alcançaram 9.756,19 toneladas, correspondendo a 325 toneladas por dia.

Para conseguir entregar essa quantidade de ferro-gusa, a Simasul precisou manter dois altos-fornos ligados simultaneamente. O problema é que o alto-forno 1 não tem licença de operação definitiva.

A unidade vinha funcionando amparada por autorizações temporárias de comissionamento, concedidas pelo Imasul com prazo inicial de 120 dias e renovação por mais quatro meses.

A manobra do comissionamento provisório no alto-forno 1 foi usada para contornar um travamento técnico no alto-forno 2, onde a Simasul ficou dois anos e meio sem realizar o monitoramento obrigatório de fumaça e poluentes (descumprindo a Condicionante nº 14 de sua licença).

Essa omissão impediu a elaboração do Estudo de Dispersão Atmosférica exigido pelo Imasul para emitir a licença de operação definitiva do novo forno.

Ao tentar justificar a falta de medições em fevereiro de 2024 alegando “chuvas intensas”, a siderúrgica foi desmentida pela fiscalização, que comprovou a existência de 18 dias secos no mês adequados para os testes, o que resultou em uma multa de R$ 120 mil e no enquadramento por prestação de declaração enganosa sob a Lei de Crimes Ambientais.

Outro lado

A ArcelorMittal afirmou manter políticas de ética, conformidade e sustentabilidade, exigir o cumprimento de normas legais e ambientais de seus fornecedores e monitorar a cadeia de suprimentos.

A Simasul classificou a investigação policial como decorrente de denúncia anônima. A empresa afirmou colaborar com as apurações e negou operar sem licença.

Justiça

PF indicia Vorcaro e mais 14 investigados no caso Master

Indiciamento se refere à fraude bilionária do BRB, banco público do DF

28/10/2026 21h00

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Secretaria da Administração Penitenciária-SP

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A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados pelas fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram investigadas na primeira fase da Operação Compliance Zero. 

De acordo com relatório de indiciamentos, Vorcaro teve "participação pessoal, reiterada e diretiva" nas operações com carteiras de créditos irregulares do Banco Master que causam prejuízos ao BRB.

"Na condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações destinadas à obtenção de liquidez para a instituição", concluiu a PF.

Vorcaro foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.

Além de Vorcaro, também estão na lista de indiciados o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master.

Todos os investigados foram acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Prejuízo

De acordo com os investigadores da PF, o prejuízo já apurado é de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte das perdas foram provocadas por carteiras de créditos inexistentes, que estavam em nome da Tirreno, empresa de fachada operada pelo Master, e que fez transações com o BRB. 

"Há, portanto, aproximadamente R$ 2,7 bilhões em perdas já formalizadas e reconhecidas, não se tratando de estimativa abstrata ou de risco meramente eventual", afirmou a PF.

Após concluir a primeira parte da Operação Compliance Zero, os investigadores enviaram o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogação das investigações por mais 60 dias.

O prazo será utilizado para conclusão dos exames periciais que estão pendentes e apresentação de um relatório complementar de investigação.

Novo Empreendimento

Shopping Cidade Morena recebe licença para construção em Campo Grande

Empreendimento recebeu autorização para avançar com o projeto, que prevê a implantação de um novo centro comercial na Capital.

28/10/2026 18h18

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Vista aérea da área destinada à construção do Shopping Cidade Morena, em Campo Grande.

Vista aérea da área destinada à construção do Shopping Cidade Morena, em Campo Grande. Foto: Reprodução Instagram.

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O Shopping Cidade Morena, um dos empreendimentos comerciais mais aguardados de Campo Grande, deu um passo importante para sair do papel após a empresa responsável pelo projeto receber da Prefeitura a licença ambiental de instalação, que autoriza o avanço das etapas necessárias à construção do novo centro comercial.

A licença tem validade de 12 meses, a partir de 21 de outubro de 2026. A autorização foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (28).

Ao Correio do Estado, a assessoria de comunicação do Shopping Cidade Morena confirmou que a licença concedida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) corresponde à construção do empreendimento.

O novo centro comercial está previsto para a Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais, na região sul da Capital.

A assessoria também confirmou que o shopping permanece no mesmo terreno anunciado anteriormente, na região do Bairro Centro-Oeste, sem alteração da localização prevista para a implantação do centro comercial.

A publicação identifica o endereço como Avenida Gury Marques, nº 7.176, Bairro Pioneiros. Apesar da diferença em relação ao endereço anteriormente divulgado, a assessoria confirmou que o empreendimento permanece no mesmo local já anunciado. Na Avenida Gury Marques, 7.176, no Bairro Centro Oeste.

Conforme o documento publicado na página 29 do Diogrande nº 8.515, a autorização foi concedida à empresa SC ICH Empresa de Shopping Center SPE Ltda. e contempla a instalação de um shopping center com área útil superior a 20 mil metros quadrados.

A licença de instalação representa uma etapa importante do processo de licenciamento ambiental, pois autoriza a implantação do empreendimento conforme os projetos aprovados e as condições estabelecidas pelo órgão responsável.

Entretanto, a concessão não significa necessariamente que as obras já tenham começado ou que todas as exigências administrativas estejam concluídas. O documento também não apresenta um cronograma de execução nem informa a previsão de inauguração do centro comercial.

Projeto já recebeu alvará de construção

A nova autorização marca mais uma etapa na trajetória do Shopping Cidade Morena, cujo projeto foi apresentado originalmente em 2017 e passou por diferentes reformulações e adiamentos ao longo dos últimos anos.

Na época, representantes do grupo paulista Ícone Costa Hirota (ICH) apresentaram à Prefeitura de Campo Grande uma proposta de centro comercial inicialmente denominada Plaza Moreninhas.

O empreendimento estava previsto para a região das Moreninhas, mas posteriormente passou por alterações, incluindo a transferência para uma área na Avenida Gury Marques, nas proximidades da Avenida dos Cafezais.

Com a mudança, o projeto ganhou novas dimensões e passou a ser divulgado como Shopping Cidade Morena, com a proposta de ampliar a oferta de comércio, serviços e entretenimento para moradores da região sul da Capital.

Em 2023, a Prefeitura concedeu um alvará de construção ao empreendimento, criando a expectativa de que os trabalhos começariam ainda naquele ano.

Na ocasião, os responsáveis anunciaram a intenção de iniciar as obras no segundo semestre de 2023, com inauguração inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2025. Entretanto, o cronograma não se concretizou.

Em março de 2024, uma nova previsão apontava que a construção teria início dentro de nove a 12 meses, enquanto a inauguração foi transferida para o segundo semestre de 2026.

Posteriormente, a empresa informou que ainda enfrentava dificuldades relacionadas à obtenção de autorizações e à elaboração de projetos complementares, incluindo instalações elétricas, hidráulicas, sistemas de exaustão e climatização.

Em novembro de 2024, a então Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) informou que uma licença ambiental anterior havia vencido e que um novo pedido de licenciamento havia sido protocolado pela empresa em outubro daquele ano.

No fim de dezembro de 2024, o terreno chegou a ser cercado e recebeu uma placa de identificação da construtora Maksoud Rahe, mas a movimentação não foi acompanhada do início efetivo da construção do centro comercial.

Agora, com a concessão da licença de instalação em outubro de 2026, o empreendimento registra um novo avanço administrativo para sua implantação.

Investimento já foi estimado em R$ 300 milhões

O Shopping Cidade Morena foi anunciado como um dos principais investimentos comerciais previstos para a região sul de Campo Grande, com potencial para ampliar a atividade econômica e gerar novas oportunidades de emprego.

Em divulgações anteriores, os responsáveis estimaram um investimento de aproximadamente R$ 300 milhões, com expectativa de geração de cerca de 2 mil empregos diretos.

O projeto apresentado em 2023 previa aproximadamente 150 operações comerciais, incluindo lojas âncoras, megalojas, restaurantes, estabelecimentos de alimentação rápida e lojas satélites.

A estrutura também contemplava cinema, praça de alimentação com capacidade para aproximadamente 1,5 mil pessoas, espaços de eventos e entretenimento, além de estacionamento com cerca de 860 vagas.

No site oficial, o empreendimento apresenta uma Área Bruta Locável (ABL) de 19,4 mil metros quadrados na abertura, com possibilidade de expansão para 28,1 mil metros quadrados.

A ABL corresponde à área destinada à locação comercial, como lojas, restaurantes e outros estabelecimentos, não sendo necessariamente equivalente à área útil total mencionada na licença ambiental.

Os números, entretanto, fazem parte de projeções divulgadas anteriormente pela empresa e ainda precisam ser atualizados, considerando as reformulações realizadas ao longo dos anos.

Nova licença representa avanço para o empreendimento

A concessão da licença ambiental ocorre menos de um mês depois de o Correio do Estado publicar uma reportagem mostrando que o Shopping Cidade Morena continuava sem sair do papel, apesar das sucessivas previsões para o início dos trabalhos.

Publicada em 1º de outubro, a reportagem apresentou o histórico do empreendimento, desde os primeiros anúncios até as mudanças de localização, concessão de alvará e dificuldades relacionadas ao licenciamento.

Agora, a autorização publicada nesta quarta-feira representa um novo fato na trajetória do centro comercial, confirmando o avanço de uma das etapas administrativas necessárias para a construção.

A confirmação da assessoria do Shopping Cidade Morena também esclarece que a licença está diretamente relacionada ao empreendimento previsto para a Avenida Gury Marques, cuja implantação é aguardada por moradores e comerciantes da região.

Apesar da novidade, ainda não existe uma data confirmada para o início das obras. Também não foram divulgados o cronograma atualizado, o investimento definitivo ou a previsão de inauguração.

A reportagem solicitou à Planurb esclarecimentos sobre as condições da licença ambiental e a existência de eventuais pendências administrativas para a implantação do shopping.

O espaço permanece aberto para manifestação da Prefeitura e para novos esclarecimentos da empresa responsável pelo empreendimento.

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