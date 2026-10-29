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Operação Tomada de Contas

PF deflagra operação em MS e mais dois estados para investigar contratos públicos

Conforme divulgado, é apurado tratamento diferenciado na liberação de recursos públicos

Mayara Bueno

29/10/2026 - 08h19
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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Tomada de Contas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo para investigar possíveis irregularidades na gestão de contratos administrativos.

Conforme divulgado pela PF, a investigação também apura pagamentos a servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), cujo presidente teria sido preso nesta manhã. Mais de 180 policiais federais participam da operação, que cumpre 26 mandados de busca e apreensão.

A apuração investiga o possível uso da suspensão de contratos administrativos como forma de pressionar fornecedores, além de tratamento diferenciado na liberação de recursos públicos.

Autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a operação também apura divergências em pagamentos a empresas, movimentações financeiras atípicas envolvendo servidores públicos e saques recorrentes em espécie.

A investigação busca identificar possíveis relações entre créditos bancários e retiradas realizadas nas dependências da instituição.

Ainda não foram divulgados detalhes da operação no que se refere a Mato Grosso do Sul. 

Saúde

Estado valida pedido de empréstimo no BNDES para PPP do Hospital Regional

A empresa Inova Saúde será responsável pela administração após vencer o leilão em dezembro de 2025

29/10/2026 10h04

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Hospital Regional de Campo Grande

Hospital Regional de Campo Grande Divulgação, Arquivo

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A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) confirmou a homologação do pedido de empréstimo de R$ 360 milhões que a Inova Saúde MS S.A. fará junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O financiamento será feito pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social-Saúde (FIIS-Saúde) e será destinado às ações da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional Rosa Maria Pedrossian, mais conhecido como Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Em setembro, o Governo de Mato Grosso do Sul já havia publicado uma aprovação ad referendum, ou seja, uma decisão provisória da Comissão Intergestores Bipartite, sujeita à confirmação posterior, que ocorre agora. Nesta quinta-feira (29), foi publicada a homologação da aprovação.

Hospital Regional

Em maio deste ano, o Governo de Mato Grosso do Sul assinou o contrato de concessão do Hospital Regional com a Inova Saúde, subsidiária da Construcap CCPS Engenharia e Comércio. A empresa venceu o leilão para assumir a gestão dos serviços administrativos e de apoio do hospital por meio de uma PPP.

O leilão foi realizado na sede da B3, em São Paulo, e contou com cinco empresas interessadas. A Construcap ofereceu um deságio de 22% sobre o valor de referência da contraprestação mensal do Estado, que era de R$ 20,3 milhões. A proposta vencedora foi de R$ 15,9 milhões, abaixo das ofertas dos outros quatro concorrentes.

A implementação da PPP será feita em etapas. Em janeiro de 2027, a empresa assumirá os serviços de apoio não assistenciais, como hotelaria, limpeza, lavanderia, segurança, recepção e infraestrutura de tecnologia da informação (TI).

Após 20 meses, a Inova assumirá a gestão da indústria farmacêutica, responsável pela compra de medicamentos. Um ano depois, ficará encarregada da reforma e modernização do chamado “Bloco Velho”. As demais áreas serão incorporadas após a conclusão das intervenções, até a consolidação total da operação, prevista para ocorrer em 56 meses.

Considerado o maior hospital de alta complexidade de Mato Grosso do Sul, o Hospital Regional atende mais de 1,5 milhão de pacientes por ano. A PPP prevê a modernização e a ampliação dos serviços de apoio e da infraestrutura hospitalar ao longo de um contrato de 30 anos.

TRÊS LAGOAS (MS)

Homem morre eletrocutado após furtar fios na BR-158

Próximo ao corpo foram encontrados escada, mochila, alicate e corda, materiais possivelmente utilizados na tentativa de furto

29/10/2026 08h41

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Homem morto eletrocutado caído na grama

Homem morto eletrocutado caído na grama Foto: Eliton Chaves/24h News MS

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Homem, que não teve a identidade divulgada, morreu eletrocutado após tentar furtar fios de alta-tensão (13.800 volts) da rede elétrica, na madrugada desta quinta-feira (29), às margens da BR-158, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site 24 News MS, a energia caiu por volta de 1h da madrugada na região. Uma equipe da Neoenergia foi enviada ao local e, durante a vistoria, encontrou um cabo parcialmente caído e o corpo de um homem próximo à fiação.

No local, foram encontrados uma escada, uma mochila, um alicate e uma corda, materiais possivelmente utilizados na tentativa de furto.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o rapaz faleceu antes mesmo da chegada do socorro. O óbito foi constatado no local.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, apurar as circunstâncias da morte, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente. A hipótese é que o homem tenha acreditado que a fiação fosse de cobre, mas era de alumínio.

De acordo com o Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde, a corrente elétrica pode causar parada cardíaca, comprometer a respiração e provocar contrações musculares involuntárias, impedindo que a vítima consiga se afastar da fonte de energia.

Conforme apurado pela reportagem, em caso de choque elétrico, a orientação é não tocar na vítima enquanto ela ainda estiver em contato com a fonte de energia.

O correto é acionar o serviço de emergência e solicitar o desligamento da eletricidade por profissionais habilitados. A tentativa de socorro sem que a área esteja segura pode fazer com que outra pessoa também seja eletrocutada.

CUIDADO

Para evitar acidentes de choques elétricos, siga as seguintes recomendações:

  • Não corte, toque ou retire fios da rede elétrica, mesmo que pareçam abandonados ou estejam parcialmente caídos
  • Ao encontrar cabos rompidos ou caídos, mantenha distância e impeça que outras pessoas se aproximem
  • Não tente afastar a fiação com pedaços de madeira, cordas ou outros objetos
  • Ao ver fios caídos, acione a concessionária de energia ou serviços de emergência
  • Mantenha distância de postes, transformadores e instalações elétricas danificadas, principalmente durante chuvas, ventos fortes ou alagamentos
  • Em casa, evite o uso de aparelhos elétricos com as mãos molhadas e não utilize tomadas ou extensões danificadas

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