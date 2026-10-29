PF deflagra operação em MS e mais dois estados para investigar contratos públicos

Saúde

A empresa Inova Saúde será responsável pela administração após vencer o leilão em dezembro de 2025

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) confirmou a homologação do pedido de empréstimo de R$ 360 milhões que a Inova Saúde MS S.A. fará junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O financiamento será feito pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social-Saúde (FIIS-Saúde) e será destinado às ações da Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional Rosa Maria Pedrossian, mais conhecido como Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Em setembro, o Governo de Mato Grosso do Sul já havia publicado uma aprovação ad referendum, ou seja, uma decisão provisória da Comissão Intergestores Bipartite, sujeita à confirmação posterior, que ocorre agora. Nesta quinta-feira (29), foi publicada a homologação da aprovação.

Hospital Regional

Em maio deste ano, o Governo de Mato Grosso do Sul assinou o contrato de concessão do Hospital Regional com a Inova Saúde, subsidiária da Construcap CCPS Engenharia e Comércio. A empresa venceu o leilão para assumir a gestão dos serviços administrativos e de apoio do hospital por meio de uma PPP.

O leilão foi realizado na sede da B3, em São Paulo, e contou com cinco empresas interessadas. A Construcap ofereceu um deságio de 22% sobre o valor de referência da contraprestação mensal do Estado, que era de R$ 20,3 milhões. A proposta vencedora foi de R$ 15,9 milhões, abaixo das ofertas dos outros quatro concorrentes.

A implementação da PPP será feita em etapas. Em janeiro de 2027, a empresa assumirá os serviços de apoio não assistenciais, como hotelaria, limpeza, lavanderia, segurança, recepção e infraestrutura de tecnologia da informação (TI).

Após 20 meses, a Inova assumirá a gestão da indústria farmacêutica, responsável pela compra de medicamentos. Um ano depois, ficará encarregada da reforma e modernização do chamado “Bloco Velho”. As demais áreas serão incorporadas após a conclusão das intervenções, até a consolidação total da operação, prevista para ocorrer em 56 meses.

Considerado o maior hospital de alta complexidade de Mato Grosso do Sul, o Hospital Regional atende mais de 1,5 milhão de pacientes por ano. A PPP prevê a modernização e a ampliação dos serviços de apoio e da infraestrutura hospitalar ao longo de um contrato de 30 anos.