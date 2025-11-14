Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Audiência

MS vai destinar R$47 milhões para regularizar favelas em Campo Grande

A audiência pública que aconteceu nesta sexta-feira (14) na Câmara Municipal de Campo Grande foi marcada por pedidos de socorro de representantes das 62 comunidades da Capital

Karina Varjão

Karina Varjão

14/11/2025 - 14h43
Durante a Audiência Pública promovida na manhã desta sexta-feira (14) na Câmara Municipal de Campo Grande sobre a regularização de favelas, foram anunciados R$47 milhões em recursos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) - Periferia Viva – Urbanização de Favelas, por meio de projeto habilitado pelo Governo Estadual, além de recursos da bancada federal.

Atualmente, a carteira do Periferia Viva é formada por 352 empreendimentos que correspondem a R$6,9 bilhões em investimentos. Na urbanização de favelas, as Seleções de 2023 do Novo PAC anunciaram R$5,27 bilhões em 59 projetos, beneficiando 47 municípios de 21 estados. 

Em Mato Grosso do Sul, o Plano Federal prevê uma obra de urbanização e qualificação do Jardim Samambaia, na região do bairro Los Angeles, em Campo Grande. A ação está em estágio preparatório e a estimativa do empreendimento é de R$30,5 milhões. 

A Audiência convocada nesta sexta-feira pelo vereador Landmark reuniu moradores de diferentes comunidades da Capital, lotando a Câmara Municipal, em busca de debates para melhorias e, principalmente, regularização das áreas. 

Vários problemas foram expostos, como a falta de estrutura básica, falta de acesso a remédios, escolas e dignidade. 

“É sempre um desafio morar nessas comunidades, nessas favelas. Elas necessitam de escolas, de postos de saúde, que eles não têm acesso, e também de uma moradia digna. Quando a gente fala de moradia digna, a gente não está falando só de casa. A gente está falando de uma regularização de todos os serviços públicos para essas pessoas”, afirmou Letícia Polidorio, presidente da Associação de Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul. 

Renata Amarilha Gimenez, líder da Cidade dos Anjos, relatou mais dificuldades recorrentes na comunidade mas que se agravam em situações específicas, como, por exemplo, em grandes chuvas como nas últimas três tempestades que atingiram Campo Grande nos últimos dias. 

“Quando chove, é árvore que cai, barraco que alaga e não é uma simples lona que vai tapar o sofrimento dos nossos moradores. Olhem por nós! Estou pedindo hoje socorro por essas famílias que moram na Cidade dos Anjos”, disse. 

Ela ainda ressaltou que a comunidade abriga aproximadamente 150 famílias que vivem com medo de sair para trabalhar e não encontrar o barraco quando voltarem, por viverem em cima de lixão. 

Daniele da Silva, representante da Comunidade Nova Esperança José Teruel, também relatou o drama das chuvas entre as famílias. Durante essa semana, pelo menos 15 barracos foram destelhados com os ventos fortes e chuvas intensas na cidade. 

“Muitas mães saíram correndo com os filhos sem ter para onde ir”, relatou. 

Debates

Campo Grande conta, hoje, com 62 favelas, um número significativo quando se olha ao fato de que, há dez anos, não havia nenhuma. Além disso, a estimativa é que cerca de 20 mil famílias vivam em áreas irregulares na cidade. 

Para o vereador Landmark, a Audiência teve como objetivo dar visibilidade para essas comunidades, tirando-os da “invisibilidade e chamando a responsabilidade do Poder Público Municipal, Estadual e da União”. 

Para o secretário da sessão e presidente da Casa, o vereador Epaminondas Neto (Papy), Campo Grande entra em uma direção muito ruim na falta de assistência às pessoas em relação à política pública habitacional. 

“Hoje aqui fazemos uma provocação para que o Município olhe para essa pauta que é real. A regularização das favelas é uma forma de você trazer cidadania. Já que está feito, já que está lá, já está organizado, tem consolidado um bairro, você precisa agora estruturá-lo. Então, já falhou lá atrás, não tem como remover. Você precisa regularizar, essa é a proposta hoje aqui, é o debate, encontrar um caminho para a solução desses movimentos”, afirmou o presidente Papy. 

Ele ainda propôs a criação de soluções legais para regularização dessas áreas, conectando políticas públicas, de forma transversal, ressaltando ainda a urgência dessas medidas. A ideia é ter um rito acelerado na destinação das áreas para políticas sociais.

O deputado federal Vander Loubet anunciou, na Audiência, a destinação de R$47,8 milhões no Loteamento Novo Samambaia, selecionado pelo Governo do Estado no Projeto Periferia Viva.

Além disso, anunciou melhorias em 463 unidades habitacionais (reforma, ampliação ou construção), drenagem e pavimentação asfáltica; ampliação de escola municipal; construção de Unidade Básica de Saúde da Família e de uma creche no Bairro Ramez Tebet.

“É uma ação concreta, esses R$ 47 milhões que já foram habilitados pelo Estado. A partir daí, nós temos que começar, sem achar culpados, a juntar esforços entre o Município, o Estado e o Governo Federal para a gente retomar de novo esse programa e também o Minha Casa, Minha Vida”, disse.

Ele falou ainda que a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul vai destinar R$150 milhões para a habitação no Estado e parte dessa verba pode ser direcionada a Campo Grande.

A Prefeitura lançou na última semana o programa Sonho Seguro, com foco na regularização fundiária, conforme informou o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Claúdio Marques Costa Júnior. 

“São mais de 10 mil famílias que serão regularizadas por esse programa, trazendo-as para dentro da cidade de fato, trazendo equipamentos, trazendo água e energia. Essa é uma costura que está sendo feita há alguns anos”, afirmou. O Programa foi lançado semana passada, com 150 títulos. 

Representantes de organizações e movimentos sociais, da Defensoria Pública, da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul), da Cruz Vermelha, da Defesa Civil Municipal também estiveram presentes do debate.

Cidades

Após enterro de estudante, prefeitura envia jurídico para tratar com família

Por meio de portaria publicada nesta sexta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Coxim determinou que a Procuradoria Jurídica do Município estabeleça diálogo com a família de Letícia Camargo

14/11/2025 14h00

Divulgação: Prefeitura Municipal de Coxim / Divulgação Redes Sociais

A Prefeitura Municipal de Coxim, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (14), determinou que os advogados do município entrem em contato com a família da estudante Letícia Camargo.

A publicação, que estabelece a aproximação da Procuradoria-Geral do Município e da Assessoria Direta com a família, ocorre dois dias após o atropelamento por um ônibus escolar do município, que tirou a vida da estudante de enfermagem.

A decisão foi tomada após o enterro da jovem. Segundo destacou o Executivo Municipal, trata-se de “uma forma de demonstrar solidariedade à família”.

“Nos solidarizamos com os familiares e continuaremos acompanhando, com atenção e humanidade, tudo o que o caso requer dentro das possibilidades legais do município”, afirmou o prefeito de Coxim, Edilson Magro.

O documento estabelece que os advogados, juntamente com a assessoria jurídica, entrem em contato com a família de Letícia ou com o advogado que a representa, para tratar das medidas que possam ser adotadas para reparação do caso.

“Art. 1º Determinar à Procuradoria Jurídica do Município de Coxim e à sua Assessoria Direta que procedam ao imediato contato com os pais da vítima e/ou com seu advogado constituído, com a finalidade de tratar das medidas jurídicas cabíveis à reparação do caso", diz  a portaria

Exoneração

No dia anterior, o município exonerou o gerente de Transporte Escolar, Djair Bezerra Leite.

Em conversa com o Correio do Estado, a secretária de Educação, Marly Nogueira, admitiu que houve falha na verificação da documentação do servidor, o que culminou na exoneração de Djair, que comandava a pasta de Transporte Escolar desde 6 de janeiro de 2025.

Quanto à situação do motorista do ônibus, Cleyton Matos Campos, de 47 anos, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há um ano, a secretária explicou que, por se tratar de um servidor concursado, o caso passará por sindicância.

“É por isso que foi aberto o processo de sindicância, para avaliar e ver como vai ficar a situação dele”, respondeu a secretária, e completou:

“Conforme formos avançando com a instauração do procedimento interno, vamos colhendo as provas, com o jurídico e com a controladoria do município.”.


segurança mínima

Mesmo preso, traficante realiza sonho e compra apartamento na praia

Avaliado em R$ 1,2 milhão em 2022, apartamento em Bombinhas (SC) tem 115 metros quadrados e fica a 180 metros do mar

14/11/2025 13h15

O traficante Kleyton de Souza Silva estava preso havia três anos quando fechou, pessoalmente, a compra do imóvel no 3º andar do Ilha da Madeira Residence

O traficante Kleyton de Souza Silva estava preso havia três anos quando fechou, pessoalmente, a compra do imóvel no 3º andar do Ilha da Madeira Residence

Continue Lendo...

A prisão de chefes de quadrilhas do narcotráfico normalmente é comemorada pelas autoridades de segurança pública e pela sociedade como um todo. Porém, a prisão do traficante Kleyton de Souza Silva, detido em Aquidauana, evidencia que o fato de estar na cadeia em nada ajudou para que foi impedido de se perpetuar na criminalidade

E a facilidade era tamanha que ele conseguiu comprar, da prisão, sem ajuda de ninguém um apartamento de alto padrão na praia de Bombinhas, em Santa Catarina. E, segundo o Ministério Público, o dinheiro para esta aquisição ele conseguiu praticamente todo de dentro do presídio. 

Kleyton foi preso pela primeira vez em 2012 e pela segunda, em agosto de 2019. Desde então está trancado. Mas, como manteve seus negócios com transporte e venda de drogas e armas, conseguiu o dinheiro para comprar o apartamento.

O imóvel fica a quatro minutos, a pé, da praia, e o negócio foi fechado em 25 de maio de 2022, quase três anos depois de ter sido preso.

O apartamento, que ele mesmo diz que em 2022 valia R$ 1,2 milhão, está no terceiro andar do Ilha da Madeira Residence, um prédio com apenas 14 apartamentos que têm entre 62 e 160 metros quadrados. 

Conforme documento anexado à investigação, o apartamento que Kleyton escolheu tem 115,11 metros quadrados, mais garagem, evidenciando que se trata de um imóvel de alto padrão. As unidades maiores estão na cobertura, quarto andar, e têm 160 metros quadrados de área privativa. Todas as unidades, porém, têm ampla sacada com churrasqueira.

A negociação toda, intermediada por um corretor, foi feita pelo próprio traficante, de dentro do presídio de Aquidauana. Prova disso, segundo o Ministério Público, é que só mantinha a mulher informada sobre a realização daquilo que ele dizia ser ser um sonho antigo. 

O máximo que fazia era mandar mensagens por celular para sua mulher, Lana da Silva Gonçalves, que foi alvo de mandado de prisão no último dia 7, durante a Operação Blindagem. 

Apesar de ela ser uma espécie de "braço direito" de Kleyton, nas mensagens fica claro que ela não participava da negociação. Ao mandar vídeo do apartamento, informa que fica a apenas 180 metros da praia. "Mt top. Pertinho", comemora ela.

Ao mandar foto da parte externa do prédio, ela se mostra entusiasmada. "Nossaaa. Mt top msm. Lindoooo", comemorou mais uma vez, conforme mostram as mensagens encontradas no celular de Kleyton, que se mostrava tão tranquilo na cadeia que nem mesmo se dava ao trabalho de deletar as conversas. 

Os planos de Kleyton, que está cumprindo pena de dez anos por ter comprado 100 quilos de cocaína furtados na delegacia de Aquidauana e que já estava prestes a progredir de regime, era fixar residência neste invejável apartamento de três quartos, sendo uma suíte.

"Em conversas com sua tia IVANIR FERNANDA DOS SANTOS NUNES RODRIGUES, KLEYTON também apontou a propriedade dele sobre o apartamento, indicando que seu planejamento futuro era o de residir na praia", diz trecho do Ministério Público no documento em que pediu a prisão tanto da tia quanto da mulher de Kleyton

O apartamento, conforme a investigação, segue registrado no nome dos antigos proprietários, que moram no Rio Grande do Sul. O Ministério Público também transcrece uma série de diálogos que ele manteve com o corretor, que manda para ele a cópia das certidões relativas a débitos e as cópias do contrato de compra e venda. 

E, dois dias depois de sacramentar a compra, o traficante usa o imóvel para tenta ampliar seus negócios. "Em 27/05/2022, KLEYTON entrou em contato com TIAGO PAIXÃO DE ALMEIDA (“PAIXÃO”) para indagar se conhecia alguém que pudesse “penhorá-lo” pelo valor de R$ 350.000,00, pontuando, nessa ocasião, que o apartamento está avaliado em R$ 1.200.000,00".

Com este diálogo encontrado no celular do traficante, a promotoria entendeu que ele estava "evidenciando não apenas sua propriedade e posse sobre o bem, como também sua intenção de utilizá-lo como garantia financeira para a obtenção de valores em espécie, permitindo, assim, o fomento de suas negociações ilícitas". 

Ao conversar com a tia, ele reclama que está com muitos preocupações e explicou que estava sendo obrigado a penhorar o apartamento por estar com problemas para receber um pagamento de R$ 400 mil e outro de R$ 350 mil. 

"Não tão pagando então vou pegar esse din e pagar minhas continhas e ficar de boa e pegar um pouco para ir atras de receber desse povo". Na sequência, a tita filosofa "menino, a crise tá geral". 

Ao continuar a conversa com a tia,  manda foto do prédio e da localização do Ilha da Medeira Residence. "Meu sonho sempre morar no mar. Dá menos de uma quadra e meia. Mas vou tirar ele do penhor. É provisório. Aí que vou morar tia". 

Essa tia, conforme o Ministério Público, era responsável pelas negociações com os servidores públicos que lhe garantiu privilégios para que fizesse seus negócios.

Em meio às tratativas para penhorar o apartamento, Kleyton também orienta sua esposa a oferecer como garantia uma moto e um de seus carros, um Jeep Compass, ano 2018, avaliado em R$ 130 mil, registrado em nome da esposa. 

BLINDAGEM

Kleyton foi o principal alvo da Operação Blindagem, desencadeada no dia 7 de novembro para desmantelar o esquema que blindava o traficante e garantia que mantivesse seus negócios de dentro da prisão. 

Na operação, dois servidores do Agepen e pelo menos um policial militar foram alvo. Os policiais penais, mediante pagamento de propina, garantiam que ele ficasse preso em Aquidauana, tivesse livre acesso a celular e ainda isolavam presidiários que faziam concorrência ou atrapalhavam seus negócios de transporte de cocaína para terceiros ou a venda dos carregamentos que ele mesmo necociava. 

