MS vai receber mais de 10 mil doses da vacinas contra o vírus da bronqueolite

Vacinação pode começar ainda este ano - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul vai receber 10.755 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite.

As doses são provenientes de um investimento de R$ 1,17 bilhão para compra de 1,8 imunizantes contra o vírus, que deve ser distribuído em lotes para os estados brasileiros na rede pública de saúde.

O primeiro lote, com 673 mil doses já começa a ser distribuído neste mês, como anunciado nesta terça-feira (25) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O início da vacinação em gestantes deve ser imediata, a partir da chegada das doses. Com a incorporação ao Calendário Nacional de Vacinação da Gestante, o imunizante será aplicado a partir da 28ª semana de gestação, para proteção dos bebês menores de seis meses.

A meta do Governo Federal é imunizar, pelo menos, 80% do público alvo, composto por gestantes e crianças até 6 meses de idade.

Além das doses previstas para este ano, ainda é esperada a compra de mais 4,2 milhões até o ano de 2027.

A vacina não era ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) até agora e só foi possível a partir da assinatura de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que garantiu a transferência de tecnologia do imunizante no Brasil.

Assim, o país passa a fabricar a vacina e oferecê-la de forma gratuita à população pelo SUS, ao passo que na rede particular, pode chegar a R$ 1,5 mil.

“O Ministério da Saúde fez uma grande transferência de tecnologia de uma empresa internacional para garantir a oferta dessa vacina, que será totalmente nacionalizada no SUS por meio do Instituto Butantan. A campanha de vacinação começa já em dezembro. Todas as gestantes, a partir da 28ª semana, serão chamadas para receber o imunizante, garantindo proteção ao bebê ainda durante a gravidez”, afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

VSR

O Vírus Sincicial Respiratório é o responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos em todo o Brasil.

Até o mês de novembro, o Brasil registrou 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados por VSR. Em Mato Grosso do Sul, foram 1.991 casos da Síndrome causada pelo Vírus, 33,2% de todos os casos de SRAG.

No Estado, 52,37% dos casos de SRAG foram registrados em crianças de zero a nove anos de idade, mesma faixa etária que corresponde a 9,4% dos óbitos pela Síndrome.

Mato Grosso do Sul passou boa parte do primeiro semestre de 2025 em estado de alerta e alto risco para incidência da SRAG de acordo com vários boletins da Fiocruz, sendo freado, principalmente, pelas campanhas de vacinação contra a Influenza, que colocaram o Estado em destaque na cobertura vacinal do País.

A complicação da situação se dá porque não existe nenhum tratamento específico para a bronquiolite, já que a doença é decorrente de uma infecção viral.

Assim, o que é possível é apenas o tratamento dos sintomas, que incluem terapia de suporte, suplementação de oxigênio quando necessário, hidratação e o uso dos broncodilatadores, para dilatação das vias aéreas do pulmão.

Vacinação

O grupo prioritário para receber a vacina são todas as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição para a idade da mãe e a recomendação é que seja tomada uma dose única a cada nova gestação.

A eficácia da estratégia foi comprovada a partir de estudos clínicos, que mostraram que a vacinação materna tem uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos recém-nascidos até 90 dias após o seu nascimento.

