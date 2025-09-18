Mudança de endereço do Centro Pop gera preocupação em escolas da Capital

Pessoas em situação de rua são atendidas atualmente no Centro Pop localizado na Rua Joel Dibo, no Centro de Campo Grande - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) de Campo Grande está de mudança. Segundo a Prefeitura de Campo Grande, o local deverá ser transferido para a unidade operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que fica na rua Orfeu Baís. A mudança não agradou a vizinhança.

Isso porque o Centro Pop atende pessoas carentes, em situação de rua, e alguns deles são viciados em drogas. A principal preocupação é em relação a duas escolas localizadas próximas ao prédio onde hoje opera a SAS.

A Secretaria tem hoje duas escolas de Ensino Fundamental muito próximas, a Escola Municipal José Rodrigues Benfica e o Centro de Recreação Escolar Lápis Encantado.

Mudança colocará Centro Pop no endereço da Secretaria de Assistência Social, na Rua Orfeu Baís

No caso da Escola Municipal o problema é ainda maior, já que ela está localizada na frente da sede da SAS. A situação tem preocupado funcionários e pais da instituição. Segundo um funcionário da escola que preferiu não se identificar, o temor tem gerado até ameaça de retirada de alunos da instituição.

“Nós concordamos que essas pessoas precisam sim de assitência, de uma estrutura adequada, porém coloca-se em risco os alunos, já é uma região tomada de moradores de rua e se o Centro Pop for mesmo ser instalado no local temos uma grande preocupação, principalmente por ter crianças que vem e vão sozinhas. A gente não tem mais guardas na escola para dar segurança, quem chegar mais cedo ou sair mais tarde não terá segurança”, avalia o servidor que não quis ter o nome divulgado.

De acordo com essa fonte, alguns pais já disseram que, caso o Centro Pop se mude mesmo para o endereço da SAS, vão retirar os filhos desta escola.“A população ao redor fez um abaixo-assinado contra essa mudança, mas nada foi oficializado, mas já tem pai querendo tirar o filho da escola, principalmente de alunos que moram ali perto”, declarou.

Ao Correio do Estado a prefeitura confirmou a ida do Centro Pop para o endereço da SAS e informou que a realocação do serviço “está em andamento”. “Garantindo a entrega da nova unidade em prazo menor que o previsto inicialmente de 30 meses”, informou em nota.

AÇÃO CIVIL

A mudança do Centro Pop para outro endereço foi anunciada após o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, entrar com uma ação civil pública, em maio do ano passado, contra irregularidades encontradas nas instalações do local.

Segundo vistoria no prédio feita pelo MPMS, a prefeitura deveria realizar diversos reparos: nas instalações sanitárias; na rede de esgoto e na drenagem; reparos nos chuveiros; ampliação da estrutura de banho; adaptações de acessibilidade; inclusão de novos profissionais; restabelecimento do serviço de fornecimento de passagens; e implantação de nova residência inclusiva para pessoas com deficiência.

Em junho deste ano o MPMS obteve decisão judicial que obrigava a prefeitura a cumprir as obrigações contidas em Acordo Extrajudicial, porém, segundo a promotora de Justiça Paula Volpe, na semana passada foi feita uma vistoria no local e os pontos não haviam sido cumpridos. Por isso, o MPMS entrou nessa semana com pedido na Justiça para que seja feita a aplicação imediata de multa diária no valor de R$ 10 mil pelo descumprimento. O que aguarda decisão judicial.

A prefeitura, porém, alega ter cumprido todas as pedidas necessárias para melhorar o espaço.“A Prefeitura de Campo Grande informa que já adotou medidas concretas no Centro Pop, como a instalação de banheiros químicos e contêineres, a criação de uma nova Residência Inclusiva com ampliação de vagas e o restabelecimento do fornecimento de passagens”, disse, em nota.