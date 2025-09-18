Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ESTRUTURA

Mudança de endereço do Centro Pop gera preocupação em escolas da Capital

Local de acolhimento dos moradores em situação de rua deverá funcionar no prédio da Secretaria de Assistência Social

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

18/09/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) de Campo Grande está de mudança. Segundo a Prefeitura de Campo Grande, o local deverá ser transferido para a unidade operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que fica na rua Orfeu Baís. A mudança não agradou a vizinhança.

Isso porque o Centro Pop atende pessoas carentes, em situação de rua, e alguns deles são viciados em drogas. A principal preocupação é em relação a duas escolas localizadas próximas ao prédio onde hoje opera a SAS.
A Secretaria tem hoje duas escolas de Ensino Fundamental muito próximas, a Escola Municipal José Rodrigues Benfica e o Centro de Recreação Escolar Lápis Encantado. 

Mudança colocará Centro Pop no endereço da Secretaria de Assistência Social, na Rua Orfeu Baís
Mudança colocará Centro Pop no endereço da Secretaria de Assistência Social, na Rua Orfeu Baís - FOTO: Gerson Oliveira

No caso da Escola Municipal o problema é ainda maior, já que ela está localizada na frente da sede da SAS. A situação tem preocupado funcionários e pais da instituição. Segundo um funcionário da escola que preferiu não se identificar, o temor tem gerado até ameaça de retirada de alunos da instituição.

“Nós concordamos que essas pessoas precisam sim de assitência, de uma estrutura adequada, porém coloca-se em risco os alunos, já é uma região tomada de moradores de rua e se o Centro Pop for mesmo ser instalado no local temos uma grande preocupação, principalmente por ter crianças que vem e vão sozinhas. A gente não tem mais guardas na escola para dar segurança, quem chegar mais cedo ou sair mais tarde não terá segurança”, avalia o servidor que não quis ter o nome divulgado.

De acordo com essa fonte, alguns pais já disseram que, caso o Centro Pop se mude mesmo para o endereço da SAS, vão retirar os filhos desta escola.“A população ao redor fez um abaixo-assinado contra essa mudança, mas nada foi oficializado, mas já tem pai querendo tirar o filho da escola, principalmente de alunos que moram ali perto”, declarou.

Ao Correio do Estado a prefeitura confirmou a ida do Centro Pop para o endereço da SAS e informou que a realocação do serviço “está em andamento”. “Garantindo a entrega da nova unidade em prazo menor que o previsto inicialmente de 30 meses”, informou em nota.

AÇÃO CIVIL

A mudança do Centro Pop para outro endereço foi anunciada após o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, entrar com uma ação civil pública, em maio do ano passado, contra irregularidades encontradas nas instalações do local.

Segundo vistoria no prédio feita pelo MPMS, a prefeitura deveria realizar diversos reparos: nas instalações sanitárias; na rede de esgoto e na drenagem; reparos nos chuveiros; ampliação da estrutura de banho; adaptações de acessibilidade; inclusão de novos profissionais; restabelecimento do serviço de fornecimento de passagens; e implantação de nova residência inclusiva para pessoas com deficiência.

Em junho deste ano o MPMS obteve decisão judicial que obrigava a prefeitura a cumprir as obrigações contidas em Acordo Extrajudicial, porém, segundo a promotora de Justiça Paula Volpe, na semana passada foi feita uma vistoria no local e os pontos não haviam sido cumpridos. Por isso, o MPMS entrou nessa semana com pedido na Justiça para que seja feita a aplicação imediata de multa diária no valor de R$ 10 mil pelo descumprimento. O que aguarda decisão judicial.

A prefeitura, porém, alega ter cumprido todas as pedidas necessárias para melhorar o espaço.“A Prefeitura de Campo Grande informa que já adotou medidas concretas no Centro Pop, como a instalação de banheiros químicos e contêineres, a criação de uma nova Residência Inclusiva com ampliação de vagas e o restabelecimento do fornecimento de passagens”, disse, em nota.

Recuo

Prefeitura volta atrás e reduz prazo de contrato milionário para manutenção de semáforos

Vínculo que teria vigência de 48 meses será mantido até setembro de 2026

18/09/2025 09h45

Compartilhar
Semáforo situado na Avenida 26 de Agosto, na Capital

Semáforo situado na Avenida 26 de Agosto, na Capital Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) voltou atrás e anunciou uma alteração significativa no contrato de prestação de serviços para manutenção da sinalização semafórica, na Capital. 

Inicialmente, a renovação do contrato com o Consórcio CAM II, composto pelas empresas Arc Comércio Construção e Administração de Serviços LTDA e Meng Engenharia Comércio e Indústria LTDA,  anunciada nesta quarta-feira (17) perduraria por um período de 48 meses, no entanto, em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), divulgada no mesmo dia, a prefeitura recuou e reduziu a vigência do contrato para apenas 12 meses adicionais, com início em 1º de outubro de 2025 e término previsto para 30 de setembro de 2026.

A medida foi tomada após a repercussão da renovação inicial e a exigência de mais transparência em relação aos critérios que levaram à escolha do prazo tão longo, sem justificativas claras por parte da Agetran.

O valor total do contrato com o Consórcio CAM II é de R$23.200.359,81, conforme aprovado na licitação realizada em setembro de 2024. O montante será utilizado para a execução de serviços essenciais para a mobilidade urbana, como a manutenção de semáforos, a sinalização de vias, a instalação de dispositivos auxiliares e o fornecimento de equipamentos para o Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana (CCIMU).

A renovação do contrato original, firmado em 2018, já havia sido alvo de críticas devido ao reajuste de 63,01% aplicado nos últimos cinco anos, aumentando os custos anuais para R$51,8 milhões. No entanto, a revisão do contrato e a redução do prazo de vigência atendem a um clamor por maior controle sobre os gastos públicos e maior rigor na renovação de contratos com duração tão longa.

Até o fim da tarde desta quarta-feira, a Agetran não havia se manifestado sobre os motivos que levaram à alteração no contrato. A Secretaria Municipal de Comunicação informou que a pasta estaria "avaliando a possibilidade de apresentar mais informações em breve." 

Abre e fecha

Durante os cinco anos em que ficou responsável pela manutenção semafórica da Capital, o Consórcio CAM teve o contrato acrescido em 63,01%. Assim, após denúncias contra esse contrato, houve uma verdadeira "novela de abre e fecha" de uma nova licitação, entre suspensões e reaberturas do processo, reaberto por definitivo no dia 6 de setembro de 2024. 

Nesta "novela", menos de 30 dias após troca no comando da Agetran - de Janine Bruno (que chefiou a pasta por sete anos) pelo ex-dono de autoescola, Paulo Silva -, houve suspensão da licitação de valores que chegavam a R$24 milhões. 

Suspensa para "análise de pedido de impugnação", a licitação milionária foi retomada em menos de quarenta e oito horas nessa ocasião, em 16 de maio; para nova suspensão no dia 23 daquele mês em obediência ao Despacho DSP G.MCM 14968/2024", do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 

A outra retomada anunciada em 27 de agosto, sendo que, nesse meio tempo houve o período de análises do catálogo e amostras até a continuidade publicada na semana passada, em 05 de setembro e termo de homologação assinado pela atual prefeita, Adriane Lopes, datado de 09 de setembro, quando a empresa Arc assumiu. 

Demissão

A renovação foi assinada pelo atual diretor da Agetran, Paulo da Silva, e pelo representante do Consórcio CAM II, Gilberto Andrade Farias. 

Vale lembrar que, em maio deste ano, em meio à CPI do Transporte Público, a vereadora Luiza Ribeiro pediu a demissão do diretor da Agetran por prevaricação e improbidade administrativa, após Paulo ter afirmado em depoimento que a Agência não emite multa de superlotação dos ônibus. 

Com isso, Luiza afirmou que o diretor foi omisso nas autuações do Consórcio quando o mesmo alegou não haver amparo legal para realizar esse tipo de autuação e que a prerrogativa não está prevista no contrato firmado em 2012. No entanto, ele admitiu que a mesma multa é aplicada em carros de passeio. 

"Não é possível que a gente fique aqui, como legisladores, tolerando um diretor-presidente da Agetran chegar aqui e dizer 'não, eu não fiscalizei porque eu não quis fiscalizar. Quando é particular, eu fiscalizo. Quando é do consórcio, eu não fiscalizo.' Quer dizer, evidentemente, praticando atos ilegais que precisam ser corrigidos rapidamente, para privilegiar a função pública e o interesse público", afirmou Luiza na oitiva do dia 19 de maio. 

O pedido foi encaminhado ao Ministério Público e segue em análise. 

*Colaborou Karina Varjão

Assine o Correio do Estado

SALÁRIO

Docentes querem que prefeitura pague o reajuste em outubro

Executivo municipal enviou proposta para que o aumento salarial anual de 5% inicie em setembro de 2026, que foi prontamente recusada pela categoria

18/09/2025 09h30

Compartilhar
Professores da Reme estão em negociação para reajuste salarial com a Prefeitura de Campo Grande

Professores da Reme estão em negociação para reajuste salarial com a Prefeitura de Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Em conversas sobre o reajuste salarial dos professores municipais desde julho, a categoria e a Prefeitura de Campo Grande ainda não chegaram a um acordo, principalmente quando o assunto é a data para começar o reajuste de 5%. Enquanto o lado do Executivo quer que comece a partir de setembro de 2026, a classe já quer que seja antecipado para outubro deste ano.

Em janeiro, o Ministério da Educação (MEC) reajustou o piso salarial nacional para professores da rede pública em 6,27%, saltando para R$ 4.867,77 aos que cumprem carga horária semanal de 40 horas. Porém, mesmo com essa definição da Pasta Federal, é de responsabilidade de cada estado e município oficializar seu valor mínimo por meio de suas próprias normas, já que os salários dos magistérios são pagos pelas redes de ensino.

Atualmente, de acordo com a tabela da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme), a Capital está acima deste piso nacional, visto que o menor salário de um professor com carga horária de 40 horas é de R$ 5.900,72. Os valores vão progredindo de acordo com o tempo de serviço prestado, currículo acadêmico ou especialização do profissional. Hoje, o maior salário pago ao magistério é de R$ 21.198,83.

Na terça-feira foi realizada uma assembleia geral para discutir o piso salarial da categoria. Ao Correio do Estado, Gilvano Kunzler Bronzoni, presidente do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), informou que foi decidido por não aceitar a primeira proposta de reajuste da prefeitura, pelo menos parcialmente.

“A proposta enviada pela prefeitura, que foi debatida na tarde de ontem [terça-feira] na ACP era de reposição do piso nacional todo mês de maio de cada ano, mais 5% no mês de setembro de cada ano a iniciar em 2026, correspondendo ao passivo [em torno de 30% que ficaram para trás ao longo dos anos] que é devido a categoria. Porém, apresentamos uma contraproposta, enviada hoje [quarta] ao executivo municipal”, explica o professor à reportagem.

De acordo com ele, a contraproposta foi para alterar a data de acréscimo dos 5%, começando em outubro deste ano, ao invés de iniciar em setembro de 2026. Ele confirmou que a prefeitura já respondeu e que será revelado e debatido na nova assembleia geral, que será hoje, no auditório do sindicato, às 17h30min.

Conforme Gilvano, foi criada, em julho, uma comissão mista envolvendo várias secretarias da prefeitura e o sindicato com a comissão de educação do Legislativo municipal para debater pontos da valorização do magistério. Entre os pontos tratados, houve a discussão do cumprimento da Lei nº 6.796, conhecida como “Lei do Piso 20h da Reme”.

Para o presidente da ACP, a determinação, que foi aprovada em outubro de 2023 na Câmara Municipal, está sendo descumprida. Por isso, foi apontada a necessidade de readequação de índices para o cumprimento.
As remunerações dos profissionais da Educação Básica são pagas por prefeituras e estados a partir de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e de complementações da União.
O Correio do Estado procurou a Prefeitura de Campo Grande para saber o lado da Administração municipal e quais os pontos foram levados em consideração para chegar nesta proposta. Porém, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

PISO NACIONAL

Ano a ano, cabe ao MEC realizar os cálculos do índice de reajuste e publicar a portaria com os novos valores, conforme a lei prevê. Por determinação legal, o Ministério da Educação calcula o reajuste do piso utilizando o mesmo porcentual de crescimento do Valor Anual Mínimo por Aluno (VAF mínimo). 

Para chegar a 6,27%, o MEC calculou a variação porcentual entre o VAF mínimo publicado na terceira atualização do Fundeb de 2024 e de 2023. O reajuste também está acima da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano passado em 4,83%.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 23 horas

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 19 horas

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 17 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

4

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

5

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz