Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Pesca

Mudanças no seguro-defeso impacta, diretamente, mais de mil pescadores em MS

Ao todo, são registrados 5.360 pescadores profissionais no Estado, mas 1.300 vivem exclusivamente da pesca e recebem o seguro em época de piracema

Karina Varjão

Karina Varjão

05/09/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério da Pesca e Aquicultura informou que a gestão do Seguro-Defeso, benefício pago aos pescadores que não podem exercer a atividade durante o período da piracema, deve sofrer alterações a partir de outubro. 

A decisão se deu após serem constatadas possíveis irregularidades no requerimento do benefício.

De acordo com dados recentes do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Mato Grosso do Sul conta com um total de 5.360 pescadores profissionais registrados, o terceiro menor número entre os estados brasileiros. 

Em 2023, mais de 1.300 pescadores artesanais no estado recebiam o seguro defeso, que tem o valor de um salário mínimo e pode ser acumulativo com outros benefícios, como o Bolsa Família. 

Entre os ajustes, os pescadores terão que reunir mais documentos e informações que comprovem a atividade, como notas fiscais de venda, comprovantes de contribuição previdenciária, fornecimento de endereço de residência e região de atuação, além de terem que realizar o registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN). Também será preciso produzir um relatório de atividade. 

A gestão do benefício é feita, hoje, exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e passará a ter validação dos pedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

O ministro do Trabalho e Empregos, Luiz Marinho, afirmou que o processo será concentrado de forma inicial nos estados onde há maior número de registros, como o Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. 

Também são os locais onde a Controladoria Geral da União identificou o maior volume de distorções nas solicitações do Seguro. 

“A ideia é que venha a ser um processo permanente de fiscalização, de observação e de higienização desse cadastro, para poder ir constatando e para garantir efetivamente o direito de quem é da lei, que tem que ser protegido para não ser tentado a pescar no momento que é proibido pela lei”, disse. 

Marinho também acrescentou que serão agregados 400 servidores para o trabalho de verificação presencial dos novos requisitos e validação do pedido, que é feito de forma digital. 

Irregularidades

As mudanças ocorrem em meio a investigações realizadas a partir de indícios de irregularidades apurados pela Controladoria-Geral da União. 

De acordo com o secretário da pesca artesanal do ministério, Cristiano Ramalhop, uma auditoria do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) teria indicado fraudes de atravessadores, que estariam se beneficiando de forma irregular do seguro, em detrimento dos pescadores artesanais que realmente dependem do benefício. 

Marinho ressaltou que o trabalho foi uma orientação do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para atender às necessidades da classe. 

“A gente não pode abrir espaço dentro de um orçamento com todas as limitações que nós conhecemos, para ter desvios. Situações em que, infelizmente, pessoas que não têm direito ao benefício possam usufruir dele, em detrimento de pessoas que devem ter o direito”, reforça Luiz Marinho. 

*com informações da Agência Brasil

independência

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

Dia da Independência do Brasil irá cair em um domingo, mas haverá alteração de funcionamento em alguns estabelecimentos

05/09/2025 15h31

Compartilhar
Comércio poderá abrir até às 18h

Comércio poderá abrir até às 18h Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

No dia 7 de setembro é comemorado a Independência do Brasil. A data é feriado nacional e, neste ano, irá cair em um domingo. Mesmo sendo uma data que muitos estabelecimentos não funcionam, haverá alteração no horário de funcionamento de alguns locais.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados da Capital poderão abrir normalmente.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir, das 9h às 18h.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O Shopping Campo Grande estará aberto no horário padrão de domingo, das 11h às 20h. 

  • Norte Sul Plaza

No Norte Sul Plaza, as lojas âncoras estarão abertas das 11 às 20h; quiosques das 12h às 20h e praça de alimentação das 11h às 21h.

  • Bosque dos Ipês

O funcionamento será das 11h às 20h para lojas e quiosques e das 11h às 21h na praça de alimentação.

  • Pátio Central

O Pátio Central não abre aos domingos.

Feira Central

A Feira Central abrirá das 11h às 23h.

Bancos

As agências bancárias não abrem aos domingos.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

O Judiciário não tem expediente forense no fim de semana, mas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrem no domingo.

Detran

As agências do Detran em Campo Grande não funcionam aos domingos.

Correios

Não haverá funcionamento das agências dos Correios no feriado.

Assine o Correio do Estado 

Operação Bandeirantes

Açougues que vendiam carne de abate clandestino são interditados em MS

Durante a fiscalização, três estabelecimentos do município não comprovaram a origem da carne e, em um vídeo feito pela polícia no local, várias moscas pousam sobre as peças de carne

05/09/2025 14h00

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Com estabelecimentos sendo interditados pela venda de carne sem procedência, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) intensificou a fiscalização e fechou três comércios em Bandeirantes.

Batizada de “Operação Bandeirantes”, a ação foi realizada nesta quinta-feira (4). Após a fiscalização, os estabelecimentos Divimar Casa de Carnes, Mercado Primos e Casa de Carnes Pantaneiros foram interditados.

Segundo a investigação da Decon, a comercialização de carne sem comprovação de origem está se tornando recorrente em todo o Estado, em razão do abate clandestino de animais.

Esse tipo de prática, em que o animal não passa pela vistoria dos órgãos responsáveis, coloca em risco a saúde da população, além de contribuir para a sonegação fiscal por parte dos comerciantes e para o descarte irregular de resíduos.

Outro ponto levantado é a concorrência desleal, já que, ao adquirir carne de forma clandestina, ela é vendida por um preço bem abaixo do praticado por estabelecimentos que seguem todas as normas sanitárias.

Em um vídeo divulgado pela polícia, é possível ver peças de carne penduradas com várias moscas ao redor, ferrugem em contato com o produto e até queijo estragado armazenado no mesmo local.

 

 

 

 

Os proprietários foram presos em flagrante e vão responder por crimes contra as relações de consumo, que incluem:

  • vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • vender, ter em depósito para venda, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para consumo.

A detenção para esses crimes varia de dois a cinco anos, o que impossibilita o arbitramento de fiança nesta fase.

Outro caso

Após uma denúncia, a polícia, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal, fiscalizou o Ponto da Carne e se deparou com 387 kg de produtos de origem animal de diversos tipos, sem procedência, na Rua Pedro Celestino, região central de Terenos.

Segundo informações da Polícia Civil, o freezer onde foram encontradas carnes congeladas — entre linguiça, carne bovina, charque e carne suína —, além de 4 litros de leite, não continha informações como:

  • data de fabricação;
  • origem;
  • tabela nutricional;
  • data de validade.

No local, em uma sala sem refrigeração, uma caixa plástica com água era usada para armazenar pedaços de carne bovina picada, que serviam para a fabricação de linguiça.

Além disso, nos fundos do açougue, a equipe verificou caixas com restos de carne e sangue em espaço aberto, o que representa grande risco de contaminação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público
Empregos e Carreira

/ 1 dia

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

2

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Conflitos internos em facções fortaleceram crime organizado em Campo Grande

3

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 9 horas

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

4

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo
ponta porã

/ 1 dia

Alvo de CPI e suspeito de lavagem, empresário inaugura shopping de luxo

5

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia
Revolta

/ 1 dia

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?