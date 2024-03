Mulher baleada por ex-marido chegando em velório é a 8ª vítima de feminicídio do ano em MS

DENGUE

Baixa procura pelo imunizante preocupa e doses estão sobrando nos postos de saúde; Vacinação em escolas e shoppings está suspensa

Segundo levantamento da Secretaria de Saúde (Sesau), apenas 8,3 mil doses das vacinas contra dengue foram aplicadas em Campo Grande, número bem abaixo do indicado pelo Ministério da Saúde, em torno de 90% do público de 10 a 14 anos. Este público-alvo é formado por mais de 65 mil crianças e adolescentes e a cidade recebeu 24,6 mil vacinas.

A vacinação contra a dengue, que começou no dia 11 de fevereiro, foi direcionada inicialmente para crianças e adolescentes de 10 a 11 anos, mas com a baixa procura, a faixa etária foi ampliada para jovens de até 14 anos, três semanas depois do início da campanha.

Na rede particular, a dose única da Qdenga (vacina contra a dengue) custa entre R$ 390,00 e R$ 490,00. Já o esquema vacinal completo, composta por duas doses, pode chegar até os R$ 980,00. Curiosamente, as doses na rede particular acabaram, mas na rede pública continua sobrando, mesmo sendo aplicada de forma gratuita.

Visando o aumento da procura, a Sesau espalhou mais pontos de vacinação pela cidade, incluindo escolas municipais e shoppings, mas devido a possíveis reações adversas ao imunizante, a ação foi suspensa no dia 08 de março, por ordem federal.

Com isso, as aplicações voltaram a acontecer apenas nas unidades de saúde, mas com um médico acompanhando a criança e adolescente no local durante 15 a 30 minutos após a aplicação da vacina.

Devido às poucas chuvas em Campo Grande, os casos de dengue não explodiram como em outras cidades do estado, mas ainda assim, é importante a procura pela vacina para prevenir uma possível epidemia na capital.

COMO A VACINA FUNCIONA?

A Qdenga é composta por duas etapas de vacinação, com intervalo de 90 dias entre elas. Quem já teve dengue, pode sim usufruir do imunizante, inclusive é esperado uma resposta melhor nessas pessoas já diagnosticadas com a doença anteriormente.

Porém, em caso de diagnóstico recente, é recomendado que o indivíduo deve esperar seis meses para tomar a vacina. Em caso da pessoa contrair o vírus durante o intervalo de noventa dias entre as duas doses, o esquema vacinal deve ser seguido, desde que o prazo não seja inferior a 30 dias em relação ao início dos sintomas.

Acerca da eficácia, de acordo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim), a Qdenga demonstrou ser eficaz contra o DENV-1 em 69,8% dos casos; contra o DENV-2 em 95,1%; e contra o DENV-3 em 48,9%.

LOCAIS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO

7h15 às 10h45 e de 13h às 16h45

Centro

UBS 26 de Agosto

Segredo

UBS Cel Antonino

C.F Nova Lima

USF São Francisco

USF Jd. Presidente

USF Estrela do Sul

USF Vida Nova

Bandeira

USF Universitário

Imbirussu

USF Zé Pereira

USF Silvia Regina

USB Popular

USF Aero Itália

USF Ana Maria do Couto

USF Serradinho

Prosa

USF Noroeste

USF Marabá

USF Mata do Jacinto

USF Nova Bahia

USF Estrela Dalva

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

USF Alves Pereira

USF Cohab

USF Mario Covas

USF Paulo Coelho Machado

USF Macaúbas

C.F Iracy Coelho

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Parque do Sol

USF Dom Antônio

USF Botafogo

USF Nova Esperança

Lagoa

USF Bonança

USF Buriti

USF São Conrado

USF Tarumã

USF Vila Fernanda

USF Antártica

USF Batistão

USF Coophavilla II

USF Santa Emília

