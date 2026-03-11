Mulher de 32 anos morre em acidente na BR-262, em MS

Foi identificada como Rosemari Pereira de Souza, de 32 anos, a mulher que não resistiu após o veículo em que estava se envolver em um acidente na BR-262, em Água Clara, município localizado a 192 quilômetros de Campo Grande.
O acidente ocorreu por volta das 17 horas de terça-feira (10), conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos que seguiam em direções opostas pela via colidiram lateralmente, sendo o automóvel Chevrolet Spin (em que seguia a vítima) e um caminhão Mercedes-Benz com placa do Paraná.
"No automóvel estavam sete ocupantes. O condutor, um homem de 66 anos, sofreu lesões leves. Uma passageira, de 38 anos, veio a óbito no local. Outros dois passageiros tiveram lesões graves, enquanto três sofreram lesões leves.
"Todos os feridos foram socorridos por equipes da ambulância do Hospital Municipal de Água Clara e encaminhados para atendimento médico.
O condutor do caminhão, de 53 anos, não sofreu ferimentos. A PRF realizou testes de alcoolemia nos dois condutores, que apresentaram resultado negativo para ingestão de álcool. As causas do sinistro seguem em análise", diz a nota da PRF.
Segundo o portal local Fatos Regionais, o veículo faz parte da frota da Secretaria Municipal de Saúde do município. Os outros dois ocupantes foram resgatados e encaminhados ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida.
Informações preliminares indicam que o veículo retornava de Três Lagoas onde levou pacientes para receber atendimento médico, e retornava para Água Clara.
A prefeita do município, Gerolina, em seu perfil no Facebook, manifestou nota de pesar. Confira:
“Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Rosemari Pereira. Neste momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando que encontrem conforto e força para atravessar essa perda irreparável. Momento de muita tristeza para todos nós.
A morte de Rosenari gerou comoção nas redes sociais. Ela foi descrita como uma mulher de fé, de alto astral, acolhedora e boa mãe. Uma das pessoas lamentou o ocorrido.
“Chorei ao saber dessa notícia. Quando me despedi dela, comentei que estaria orando para que surgisse um doador de rim, para que ela não precisasse mais ficar indo e vindo toda semana.
Me deparar com a notícia de seu falecimento me deixou profundamente triste.
Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos neste momento de tanta dor”, escreveu uma usuária do Facebook.
“Não dá pra acreditar. Logo você. Que Deus conforte os corações das meninas e de toda a família. Você vai deixar saudades”, lamentou outra pessoa.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Água Clara para um posicionamento sobre o acidente, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.