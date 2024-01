Mulher de 33 anos morre em UPA e família alega demora no atendimento

Marli Lima, familiar de Marcelly, esteve no posto de saúde após a morte da jovem e demonstrou indignação com o atendimento do local - GERSON OLIVEIRA

Uma mulher de 33 anos morreu ontem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, em Campo Grande, e a família alega que houve demora no atendimento da paciente, que já estava passando mal quando chegou ao local.

De acordo com relatos da família, Marcelly Almeida, 33 anos, teria chegado à unidade por volta das 13h30min de ontem com dengue tipo 2, porém, ela teria passado pela triagem apenas às 15h e recebido classificação amarela, o que significa que a paciente não necessitaria de atendimento urgente.

Por outro lado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a triagem teria ocorrido pouco tempo depois, por volta das 14h, e que ela teria sido atendida logo em seguida. A Sesau ainda relata que depois da triagem Marcelly teria sido encaminhada para observação na enfermaria.

“A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a paciente deu entrada na UPA Coronel Antonino no início da tarde de hoje, passou por classificação e recebeu a cor amarela, sendo encaminhada diretamente para atendimento médico”, informou em nota a Sesau.

Essa cronologia é contestada pelos familiares de Marcelly e por outros pacientes que também estavam no local.

O marido de Marcelly, Thiago Lopes, 39 anos, contou ao Correio do Estado que, depois de passar pela triagem e receber a pulseira amarela, a esposa começou a passar mal e ele teve de pedir para alguém atendê-la.

“Ela começou a passar mal e eu fui procurar a assistência social. Achei uma responsável e pedi para ela atender a minha mulher, ela disse que iria ao banheiro e que depois atenderia. Demorou um pouco, ela chegou e disse que a ficha da minha mulher era amarela e que ela aguentaria esperar como qualquer outro.

Depois, minha mulher disse que as vistas dela estavam escurecendo e eu fui procurar ajuda de novo, foi aí que eles colocaram ela na maca, mas, mesmo assim, demoraram para dar atendimento”, relatou Thiago.

“Eu conheço uma pessoa que trabalha aqui e pedi para ela atender a minha mulher, porque ela não estava bem, daí ela atendeu e depois ela começou a ficar bem mal”, completou o marido.

Segundo a atendente de conveniência Nathiely Leonel, 28 anos, que também estava no local no momento da morte da jovem, a demora no atendimento na UPA foi geral.

“Eu estava lá desde as 14h30min e fui atendida às 18h, deixaram eu, com Covid-19, por último”, reclamou a jovem, que chorou quando soube da morte da paciente.

Marcelly já havia sido atendida na segunda-feira. Conforme relato da família, administraram soro e ela foi liberada pelo médico. No dia seguinte, ela voltou à UPA.

A tia de Thiago, Marli Lima, 59 anos, também foi ao posto de saúde 24 horas e estava revoltada com a morte da jovem, que tinha duas filhas, uma de 11 anos e outra de 15 anos. Esta última fará aniversário no fim de semana e a família estava com uma viagem marcada para comemorar.

“Meu sobrinho trouxe ela no posto, ela entrou com as pernas dela, agora vai sair dentro do caixão, para o IML [Instituto Médico Legal]. A médica que atendeu ela disse que não era nada”, declarou a tia, indignada.

MORTE

De acordo com a Sesau, o estado de saúde da paciente começou a piorar por volta das 16h30min, quando teria sido levada para a área vermelha, onde foram feitos alguns procedimentos, mas a paciente não resistiu.

“Em função do rápido agravamento do quadro clínico, [ela] precisou ser encaminhada para a sala de emergência. Na sala de emergência, em razão da piora do estado clínico, a paciente evoluiu com uma parada cardíaca, sendo intermediada pela equipe de emergência, porém, sem sucesso”, diz trecho da nota.

“A Sesau também informa que todos os procedimentos aconteceram dentro do tempo protocolar conforme a classificação de risco e que lamenta o falecimento da paciente e aguarda o resultado de exames para a elucidação diagnóstica”, completa a secretaria.

O marido de Marcelly, porém, alega que questionou a equipe médica sobre a situação da companheira e foi informado de que só dariam notícias a partir do horário de visita, antes disso, segundo o marido de Marcelly, “não tem como você saber”.

“Às 16h30min, voltei lá e [o profissional da saúde] disse: ‘Estou fazendo procedimento aqui, você quer que eu atenda você ou faça o procedimento na sua mulher?”, contou. Só depois disso ele foi informado da morte da esposa.

A família diz agora que quer saber a causa da morte de Marcelly e acusa a UPA de ter sido omissa e demorado a prestar o devido socorro. “Isso aí foi negligência desse posto”, lamentou o marido.

Segundo pacientes que estavam no local, após receber a notícia da morte da esposa, Thiago precisou ser contido para não quebrar objetos do posto de saúde.