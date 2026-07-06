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TENTATIVA DE HOMÍCIDIO

Mulher é esfaqueada na cabeça e tórax em aldeia no interior do Estado

Outras duas pessoas ficaram feridas, mas recusaram atendimentos por não se tratar de ferimentos graves; o caso é o segundo ataque com facão na aldeia dentro de uma semana

Noysle Carvalho

06/07/2026 - 12h00
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Durante a madrugada de ontem (5) um homem atacou três pessoas com facão na Aldeia Jaguapiru, nas proximidades da rotatória da MS-156, em Dourados. Este é o segundo ataque com facão na comunidade dentro do período de uma semana.

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram no domingo e o possível suspeito, conforme informações colhidas no local, é reconhecido pelo apelido de "Biriri". O homem fugiu da cena do crime e não foi localizado após o ataque.

Ainda de acordo com os registros, quando a equipe policial chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorria Tainá da Silva Reginaldo, de 20 anos, encontrada com ferimentos mais graves nas regiões da cabeça, toráx e mãos.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida e não há informações sobre seu quadro cliníco.

Os policiais também encontraram um homem com ferimentos na mão esquerda, identificado como Anilton Lopes, de 43 anos, que sofreu golpes do agressor, mas recusou atendimento justificando tratar de um machucado leve.

A terceira vítima foi identificada como Thais Reginaldo da Silva, de 21 anos e apontada como irmã de Tainá. A jovem tinha um ferimento superficial na região da cabeça e recusou atendimento pelo mesmo motivo de Anilton Lopes.

A polícia ainda investiga a motivação do crime, bem como a localização e identificação oficial do suspeito. A vítima alvo de maiores golpes foi orientada a comparecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para prestar depoimento e completar informações sobre o caso.

Os jornais locais de Dourados apontam que a motivação foi devido a uma discussão entre agressor e vítima, que evoluiu para a violência posteriormente, mas não há confirmações.

Vale relembrar, que no domingo anterior, em 28 de junho, um outro caso de agressão com facão ocorreu na mesma Aldeia Jaguapiru. Nesse caso, um homem de 29 anos foi atacado com três golpes na cabeça e o agressor fugiu do local antes da chegada da polícia.

A vítima teria ido até uma conveniência para comprar mantimentos quando foi surpreendido pelo agressor. No depoimento, ele afirmou desconhecer a motivação do ataque e teria visto o suspeito, mas ele não foi encontrado no local em que supostamente estaria de acordo com a investigação policial.

Apesar da coincidência dos dois casos, não há confirmações de relação entre os crimes, e ambas as situações seguem sob investigação.

O caso do último domingo, foi registrado como lesão corporal dolosa e tentativa de homícidio simples.

JUSTIÇA

Justiça aumenta pena de padrasto condenado por estupro de vulnerável

Estuprador teria obrigado a vítima a ingerir bebida alcóolica antes do crime

06/07/2026 09h45

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A Justiça de Mato Grosso do Sul acolheu parcialmente o recurso do Ministério Público do Estado (MPE) para aumentar a pena de um condenado por estupro de vulnerável. A decisão aconteceu por unanimidade na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJMS).

A condenação aconteceu na Vara Única da Comarca de Terenos, onde ocorreu o crime e determinou a reclusão de S. C. B. de S., pelo crime e agravado pelo contexto em que o agressor obrigou a vítima a ingerir bebida alcóolica antes da violência sexual.

O Promotor de Justiça George Zarour Cezar apontou que em casos assim, as declarações da vítima possuem relevância, principalmente quando apresentam coerências constantes e completam os demais elementos comprobatórios que compõem o processo de investigação.

Os desembargadores seguiram o apontamento do MPE de que a responsabilidade do crime e materialidade, conforme as provas e relato estavam em concordância.

Sendo assim, a pena do réu foi endurecida, sob as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, que analisa os fatores de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do réu, motivos, circustâncias, consequências e comportamento da vítima.

O tribunal acolheu o recurso do MPE, assumindo com unanimidade pelo colegido que os traumas e desdobramentos gerados extrapolaram a intensidade e o abalo emocional que ocorre por si só ao ser vítima do crime de estupro de vulnerável, aumentando então a pena do padastro condenado pelo estupro de vulnerável.

CENÁRIO DE GUERRA

Morre em confronto com o Choque 4° criminoso após morte de PM

O município fronteiriço de Corumbá vive um cenário de guerra nos últimos dias, após a morte do policial militar Marcelo Pimenta

06/07/2026 09h10

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Marlon foi atingido durante o confronto. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Marlon foi atingido durante o confronto. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. Reprodução/BPChoque

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Na madrugada desta segunda-feira (6), um homem identifcado como Marlon de Souza Silva, de 42 anos, morreu após entrar em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, durante a Operação Jovem Guerreiro, na BR-262, nas proximidades do km 760, no município de Corumbá.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, equipes do Choque realizavam um bloqueio policial na rodovia quando visualizaram um veículo Renault Duster de cor preta. O condutor reduziu a velocidade após a sinalização dos militares, porém acelerou ao se aproximar da barreira, iniciando uma tentativa de fuga.

Após percorrer alguns quilômetros, o motorista parou o veículo no acostamento, desembarcou e correu para dentro da mata, às margens da rodovia. De acordo com os militares, mesmo após receber ordem de parada, o indivíduo disparou contra os policiais, que revidaram à agressão.

Marlon foi atingido durante o confronto. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Corumbá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, contendo duas munições deflagradas, três picotadas e uma intacta, além de um fuzil Taurus T4 com carregador municiado com cinco cartuchos. No interior do veículo também foi localizada uma mochila contendo 3,245 quilos de maconha.

O veículo, a droga e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do suspeito foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. Já o armamento apreendido ficou sob responsabilidade da Polícia Judiciária Militar, que acompanhará os procedimentos legais.

A Operação Policial Jovem Guerreiro tem como foco o enfrentamento às organizações criminosas. Esta é a quarta morte em intervenção policial registrada em Corumbá desde a intensificação das operações após o assassinato do soldado Marcelo Pimenta da Silva, morto em serviço durante uma ação criminosa na cidade.

Mortes

Em Corumbá, dois bolivianos, identificados como Luis David Justiano Flores, de 29 anos, e Alixberto Vasquez Corrales, vulgo “Coiote”, de 32 anos, morreram após entrarem em confronto com o Batalhão de Choque.

Durante a Operação Jovem Guerreiro, equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque, em apoio ao 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), receberam denúncia anônima informando que criminosos estariam transportando significativa quantidade de entorpecentes para Campo Grande, utilizando um veículo sedan prata, semelhante a um Toyota Corolla, com placa boliviana PSA-4649.

Após intensificação do patrulhamento, o veículo foi localizado. Durante a tentativa de abordagem, mesmo após ordem legal de parada e acionamento dos dispositivos luminosos e sonoros da viatura, os dois ocupantes desembarcaram do veículo e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares.

Diante da injusta agressão, a equipe reagiu para cessá-la, sendo ambos os autores alvejados. Cessada a agressão, as armas de fogo foram retiradas de seu alcance e os dois autores imediatamente socorridos pela própria equipe ao Hospital Municipal de Corumbá/MS, onde evoluíram a óbito durante o atendimento médico.

A equipe ROTAC 10 permaneceu no local, realizando o isolamento e a preservação da cena. Posteriormente, foram adotadas todas as providências legais e administrativas pertinentes, com o acionamento da Polícia Judiciária Militar e da perícia oficial, comunicação ao Comando do Batalhão de Polícia Militar de Choque e preservação do local e dos vestígios para a regular apuração dos fatos.

Antes desses, Rubens Zilio Neto, de 35 anos, suposto membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) que havia sido preso pelo envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar, Marcelo Pimenta da Silva, também havia sido morto enquanto era transferido para o presídio de Campo Grande na tarde do último sábado (4).

Segundo as informações do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), quando o comboio policial parou em um posto de combustível para realizar a troca de um pneu de uma das viaturas, foi surpreendido por tiros de arma de fogo de grosso calibre vindos de uma área de mata. 

Rubens havia sido levado pela escolta ao banheiro, foi atingido e não resistiu ao ferimento, morrendo no local. Nenhum policial ficou ferido. O boletim de ocorrência não detalha onde o custodiado foi atingido nem se o projétil foi recolhido. 
**(Colaboraram: Karina Varjão e Naiara Camargo)
 

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