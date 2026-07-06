Mulher é esfaqueada na cabeça e tórax em aldeia no interior do Estado - Foto: Divulgação/PCMS

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Durante a madrugada de ontem (5) um homem atacou três pessoas com facão na Aldeia Jaguapiru, nas proximidades da rotatória da MS-156, em Dourados. Este é o segundo ataque com facão na comunidade dentro do período de uma semana.

Segundo o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram no domingo e o possível suspeito, conforme informações colhidas no local, é reconhecido pelo apelido de "Biriri". O homem fugiu da cena do crime e não foi localizado após o ataque.

Ainda de acordo com os registros, quando a equipe policial chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorria Tainá da Silva Reginaldo, de 20 anos, encontrada com ferimentos mais graves nas regiões da cabeça, toráx e mãos.

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida e não há informações sobre seu quadro cliníco.

Os policiais também encontraram um homem com ferimentos na mão esquerda, identificado como Anilton Lopes, de 43 anos, que sofreu golpes do agressor, mas recusou atendimento justificando tratar de um machucado leve.

A terceira vítima foi identificada como Thais Reginaldo da Silva, de 21 anos e apontada como irmã de Tainá. A jovem tinha um ferimento superficial na região da cabeça e recusou atendimento pelo mesmo motivo de Anilton Lopes.

A polícia ainda investiga a motivação do crime, bem como a localização e identificação oficial do suspeito. A vítima alvo de maiores golpes foi orientada a comparecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para prestar depoimento e completar informações sobre o caso.

Os jornais locais de Dourados apontam que a motivação foi devido a uma discussão entre agressor e vítima, que evoluiu para a violência posteriormente, mas não há confirmações.

Vale relembrar, que no domingo anterior, em 28 de junho, um outro caso de agressão com facão ocorreu na mesma Aldeia Jaguapiru. Nesse caso, um homem de 29 anos foi atacado com três golpes na cabeça e o agressor fugiu do local antes da chegada da polícia.

A vítima teria ido até uma conveniência para comprar mantimentos quando foi surpreendido pelo agressor. No depoimento, ele afirmou desconhecer a motivação do ataque e teria visto o suspeito, mas ele não foi encontrado no local em que supostamente estaria de acordo com a investigação policial.

Apesar da coincidência dos dois casos, não há confirmações de relação entre os crimes, e ambas as situações seguem sob investigação.

O caso do último domingo, foi registrado como lesão corporal dolosa e tentativa de homícidio simples.