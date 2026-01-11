Mulher é espancada e tem a casa incendiada em Campo Grande - Divulgação Boombeiros

Uma mulher, que não teve a idade divulgada, foi espancada pelo companheiro, que ateou fogo em um barraco que ficou destruído, na noite deste sábado (10), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A agressão ocorreu após um bate-boca entre o casal.

Em dado momento, o homem colocou fogo no local.

A vítima conseguiu deixar o imóvel e não foi encontrada para receber os primeiros socorros, que foi totalmente tomado pelo fogo.

Segundo informações da polícia, a vítima escapou pelos fundos do terreno para escapar do suspeito, localizado na Rua Bartolomeu de Mitre.

Depois do ocorrido, o agressor fugiu do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, que assustaram moradores do entorno pelo risco de o fogo se espalhar.

A polícia fez buscas na região para tentar encontrar o suspeito, mas, até o momento, ela não foi localizado.

