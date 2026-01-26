Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Mulher é investigada por aplicar golpe em delegados de polícia

Ex-funcionária da Adepol descontava vendas sem autorização dos delegados e ainda é suspeita de usar consultório da associação em benefício próprio

Felipe Machado

26/01/2026 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma ex-funcionária da Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (Adepol-MS) está sendo investigada pela Polícia Civil por aplicar golpes em delegados associados à entidade durante 28 meses, que resultaram em prejuízo financeiro de R$ 83 mil às vítimas.

Segundo inquérito comandado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações, Falsificações, Falimentares e Fazendários (Dedfaz), a ocorrência foi registrada em setembro do ano passado, quando a Adepol procurou o departamento para denunciar a ex-funcionária M.A.G.V. e uma cúmplice pelos crimes de furto qualificado mediante abuso de confiança, estelionato e lavagem de dinheiro.

De acordo com a versão dada pela associação, os casos que levantaram suspeitas ocorreram entre janeiro de 2020 e maio de 2022, quando foram efetuados “descontos indevidos em contas de associados da Adepol, sob o pretexto de venda de produtos ‘O Boticário’, transferindo os valores subtraídos à conta bancária de G.R.D.S., causando prejuízo total de R$ 18.698,77, posteriormente restituídos aos associados lesados”.

Além do mais, esse não teria sido o único ato ilegal cometido por M.A.G.V., conforme a investigação. Ainda conforme a ocorrência, foi descoberto a utilização fraudulenta do consultório odontológico da Adepol, que teria sido usado para atender familiares e conhecidos da ex-funcionária, o que resultou em prejuízo financeiro avaliado em R$ 65 mil.

Em documento enviado ao delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lúcio, e que consta na juntada do inquérito, a associação apresentou declarações de 13 pessoas que tiveram envolvimento direto ou indireto com a investigada, entre delegados e profissionais que trabalhavam na Adepol.

Inclusive, nestes depoimentos transcritos pela associação, confirmaram-se também as histórias de que M.A.G.V. não seria bem quista por uma grande parte do convívio profissional. 

Segundo alguns relatos, a ex-funcionária chegou a insultar outros colegas, de forma intensa e frequente, o que levou a sua demissão por tais atitudes que, de acordo com o documento, poderia tipificar crimes como constrangimento ilegal, injúria, perseguição, injúria racial e intolerância religiosa.

Além dos depoimentos, a Adepol também apresentou 17 cartas de requerimento de restituição assinadas pelos delegados lesados pelo esquema de lançamentos indevidos nas mensalidades para compra de produtos da Boticário encabeçado por M.A.G.V..

O documento ainda expõe os comprovantes de pagamento via Pix que foram feitos por meio da conta jurídica da Adepol para as mãos de G.R.D.S. As transferências em cada um dos anos totalizaram a quantia de R$ 27.355,61, mas R$ 18.698,77 foram contestados e não reconhecidos pelos associados, resultando na restituição dos valores.

Sobre os atendimentos “exclusivos” no consultório odontológico da associação, a Adepol disse que foram identificadas diversas fichas de atendimento sem autorização ou conhecimento da diretoria. 

Entre os 13 nomes encontrados, oito levam o sobrenome de M.A.G.V., o que contribui com a ideia repassada inicialmente no registro da ocorrência de que familiares da ex-funcionária eram atendidos no espaço.

No dia 15 de janeiro deste ano, a delegada Ana Luiza Noriler da Silva Carneiro determinou que o inquérito policial fosse enviado ao Poder Judiciário, mais especificamente ao Fórum Cível e Criminal de Campo Grande, o que foi atendido. Até o fechamento desta edição, esta foi a última movimentação sobre o caso.

Caso sejam indiciadas pela Polícia Civil, denunciadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), julgadas e condenadas pelos crimes de furto qualificado mediante abuso de confiança, estelionato e lavagem de dinheiro, as suspeitas podem pegar pena de 6 a 23 anos de reclusão, além de aplicação de multa, conforme assegura o Código Penal.

Números

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no ano passado foram registrados 12.071 estelionatos, uma redução de 13,77% em relação aos números de 2024, quando tiveram 13.998 ocorrências – recorde até o momento.

Entre os municípios, Campo Grande liderou com 3.608 casos, seguido por Dourados (1.344), Corumbá (420) e Coxim (256).

Os casos de estelionato tiveram um boom no Estado durante a pandemia da Covid-19, e se mantiveram em alta depois dela. Por exemplo, no início da pandemia, em 2020, Mato Grosso do Sul registrou 7.205 casos e, de 2016 a 2019, variou de 3,6 mil a 5,2 mil casos por ano.

PROVA PRÁTICA

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira

Principais mudanças são a extinção da etapa de baliza e aumento do limite de pontos que pode ser perdido pelo candidato

25/01/2026 17h00

Compartilhar
Etapa da baliza foi substituída por estacionamento durante o percurso

Etapa da baliza foi substituída por estacionamento durante o percurso Foto: Rachid Waqued

Continue Lendo...

As novas regras para o exame prático de direção veicular para a expedição da carteira nacional de habilitação (CNH) começam a valer nesta segunda-feira (26) em Mato Grosso do Sul. Entre as principais mudanças, estão a extinção da etapa de baliza e o aumento no número de pontos que o candidato pode perder.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), as novas regras são válidas para o exame prático de direção veicular aplicado aos candidatos à Permissão para Dirigir (PPD) e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), incluindo o programa CNH do Brasil.

Portaria com as alterações foi publicada no último dia 20 de janeiro, no Diário Oficial do Estado, mas com vigência a partir de amanhã.

Conforme reportagem do Correio do Estado, entre as principais mudanças destaca-se o aumento do limite de pontos que podem ser perdidos durante o exame prático.

Até então, o candidato poderia perder até três pontos, com faltas classificadas como leves (1 ponto), médias (2 pontos) e graves (3 pontos).

Na nova regra, o candidato pode perder até 10 pontos, com classificação dos erros alinhada às infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), da seguinte forma: infração leve (1 ponto), média (2 pontos), grave (4 pontos) e gravíssima (6 pontos).

Outra alteração significativa é a dispensa da etapa de baliza no exame prático, que passa a ser realizada exclusivamente em percurso, sob acompanhamento do examinador de trânsito do Detran.

Nos veículos utilizados no exame, permanece a necessidade de comando duplo. Já para a realização do exame em veículos particulares, ainda estão sendo definidos critérios específicos de segurança, que deverão ser observados tanto pelo candidato quanto pelo examinador.

O exame prático para veículos de quatro rodas continuará sendo realizado nos locais que atualmente já são utilizados para os percursos de avaliação da respectiva categoria. Nos municípios onde há mais de um bairro autorizado, a definição será feita por sorteio.

O tempo mínimo de duração do exame de percurso será de 10 minutos, durante os quais o candidato
deverá executar, no mínimo, as seguintes manobras e operações:

  • Seis conversões à esquerda;
  • Seis conversões à direita;
  • Três estacionamentos laterais;
  • Percurso em linha reta de, no mínimo, um, quilômetro, destinado à avaliação da mudança de marchas e
  • do desenvolvimento do veículo, observada a velocidade regulamentada da via;
  • Dois retornos, inclusive em canteiro central, quando as condições da via permitirem.

Como já ocorre, o resultado do exame prático de direção veicular será expresso por meio de pontuação variável, iniciando o candidato com nota zero, à qual serão acrescidos pontos conforme as infrações de trânsito cometidas durante a prova.

Será considerado aprovado no exame prático de direção veicular o candidato cuja nota final não seja superior
a 10 pontos.

No caso do exame de motos, será desconsiderado da avaliação o obstáculo “prancha”. O candidato continua tendo que realizar as manobras sem invadir as linhas demarcatórias, sem colidir ou encostar nos cones, sem
colocar os pés no chão e sem desequilíbrios que incorram em quedas do condutor e veículo.

As alterações atendem resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que dispõe sobre a edição do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, com o objetivo de padronizar os procedimentos em todo o território nacional.

No entanto, até a publicação desse manual, cada Departamento Estadual de Trânsito (Detran) permanece responsável pela definição de suas próprias normas.

campo grande

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo

Vítima teria apalpado e tentado agarrar a mulher quando o esposo dela foi até o banheiro, em Campo Grande

25/01/2026 16h30

Compartilhar
Homem foi assassinado com vários golpes de faca no pescoço e no tórax

Homem foi assassinado com vários golpes de faca no pescoço e no tórax Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Continue Lendo...

Um homem de 58 anos, identificado como Edson, foi assassinado a facadas após assediar sexualmente a esposa de um amigo, na noite desse sábado (24), no bairro Iracy Coelho, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, a mulher relatou à polícia que estava em casa, quando o marido chegou acompanhado da vítima, ocasião em que todos passaram a beber em frente a residência.

Posteriormente, enquanto a mulher fritava peixe na cozinha, seu marido foi ao banheiro e Edson se aproximou dela, passando a agarrá-la e apalpá-la.

Quando o esposo saiu do banheiro, ela relatou que Edson estaria encostando demais e a situação não daria certo.

O marido, então, pediu que a esposa fosse buscar mais cerveja e, quando ela retornou, se dirigiu a cozinha e continuou a fritar peixe, enquanto o marido e o suposto amigo continuaram na calçada.

Posteriormente, ao sair para a área externa, ela viu o marido desferindo vários golpes de faca contra o amigo. Após o crime, ele fugiu do local, não sendo encontrado até a publicação desta reportagem.

A mulher tentou prestar socorro à vítima e acionou o Corpo de Bombeiros.

Quando os socorristas chegaram ao local, Edson já estava em óbito. Ele tinha diversas perfurações na região do pescoço e no tórax.

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas. Perícia foi realizada no local.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol) e será investigado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande
POR POUCO

/ 1 dia

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio

4

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo
campo grande

/ 17 horas

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2879, sexta-feira (23/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2879, sexta-feira (23/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada