Mulher é presa em Campo Grande durante operação contra o CV

EXÉRCITO BRASILEIRO

Com 99 vagas disponíveis, candidatas passarão oito meses em seleção e serão incorporadas ao Exército Brasileiro em março de 2027

2ª turma de soldados mulheres do Exército Brasileiro será incorporada em março de 2027; alistamento vai até 30 de junho Arquivo Correio do Estado / Marcelo Victor

Para as meninas que completam 18 anos em 2026 e desejam fazer parte do Exército Brasileiro, as inscrições para alistamento voluntário vão até o dia 30 de junho. Após as etapas do processo de seleção e incorporação das jovens, esta será a segunda turma de mulheres soldados do EB.

O alistamento destina as soldados para servir em Organizações Militares do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande, no âmbito da 9ª Região Militar. As interessadas podem realizar a inscrição presencialmente na Junta de Serviço Militar do município, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, n. 300, na Vila Planalto, ou online, no site alistamento.eb.mil.br.

Com o fim do alistamento em junho, a seleção segue com etapas de seleção que incluem entrevistas, avaliações médicas e dentária, além de palestra de orientação sobre o Serviço Militar. A divisão dessas etapas acontecerão ao longo deste ano e início do próximo. Confira:

1ª etapa

> Alistamento voluntário - 1º de janeiro a 30 de junho de 2026;

2ª etapa

> Seleção geral - julho de 2026;

3ª etapa

> Seleção Complementar - fevereiro de 2027;

4ª etapa

> Designação - março de 2027.

A primeira etapa são as inscrições, iniciadas em janeiro deste ano. Em seguida a partir de julho acontecerá a Seleção Geral, em que as inscritas serão convocadas para comparecer à Comissão Permanente de Seleção das Forças Armadas, na Rua General Nepomuceno Costa, nº 168, na Vila Alba, onde passarão por inspeção de saúde.

Nesta seleção, as meninas passarão por exames médicos, dentários e receberão orientações sobre o exército. De acordo com as informações as jovens saberão no mesmo dia se são consideradas aptas ou inaptas.

Então em fevereiro de 2027 ocorrerá a Seleção Complementar, nesta fase as alistadas passarão por uma nova entrevista e outra avaliação médica. Por fim, em março ocorre a seleção final e incorporação das soldados às fileiras do Exército Brasileiro, e a designação para as Oranizações Militares.

A previsão é de incorporar 99 mulheres ao Exército Brasileiro em março de 2027.

Carreira militar

Após integrar ao Exército Brasileiro, as voluntárias iniciam na graduação de soldado e durante o período de serviço podem participar de processos internos, com cursos de formação que permitem evoluir na carreira militar. Elas podem chegar até a patente de 3º sargento no serviço militar temporário.

Por ter tempo limitado, as voluntárias não possuem garantia de estabilidade no serviço militar. Ao fim do período de serviço ativo, as militares passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas, conforme previsto na legislação militar vigente.

Quanto a remuneração, o valor é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte, adicionais e outros benefícios militares.

Segunda turma

As inscrições que vão até o dia 30 de junho é para o alistamento e formação da segunda turma de soldados mulheres do Exército Brasileiro. Anteriormente, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

A primeira turma iniciou o processo seletivo em 2025, com 586 candidatas. No total 99 incorporaram às fileiras em março deste ano. O período de instrução encerrou em maio, com as atividades de resistência física, disciplina, espírito de corpo e superação.

As soldados foram incorporadas no Hospital Militar de Área de Campo Grande (H Mil A CG), no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (B Adm Ap/CMO).

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

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