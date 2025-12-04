Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MORTE

Mulher encontrada morta às margens de rodovia segue sem identificação

Corpo foi localizado na tarde desta quarta-feira, próximo ao anel viário

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

04/12/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (3), na região do anel viário entre as saídas para Corumbá e Rochedo, localizado em Campo Grande. A vítima, que aparenta ter entre 40 e 50 anos, apresentava marcas de tiros na cabeça e no ombro.

O corpo foi localizado por uma pessoa que passava pelo trecho e percebeu a mulher caída na vegetação, próximo à Pedreira São Luís, no sentido Indubrasil. A testemunha acionou a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada da perícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local, mas a mulher já estava sem vida. Ela vestia um macacão florido e não portava documentos, o que impediu a identificação imediata.

O delegado Gabriel Desterro informou que a principal suspeita é de que o crime tenha acontecido no próprio anel viário, possivelmente no fim da manhã. 

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Assine o Correio do Estado

segurança pública

Em uma semana, PF enquadra dois policiais de MS envolvidos com o crime

Dias depois de investigador ser detido recebendo propina, o policial militar Wellington da Silva Cruz foi alvo de operação

04/12/2025 09h00

Compartilhar
Várias lojas de Campo Grande foram alvo de busca e apreensão

Várias lojas de Campo Grande foram alvo de busca e apreensão DIVULGAÇÃO/PF

Continue Lendo...

Menos de uma semana depois de prender um policial ligado ao crime de contrabando e pagamento de propina, a Polícia Federal (PF) apontou um policial militar como chefe de outro esquema de descaminho, que resultou na Operação Uxoris, deflagrada ontem, com 12 Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJs) alvo somente em Campo Grande.

De acordo com o delegado Anezio Rosa de Andrade, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), a investigação teve ponto de partida após a ex-esposa de um dos integrantes do grupo criminoso denunciar à PF que seus documentos pessoais estavam sendo usados para abertura de pessoas jurídicas (PJ), justamente para a prática dos delitos.

A partir disso, a investigação constatou que a quadrilha atuava no Estado por meio da importação fraudulenta de produtos, sem que passassem pelo chamado “desembaraço aduaneiro”, ou seja, sem o pagamento dos devidos tributos. Segundo o delegado, a maioria dos produtos vinham do Paraguai, mas também tinham outros países como origem.

Dentro do organograma do grupo, o policial militar Wellington da Silva Cruz é apontado como o chefe, que, inclusive, tem reincidências em outros casos. “Temos um principal líder, um organizador da atividade, que já tinha um histórico criminal anterior, já teve outras investigações com relação a ele”, disse o delegado.

Nas redes sociais, Wellington se autointitula como “maior vendedor do Mercado Livre no Pantanal”. Os estabelecimentos alvo da operação vão de lojas físicas até virtuais, com foco no estilo marketplace (um e-commerce, mediado por uma empresa, em que vários lojistas se inscrevem e vendem seus produtos).

“Em Campo Grande foram seis estabelecimentos comerciais, dentro dos quais tivemos 12 decisões de interdição de suspensão de atividades, porque muitos CNPJs funcionam em mais de um endereço, mais de um CNPJ no mesmo endereço. Então, esses CNPJs não podem operar mais nem fisicamente, nem de maneira virtual”, explicou.

“Existem empresas de fachadas, fintechs, empresas bancárias que existem somente para essa prática, para propiciar esse tipo de transação entre países e dificultar o rastreamento do valor”, detalhou o delegado ao Correio do Estado.

Também houve o bloqueio de R$ 40 milhões, referente ao sequestro de bens móveis, imóveis e valores ligados aos supostos integrantes da organização criminosa. Além da Capital, um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Osasco (SP). A Receita Federal também participou da operação.

BRIGA

Em agosto do ano passado, Wellington foi baleado pela ex-esposa, a médica Lenise Fernandes Sampaio, em Jaraguá do Sul (SC). O caso aconteceu durante o Dia dos Pais, quando a mulher teria invadido o apartamento onde estavam o filho do casal e o rapaz e disparou tiros contra o Wellington, do qual um deles pegou na perna do policial militar. Hoje, Lenise está detida no Presídio Feminino de Joinville (SC).

CONTRABANDO

Na sexta-feira, a Polícia Federal flagrou um ex-policial pagando propina de R$ 160 mil a um investigador, identificado como Augusto Torres Galvão Florindo, que supostamente facilitava as atividades contrabandistas no Estado. Inclusive, o ex-policial conta com longo histórico de atividades ligadas ao contrabando.
Conforme nota emitida pela PF, a investigação começou com o recebimento de denúncia anônima de que uma mulher sacaria uma grande quantia para pagar propina a um policial, em decorrência do envolvido no crime de contrabando é possível favorecimento.

Com esta informação, agentes fizeram pesquisas para verificar a veracidade da informação e constataram a existência de vários registros criminais por contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Identificou-se, também, que seu marido era ex-policial, além de que também contava com registros criminais pela prática do delito de contrabando e de descaminho. Diante disso, a PF acompanhou a possível situação e verificou que, de fato, o saque em espécie ocorreu e, no momento da entrega do dinheiro ao policial, os dois foram abordados e presos em flagrante.

Após a prisão dos policiais, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, afirmou que o caso não é isolado e há procedimentos internos em andamento há algum tempo, conduzidos pela Corregedoria da Polícia Civil, para apurar desvios de conduta ligados a crimes transfronteiriços, como contrabando e facilitação de atividades criminosas. (Colaborou Leo Ribeiro)

SAIBA

Um dos maiores traficantes do mundo, o ex-major da Polícia Militar, Sérgio Roberto Carvalho, também iniciou sua vida no crime por meio do contrabando. Em 1988, recebeu sua primeira denúncia após a PF apreender um caminhão em nome de seu pai com diversos pneus contrabandeados, oriundos do Paraguai.

Pesquisa

Plataforma revela os nomes de meninas mais populares de 2025

Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas

03/12/2025 21h00

Compartilhar

Arquivo/Agência Brasil

Continue Lendo...

Pelo oitavo ano consecutivo, Helena foi o nome mais popular para bebês meninas, de acordo com o levantamento feito pelo Babycenter em 2025. Anualmente, a plataforma de ajuda à gestação e paternidade divulga um ranking de nomes mais registrados em seu aplicativo dedicado a novos pais.

A segunda colocação em 2025 é ocupada por Cecília, enquanto o terceiro nome mais escolhido foi Maitê. Laura e Aurora completam o Top 5 do ano.

As posições seguintes foram ocupadas pelos nomes Alice, Sophia, Isabela, Olívia e Heloísa. Outros nomes populares neste ano foram Luísa, Liz, Ísis e Antonella.

Um dos nomes mais populares do Brasil, Maria ficou em 45º lugar entre os nomes mais populares, com nomes compostos como Maria Cecília, Maria Alice, Maria Helena, Maria Luiza e Maria Clara ocupando posições melhores no ranking.

De acordo com o Babycenter, produções como Bridgerton, Vale Tudo e Alma Gêmea também influenciaram os pais na escolha dos nomes de suas filhas, com Agatha, Celina e Serena figurando entre os 100 batismos mais populares do ano entre meninas.

Confira abaixo o ranking dos 100 nomes femininos mais escolhidos para bebês em 2025:

1 - Helena

2 - Cecília

3 - Maitê

4 - Laura

5 - Aurora

6 - Alice

7 - Sophia

8 - Isabela

9 - Olívia

10 - Heloísa

11 - Luísa

12 - Antonella

13 - Liz

14 - Ísis

15 - Manuela

16 - Maria Cecília

17 - Ayla

18 - Esther

19 - Lívia

20 - Eloá

21 - Elisa

22 - Maria Alice

23 - Maria Helena

24 - Sarah

25 - Maria Luiza

26 - Lorena

27 - Melissa

28 - Catarina

29 - Mavie

30 - Lara

31 - Maya

32 - Jade

33 - Ana Liz

34 - Maria Clara

35 - Rebeca

36 - Mariana

37 - Maria Júlia

38 - Beatriz

39 - Valentina

40 - Isadora

41 - Lavínia

42 - Giovanna

43 - Agatha

44 - Stella

45 - Maria

46 - Clara

47 - Yasmin

48 - Marina

49 - Júlia

50 - Hadassa

51 - Heloíse

52 - Ana Laura

53 - Maria Eduarda

54 - Emanuelly

55 - Clarice

56 - Ana Júlia

57 - Ana Luiza

58 - Mirella

59 - Ana Clara

60 - Alana

61 - Serena

62 - Maria Liz

63 - Bella

64 - Aylla Sophia

65 - Gabriela

66 - Maria Ísis

67 - Melina

68 - Luna

69 - Isabel

70 - Maria Flor

71 - Isabelly

72 - Rafaela

73 - Ana Cecília

74 - Vitória

75 - Zoe

76 - Mariah

77 - Maria Vitória

78 - Milena

79 - Ana

80 - Alícia

81 - Celina

82 - Betina

83 - Louise

84 - Emillly

85 - Melinda

86 - Chloe

87 - Nicole

88 - Mayla

89 - Ana Beatriz

90 - Celine

91 - Laís

92 - Maria Elisa

93 - Maria Fernanda

94 - Maria Laura

95 - Diana

96 - Luara

97 - Ana Lívia

98 - Bianca

99 - Malu

100 - Maria Heloísa
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 1 dia

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

2

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?