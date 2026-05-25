Mulher escapa por segundos de carro desgovernado que invadiu calçada

Educação

As inscrições devem ser feitas remotamente pelo portal "Página do Participante do Inep" até o dia 10 de junho

Para quem tem interesse em entrar na universidade pública e cursar o curso dos sonhos, abriu nesta segunda-feira (25), as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

Criado em 1998, inicialmente tinha o objetivo de avaliar a qualidade do ensino médio no país, mas em 2009 mudou de formato e passou a servir como porta de entrada para o ensino superior.

Com a criação do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) a prova do Enem passou a ser realizada em dois dias, ao todo são 180 questões e uma redação dissertativa argumentativa.

Neste ano não será diferente, a prova acontecerá em novembro nos dias 8 e 15. A primeira etapa da prova é voltada para área de linguagens e ciências humanas, com questões de geografia, história, filosofia, sociologia, língua portuguesa e estrangeira, com o candidato podendo escolher entre espanhol e inglês, além da redação. Para isso o estudante terá um tempo de cinco horas e meia (5h30min).

Já o segundo dia de prova é voltado para ciências da natureza e exatas, tendo questões de química, física, matemática e biologia, com uma duração de cinco horas.

Como se inscrever?

Para se inscrever é muito simples.

Primeiro acesse pelo seu navegador o site do INEP;

Em seguida vá para Página do Participante;

Faça o login utilizando sua conta do Gov.br;

Preencha o formulário com seus dados pessoais, escolha o idioma e a cidade onde deseja realizar a prova;

Para finalizar, caso não tenha a isenção, pague a taxa de R$ 85.

Algumas pessoas conseguem fazer a inscrição de forma gratuita, para isso a pessoa tem que estar na última série do ensino médio e no ano da edição, em escola da rede pública.

Para quem já concluiu o ensino médio também tem direito, basta ter cursado todo o período em escola da rede pública ou ter sido bolsista integral na rede privada, nesse caso, a renda da família deve ser igual ou menor a salário mínimo e meio por pessoa ou estar inscrita no Cadastro Único.

Relembrando que as inscrições se iniciaram hoje (25) e seguem até o dia 10 de junho.

UNIVERSIDADES EM MS

Em Mato Grosso do Sul, existem três universidades públicas que se pode ingressar via Enem, a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Além das universidades também é possível utilizar a nota para entrar no IF (Instituto Federal)

No ano de 2026 as três instituições juntas ofertaram mais de 5 mil vagas para estudantes ingressarem nas unidades e o Instituto Federal abriu mais 960 vagas.

A UFMS liderou os índices de vagas, com 3.233 para todos os campi do estado, a UFGD disponibilizou 957 vagas, sendo 430 para ampla concorrência e 527 para cotas e a UEMS abriu cerca de 1.284 vagas para o Sisu.

Para 2027 ainda não há ao certo quantas vagas serão ofertadas, mas a tendência é que siga o padrão deste ano.