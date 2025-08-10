Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Mulher torturada por companheiro consegue fugir de cárcere em MS

A vítima teve cabelo cortado pelo autor e era proibida de manter contato com familiares

Taynara Menezes

10/08/2025 - 17h06
Uma mulher, que não teve a identidade revelada, conseguiu fugir de casa, após ser mantida em cárcere privada e sofrer constantes torturas do companheiro em que vivia. O caso aconteceu na Aldeia Bororó, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, a vítima contou que era agredida com socos no rosto e chutes nas pernas pelo companheiro, identificado apenas como Pedro. 

Além disso, a mulher teve o cabelo cortado à força e era mantida em cárcere privado, sendo proibida pelo autor de manter qualquer contato com familiares.

A mulher conseguiu fugir do local quando o homem saiu para comprar carne, ela procurou a casa de um parente, pediu ajuda e acionou a Polícia Militar. Ela apresentava hematomas no rosto e nas pernas.

As equipes localizaram Pedro na residência do casal, ele foi detido e encaminhado, junto com a vítima, até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e cárcere privado.

Violência doméstica

A Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul esclarece que violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994).

O artigo 5º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) manteve esse conceito, ampliando-o e assim definindo violência doméstica: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Denuncie 

A Central de Atendimento à Mulher pode ser acionada pelo 180, um serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

Na Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

PEDIDO

Rodovias que cortam o Pantanal terão que reforçar medidas de combate a incêndios

Os trechos das BRs 267, 262 e 419 que passam por áreas do Bioma Pantanal serão incluídas pelo Ministério dos Transportes na diretriz da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil

10/08/2025 15h15

A rodovia BR-262 será incluída pelo Ministério dos Transportes na diretriz da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil

A rodovia BR-262 será incluída pelo Ministério dos Transportes na diretriz da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil Foto: DNIT

Os trechos das BRs 267, 262 e 419 que passam por áreas do Bioma Pantanal serão incluídas pelo Ministério dos Transportes na diretriz da Secretaria de Articulação e Monitoramento (SAM) da Casa Civil da Presidência da República Casa Civil de reforçar as ações relacionadas à prevenção e combate a incêndios nas faixas de domínio das rodovias. O objetivo é conter focos de queimadas no período de estiagem.

A solicitação foi feita no dia 30 de maio pela Secretária da SAM, Júlia Rodrigues, ao Ministério dos Transportes com a alegação de que “essas faixas, por sua natureza e localização, acumulam material vegetal seco e inflamável, servindo frequentemente como vetores de propagação de incêndios. Além disso, as rodovias federais são rotas estratégicas para o acesso de equipes terrestres e aéreas de resposta, o que torna fundamental garantir sua plena acessibilidade e segurança.

A Casa Civil propôs uma atuação conjunta com o ministério para que seja feito um mapeamento das rodovias federais prioritárias nos biomas Pantanal e Amazônico, “com base em dados de focos de calor e risco de incêndio; execução coordenada de limpeza, roçagem e manejo da vegetação nas faixas de domínio, reduzindo o risco de ignição e propagação do fogo; integração das ações preventivas com os planos de contingência estaduais e federais, incluindo protocolos de acionamento; avaliação de ajustes contratuais e normativos junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) e às concessionárias, para garantir a realização periódica dessas ações.”

Este pedido ocorreu após surgir em uma das reuniões da Sala de Situação Interministerial de Prevenção e Combate ao Incêndio – colegiado do qual participam várias pastas, entidades ambientais e representantes dos estados - a demanda do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), estados e do ICMBio (Instiuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

O pedido foi para que o Ministério dos Transportes, conjuntamente com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o DNIT “implementasse ações de prevenção ao longo das rodovias federais, isso porque alegam que tem muitos incêndios que se iniciam às margens desses corredores viários, provocados intencionalmente por pessoas que estão transitando pelas rodovias, aproveitando-se da massa de material cortado ou vegetação existente (combustível) nas faixas de domínio das rodovias.”

Em nota técnica assinada por Ricardo Meirelles, analista de Infraestrutura; Fani Mamede, substituto do coordenador Geral de Projetos Especiais e Mudança do Clima; e Cloves Benevides, Subsecretário de Sustentabilidade, foi definido que serão elaboradas estratégias e ações a serem desenvolvidas pela ANTT e DNIT, bem como ajustes contratuais de concessões, com a ANTT, e das rodovias não concedidas, com o DNIT,  “para aumentar a capacidade de resposta à prevenção e combate aos incêndios florestais, e os impactos e dificuldades no âmbito técnico, financeiro, administrativo ou normativo para incremento dessas melhorias.”

O DNIT informou que já  “atua na manutenção e conservação das faixas de domínio das rodovias federais sob sua responsabilidade, realizando serviços de roçada mecanizada e capina manual, numa faixa de 4 a 7 metros de cada lado dos acostamentos das rodovias federais, proporcionando maior segurança, melhorando a visibilidade dos condutores, protegendo a sinalização rodoviária vertical e prevenindo a ocorrência de incêndios florestais.”

A assessoria de imprensa da autarquia enfatizou que a ANTT no estado faz parte do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul, que reúne diversas instituições públicas e privadas, na discussão e implementação de ações de prevenção, preparação, resposta e responsabilização aos incêndios florestais.

Motivação

A adoção destes procedimentos ocorre em função da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 743 (ADPF 743) que trata da proteção ambiental nos biomas Amazônia e Pantanal.

A ANTT explica em documento interno que na ADPF consta que “o governo federal e os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estavam falhando em combater os incêndios na Amazônia e no Pantanal e que, desta forma já foi elaborado um primeiro plano para os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e estão trabalhando (MMA) na elaboração dos planos para os 9 (nove) Estados da Amazônia Legal”.

Nesta nota informativa é detalhado que o Ministério dos Transportes, a ANTT e o DNIT foram acionados porque os órgãos ambientais estaduais e federal não tem atribuição ou não tem estrutura para implementar as ações de prevenções nas faixas de domínio.

A SAM propôs atuação conjunta entre o Ministério dos Transportes, suas entidades vinculadas, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e a própria Casa Civil da Presidência da República.

Tragédia

Bebê de 1 ano morre afogado ao cair em piscina de casa em Dourados

A menina chegou a ser levada para o UPA, mas não resistiu

10/08/2025 14h19

Bebê de 1 ano morre afogado em piscina de casa em MS

Bebê de 1 ano morre afogado em piscina de casa em MS Freepik

Uma bebê de 1 ano morreu afogada na tarde de ontem (9), após cair na piscina da casa onde morava, no bairro Sitioca Bela Vista, em Dourados, há 226 km da Campo Grande. 

Conforme informações do site Dourados News, a menina estava em casa com os pais quando conseguiu abrir a porta da residência, que dá acesso ao quintal e a piscina, saiu caminhando e acabou caindo na piscina.

A criança foi retirada da água e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados, mas não resistiu e teve a morte confirmada pela equipe médica.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

Afogamentos

No final do mês passado, um menino, de 1 ano e 2 meses, também morreu afogado mas, em um balde d’água, em sua própria casa, no Jardim Macaúbas, em Campo Grande. O bebê foi  encontrado submerso  pelo irmão, o pai tentou reanimá-lo, mas ele já estava sem vida.

Em janeiro deste ano, outro bebê, de 1 ano e 11 meses, morreu ao se afogar na piscina de uma residência em Coxim - município localizado a 253km de Campo Grande.

O incidente aconteceu em uma casa onde a família passava o dia. Em certo momento, a criança teve acesso a um portão e entrou na área da piscina sem que ninguém percebesse. Tempo depois, a avó foi procurá-lo e o encontrou dentro da água.

A criança foi retirada às pressas de dentro da piscina, e a família buscou socorro imediato, mas não resistiu.  Os casos levantam alertas aos pais que água, sendo em grande ou pouca quantidade, sempre oferecerá riscos aos pequenos, por tanto, todo cuidado é pouco. 

Dicas

O Corpo de Bombeiros orienta alguns cuidados e atitudes que podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Supervisão e Segurança da Área
  • Não deixe a criança sozinha: A supervisão de um adulto é essencial, mesmo que a criança saiba nadar. 
  • Supervisão ativa: Alguém deve estar observando a todo momento, pois um adulto também pode ter um mal-estar e precisar de ajuda. 
  • Cercar a piscina: Instale uma grade ou cerca para evitar o acesso livre de crianças e animais à área da piscina. 
  • Guarda-vidas: Em clubes ou hotéis, procure locais com a prevenção de guarda-vidas. 

 

