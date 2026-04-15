Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher vive terror após ex-namorado invadir sua casa e sequestrá-la em Dourados

O suspeito cometeu o crime, pois suspeitava de traição quando estavam juntos

João Pedro Flores

15/04/2026 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na tarde desta terça-feira (14), a Guarda Municipal de Dourados (GMD) deslocou até o bairro Residencial Bonanza para averiguar uma situação onde uma mãe relatou que recebeu ligação da sua filha pedindo socorro, pois seu ex-namorado estaria dentro da sua casa. O rapaz foi identificado como Giovane Henrique Rodrigues Matozo 

A mãe disse que quando chegou na sua casa, o suspeito já havia deixado o local levando a sua filha. A denunciante tentou lgiar para a vítima, que não atendeu, mas em um determinado momento, teve uma resposta por mensagem do WhatsApp dizendo: " OII MÃE", às 08:42 e não obteve mais contato.

Às 10 horas a guarnição recebeu uma mensagem da mãe da vítima informando o endereço onde sua filha estaria pedindo socorro e ajuda novamente. A equipe deslocou até o bairro Dioclecio Artuzi, na Rua Professor Ronaldo, onde encontrou a mulher acompanhada tia de Geovane. 

Invasão e sequestro

De acordo com a ocorrência registrada pelos policiais, a vítima relatou que, no momento da invasão, estava sozinha, dormindo em seu quarto por volta das 8h, quando acordou ao ouvir o portão abrindo e do lado de fora estava seu ex-namorado chamando por seu nome.

Como a vítima não respondeu ao chamado, o homem começou a forçar as janelas da casa para abrir, conseguindo abrir a do quarto da vítima. Após isso, a mulher conseguiu se trancar no banheiro e pedir socorro por telefone para sua mãe. 

O acusado arrombou a porta do banheiro e retirou de suas mãos o celular. Em seguida, arrastou a mulher para fora da casa. Em todo momento o autor dizia "agora você vai junto comigo", conseguindo jogar a vítima para dentro do carro, com roupas íntimas que estava dormindo e sair do local. 

Segundo relatos da vítima, Geovane dirigiu pela BR-463 sentido oeste/leste até ao bairro Greenvile, próximo a uma mata e pediu para ela descer do veículo. Os dois permaneceram neste local por aproximadamente 40 minutos, onde o homem acusava a mulher de traição e não aceitava o fim do relacionamento que ocorreu há uns 15 dias depois de uma discussão. 

Geovane vasculhava o celular da vítima procurando mensagens ou indícios de traição. Também foi neste momento que o autor mandou mensagem para a mãe da vítima, se passando como a filha. 

Segundo a vítima, na área de mata, o acusado tentou enforcá-la pressionando sua cabeça contra o encosto do banco do veículo, causando lesões no pescoço e cabeça lado direito. Ela disse que no momento que estava com o acusado, pensou que iria ser morta, pois ele estava muito agressivo e violento. 

Após GEOVANE receber uma ligação de sua irmã, ele saiu com a vítima do local e deixou-a na casa da tia dele, onde a mulher foi encontrada pelas autoridades. 

O acusado deixou a vítima, sem roupas apropriadas, em frente a residência e fugiu. Diante dos fatos e relatos, a vítima foi conduzida pela equipe da GMD até a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com lesões nos dois lados do pescoço e no lado direito da cabeça.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência para se manter sem nenhum tipo de contato e aproximação com autor.

Assine o Correio do Estado

CIDADE MORENA

IFMS volta a oferecer comida aos alunos após suspensão do serviço

Falta de alimentação escolar em Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes presenciais e deve ser retomada nesta quarta (15)

15/04/2026 09h43

Compartilhar
Empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço

Empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ficarem sem alimentação escolar no campus da Capital, o IFMS de Campo Grande informou que o impedimento da empresa fornecedora foi inicialmente sanado e o serviço deve ser retomado já nesta quarta-feira (15). 

Como detalhado pela unidade ao Correio do Estado, o Campus Campo Grande do IFMS possui quase três mil estudantes, sendo um total de 2.810 que comparecem presencialmente às aulas. 

É importante explicar que, desse total, há um recorte específico de público elegível para receber a merenda escolar, sendo 1.329 do ensino Técnico Integrado ao Nível Médio e mais 34 do chamado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

Em outras palavras, a suspensão do fornecimento da alimentação escolar no campus de Campo Grande afeta a rotina de um total de 1.363 estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul na Capital. 

Agora, conforme repassado pelo diretor-geral da unidade, Dejahyr Lopes Júnior, a empresa responsável por fornecer a alimentação escolar, a M. A. B Lima & Cia Ltda., conseguiu alcançar a revogação da decisão judicial que suspendia o serviço, com a oferta de merenda retomada a partir de hoje (15). 

Alimentação IFMS

Parte dos objetivos estratégicos do Instituto, estabelecidos através do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMS 2024-28, essa alimentação escolar, que consiste em lanches e refeições, é normalmente oferecida aos dez campi presentes no Mato Grosso do Sul, com algumas diferenças. 

Em todos os campi, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul possui atualmente o total de 11.639 estudantes presenciais, mas há algumas diferenças na oferta da alimentação escolar entre as unidades do Estado, já que para Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí e Três Lagoas, por exemplo, é servida a chamada "merenda quente", refeições completas que são preparadas nos respectivos e próprios espaços do IFMS nesses municípios. 

Essa modalidade de "prato-feito" contempla ainda o município de Jardim, onde há uma parceria com a prefeitura, que por sua vez fica responsável por preparar os alimentos. 

Enquanto em Nova Andradina também são servidas refeições e um alimento complementar, a alimentação escolar dos campi de Dourados, Ponta Porã e também Campo Grande acontece através do fornecimento de lanches por empresas contratadas. 

Quanto ao compromisso do Instituto com o tema, ainda em 1° de abril, cabe lembrar, o IFMS lançou o Questionário de Segurança Alimentar, levantamento esse feito pela pró-reitoria de ensino para avaliar os acessos dos estudantes à alimentação. 

Como bem esclarece o nutricionista do IFMS, Murillo Penze Cardoso, o questionário busca levantar pontos que vão além da disponibilidade de alimentos, questionando entre outros pontos preocupação com a falta; se as famílias desses alunos estão preocupadas em reduzir quantidade e/ou qualidade das refeições, e se há até mesmo a ausência de comida por falta de recursos.

 

Assine o Correio do Estado

Previsão do Tempo

Dourados terá sol com pancadas de chuva nesta Quarta-feira 15/04

O dia começou com termômetros na casa dos 21°C, mas a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã, podendo atingir a máxima de 30°C nas horas mais quentes

15/04/2026 09h39

Compartilhar
dourados ms

dourados ms Júnior de Dourados

Continue Lendo...

De acordo com os dados do Climatempo, a quarta-feira, 15 de abril de 2026, será marcada por uma oscilação climática típica do outono na região sul de Mato Grosso do Sul. Os moradores devem se preparar para um dia de sol intercalado com períodos de nebulosidade e chuvas isoladas.

Temperaturas e condições do céu

O dia começou com termômetros na casa dos 21°C, mas a temperatura sobe rapidamente ao longo da manhã, podendo atingir a máxima de 30°C nas horas mais quentes. O céu apresenta sol com muitas nuvens desde as primeiras horas, configuração que deve se manter durante todo o período diurno.

Pancadas de chuva e umidade

A previsão indica a ocorrência de pancadas de chuva durante a tarde. Embora passageiras, essas precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas. À noite, a nebulosidade persiste, mas a chance de chuva diminui significativamente, garantindo um tempo firme para o encerramento do dia.

  • Ventos: Sopram do quadrante Nordeste (NE) a uma velocidade média de 10 km/h.
  • Umidade: A umidade relativa do ar permanece elevada, com picos de até 91%, o que pode aumentar a sensação de abafamento antes da chuva.

Recomendações e índices

O Climatempo alerta para o Índice UV Extremo, recomendando o uso de protetor solar e hidratação constante para quem precisar se expor ao sol. Além disso, as condições são favoráveis à presença moderada de mosquitos, sendo indicado o uso de repelentes.

Até o momento, o mês de abril em Dourados registrou um acumulado de 27 mm de chuva, o que representa aproximadamente 32% da média histórica para este período do ano.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 21 horas

Evento reúne 40 brechós com 10 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7000, segunda-feira (13/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7000, segunda-feira (13/04): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7001, terça-feira (14/04)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7001, terça-feira (14/04)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2996, terça-feira (14/04)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2996, terça-feira (14/04)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7000, segunda-feira (13/04)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 1 semana

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 02/04/2026

Invalidez permanente no seguro de vida