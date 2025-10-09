Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crise

Município tem 72h para conceder vaga hospitalar a idosa internada em UPA por falta de leito

A paciente espera uma vaga em leito desde o mês de julho e foi internada na última segunda-feira após exames indicarem sangue em seu pulmão

Karina Varjão

Karina Varjão

09/10/2025 - 14h30
O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul determinou que o Município de Campo Grande providencie em até 72 horas a transferência de Dilfa Almeida para uma unidade hospitalar adequada, seja pública ou privada. 

A idosa, de 74 anos, está internada na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Leblon desde a última segunda-feira (6) após uma piora em seu quadro crônico de tosse com sangue que vinha evoluindo há cerca de um ano. 

A Defensoria Pública, que entrou com o processo contra o Município, alegou que a unidade de saúde onde a paciente se encontra internada não tem condições estruturais satisfatórias para acolhê-la por mais de 24 horas, indicando que não há qualquer previsão de liberação de vaga em um leito hospitalar pelo Sistema Único de Saúde. 

O órgão requereu a transferência imediata da idosa para qualquer hospital público da cidade, incluindo CTI ou UTI, se preciso. Caso não seja possível, que ela seja encaminhada para uma unidade hospitalar da rede particular, com todas as despesas médico-hospitalares custeadas pelo Município até a alta hospitalar. 

Caso não seja atendido, a Defensoria pediu a indenização à paciente no valor de R$30 mil, suficiente para a internação e tratamento inicial em um hospital da rede privada.

Em sua decisão, o juiz Marcelo Ivo de Oliveira ressaltou que o Poder Público tem o dever de garantir o direito à saúde do cidadão como respeito à dignidade humana. 

“No presente caso, a probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que a parte requerente está internada em unidade de pronto atendimento (UPA) desde 06/07/2025 e ainda aguarda vaga em unidade hospitalar adequada. Em outras palavras, configurada a manutenção de paciente grave em local inadequado, está presente a negligência do poder público”, afirmou. 

Crise de leitos

Após a exoneração da secretária de saúde de Campo Grande, Rosana Leite, a prefeitura ainda não tem um nome para assumir o cargo. As demandas estão a cargo de um comitê formado por seis pessoas: Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli; gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

A falta de um secretário específico da pasta reforça um caos na saúde do Município que se agrava cada vez mais, ressaltado pela falta de leitos em hospitais que atendem via SUS, especialmente. 

Mesmo com um terço do orçamento do Município (R$ 2,1 bilhões de R$ 6,87 bilhões este ano e R$ 2,25 bilhões de R$ 6,97 bilhões previstos para 2026), a Saúde campo-grandense vem experimentando constantes colapsos em leitos hospitalares, seja adulto ou pediátrico, números que foram confirmados por hospitais ao Correio do Estado.

As UPAs lotadas são reflexo dos hospitais lotados. O Correio do Estado verificou na última quarta-feira (8) a situação das unidades que dá aos usuários da saúde pública o seguinte panorama: o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) conta com nove leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, nove leitos na Unidade Coronariana (UCO), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e seis leitos de UTI neonatal. Todos com 100% de ocupação.

A Santa Casa informou que são disponibilizados 637 leitos para saúde pública, ou seja, SUS (609 entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e oito de C.O.), dos quais 80,87% estão ocupados. O hospital ainda complementa que, em média, o tempo de permanência de pacientes em leitos é de 9,91 dias.

Já o Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) disse que conta com 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos contratualizados com a Prefeitura de Campo Grande e mais 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos com contrato vigente com o Estado, acordo este que vai até novembro. Novamente, todos se encontram ocupados.

A reportagem também entrou em contato com o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para obter informações, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

No Sistema de Gestão de Saúde (SiGS), portal disponibilizado pela Prefeitura para verificação de leitos e tempo de espera em cada UPA e Centro Regional de Saúde (CRS), sete unidades aparecem com leitos lotados, tanto para emergência quanto observação: UPA Vila Almeida, UPA Coronel Antonino, UPA Leblon, UPA Santa Mônica, UPA Moreninhas, UPA Universitário e CRS Tiradentes. Nas outras unidades, há pouquíssimas vagas em leitos, seja para emergência ou observação. Os dados são atualizados a cada duas horas no site.

*Colaborou Felipe Machado
 

TRÁFICO

"Frete" da cocaína chega a até R$ 10 mil na rota do minério

Caminhoneiros têm sido aliciados por traficantes para ocultar cocaína em cargas de minério na BR-262, em Mato Grosso do Sul, com promessa de ganhos rápidos

09/10/2025 14h45

Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cocaína em cargas de minério na BR-262

Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cocaína em cargas de minério na BR-262 Foto / Divulgação

Nos últimos meses, caminhões carregados de minério estão na mira da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, mais especificamente na BR-262, por causa de traficantes que utilizam a carga excessiva para esconder drogas e conseguir chegar nas mãos pretendidas, com ajuda das famosas “mulas” que se arriscam para ultrapassar as barreiras policiais e que chegam a faturar quase 10 salários mínimos se tiverem sucesso na missão.

Por ser uma rodovia que atravessa o Estado de leste a oeste e o liga com São Paulo, a BR-262 é muito utilizada para tráfico de drogas, o que não é novidade para ninguém. Porém, neste ano, a prática de transportar cocaína e outras substâncias ocultas em carregamentos de minério tornou-se quase trivial na região.

Em 1º de abril deste ano, foram apreendidos 452 quilos de cocaína (avaliada em R$ 22 milhões) em Terenos, que estavam escondidos em um caminhão carregado de minério de ferro.

Dois dias depois, uma apreensão semelhante ocorreu em Campo Grande, desta vez foram confiscados 368 quilos do entorpecente (260 quilos de pasta base e 108 quilos de cloridrato).

No mês seguinte, em meados de maio, duas ações policiais em menos de 24 horas encontraram mais de uma tonelada de drogas escondidas em cargas de minério (560,7 quilos em Terenos e 547,9 quilos em Corumbá). Ambas seriam entregues em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, respectivamente.

“Mulas” não nascidas em Mato Grosso do Sul também são utilizadas pelos traficantes. Há aproximadamente três semanas, um catarinense de 32 anos foi flagrado em Miranda transportando 140,5 quilos de cocaína, carga que foi carregada em Corumbá e tinha como destino final um município de Goiás, não especificado pelo motorista.

Coincidência?

No dia 10 de setembro, a PRF realizava uma fiscalização de rotina na BR-262 quando ordenou a parada de um caminhão. Interrogado, o motorista de 24 anos demonstrou nervosismo na fala e mãos trêmulas ao entregar os documentos, o que ascendeu a suspeitas dos policiais.

Por isso, foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo e na carga, onde foram encontrados entorpecentes nas duas extremidades dos dois tanques de combustível.

Mesmo que tenha negado conhecimento da droga no primeiro instante, o caminhoneiro admitiu que sabia e que aceitou a missão após ter sido aliciado dentro do pátio da Mineradora Urucum, localizada em Corumbá, sob a bagatela de R$ 10 mil para transportar o ilícito até Campo Grande. Porém, ele disse que não conhecia a pessoa que fez a proposta.

“Após aceitar a proposta essa pessoa providenciou ali mesmo a troca dos tanques por outros já adulterados contendo a droga, ficou combinado de parar em um posto de gasolina no anel viário de Campo Grande, onde os tanques seriam destrocados e ele [motorista] seguiria viagem com a carga lícita de minério até Betim/MG”, explicaram os policiais em depoimento.

Ao todo, foram apreendidos 39,3 kg de cloridrato de cocaína e 225,2 quilos da droga em forma de base livre (pasta base), além de R$ 4,4 mil em espécie que estavam com o motorista e o aparelho celular do suspeito. 

Posteriormente, já na delegacia prestando depoimento, o condutor informou que trabalhava como caminhoneiro há cinco anos, dos quais, os últimos quatro meses foram para uma empresa de comércio e serviços, que presta trabalho à LHG Mining.

Em meio a recrutamentos como esse, a demanda por minério de ferro tende a aumentar na região. A mineradora lidera um investimento de R$ 4 bilhões, que aumentará a produção anual de minério de ferro de 12 milhões para 25 milhões de toneladas, justamente no Complexo Morro do Urucum, onde o motorista disse ter sido aliciado.

Após a junção da LHG Mining com a Mineração Corumbaense Reunida (MCR) em 2022, houve uma expansão da atividade na região e, consequentemente, mais caminhões carregados com minério partindo de Corumbá para outros municípios ou estados, o que eleva o risco de traficantes contratarem mulas para realizarem o transporte de drogas, como aconteceu neste caso citado pela reportagem.

O “frete”

Como mencionado, o caminhoneiro recebeu a proposta para faturar R$ 10 mil caso conseguisse completar a missão. Como efeito de comparação e até explicação do motivo pelo qual muitos aceitam este “desafio ilegal”, o motorista informou aos policiais que sua renda familiar total (dele e a da esposa) é de R$ 8 mil por mês. 

Ou seja, em apenas uma viagem ele iria conseguir mais do que sua família inteira arrecada em 30 dias, o que “explica” muitos aceitarem arriscar suas vidas em rodovias extremamente fiscalizadas e carregar drogas que podem deixá-los anos na prisão. Neste caso, após apuração do inquérito policial, o motorista foi indiciado por tráfico de drogas no último dia 6 e deve ser julgado em breve.

“Ocorre que o próprio caso em si, pela própria quantidade apreendida e a natureza desta [a qual necessita passar por processo antes para utilização], além da diversidade de forma de cocaína e da forma como estava sendo transportada, oculta em tanque de combustível, sendo impossível que se trate de drogas para consumo próprio pelo volume da apreensão e modo como a droga estava embalada, bem como as circunstâncias como se deu a prisão, denotam sua finalidade para comercialização”, afirmou o delegado da Polícia Federal em seu relatório final sobre o caso.

aperto no cinto

Mudança no IR tira R$ 3 milhões por mês do caixa de Campo Grande

Alé disso, a prefeitura da Capital espera recuo significativo nos repasses de ICMS no próximo ano, também da ordem de R$ 3 milhões mensais

09/10/2025 14h20

Informações sobre prováveis perdas com IR e ICMS foram repssadas pela secretária de finanças, Márcia Hokam, aem audiência na Câmara

Informações sobre prováveis perdas com IR e ICMS foram repssadas pela secretária de finanças, Márcia Hokam, aem audiência na Câmara

Ao mesmo tempo em que cerca de 236 mil trabalhadores de Mato Grosso do Sul comemoram a ampliação da isenção na cobrança do Imposto de Renda, a maior parte dos prefeitos lamenta a mudança. A prefeitura de Campo Grande, por exemplo, estima que no próximo ano terá perda mensal da ordem de R$ 3 milhões. 

De tudo aquilo que é pago pelos trabalhadores a título de imposto de renda, 25,5% é dividido entre os municípios. E, a expectativa da prefeitura de Campo Grande, conforme o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) apresentado na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (8), é de que no próximo ao esse imposto garanta R$ 393,7 milhões aos cofres municipais. 

O valor, porém, seria cerca de R$ 35 milhões maior caso não tivesse sido aprovado o aumento da isenção para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais, segundo a secretária de Finanças, Márcia Helena Hokama. 

A  Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos estima perda da ordem de R$ 4,8 bilhões com as mudanças.  A preocupação principal dos prefeitos está na arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte dos servidores municipais e estaduais, receita que pertence integralmente aos governos locais e será reduzida com a ampliação da faixa de isenção.

E a perda anual dos R$ 35 milhões refere-se específicamente àquilo que é retido na fonte dos servidores municipais. "Referente ao IR de despesa de pessoal, estimamos uma redução da receita de R$ 35 milhões para o exercício 2026", afirmou a secretária após a audiência pública na Câmara. 

PERDAS NO ICMS

Outra grande preocupação da secretária de Finanças da prefeitura é com relação ao provável recuo nos repasses com ICMS.  O projeto debatido na Câmara prevê que os repasses de ICMS no próximo ano sejam de R$ 594 milhões. Na projeção para 2025, a prefeita esperava que a administração estadual repassasse R$ 614 milhões.  

Ou seja, apesar da inflação da ordem de 5%, ela estima redução nominal de R$ 20 milhões. Se ela projetasse pelo menos a reposição da inflação, teria de estimar repasse de R$ 645 milhões em 2026. Na prática, porém, espera R$ 50 milhões abaixo disso.

E, se a comparação for com o ano anterior (2024), o pessimismo da prefeita é ainda maior. Para aquele ano a LOA havia previsto repasse de R$ 699 milhões. Então, se a comparação para 2026 for com a previsão para 2024, a queda é de 15% (R$ 105 milhões), sem contabilizar a inflação. 

A possível queda nos repasses de ICMS e a perda com IR estão entre as explicações para o crescimento tímido de apenas 1,49% nas receitas da prefeitura de Campo Grande para o próximo ano. Para 2025 a administração municipal previu faturamento de R$ 6,8 bilhões. Para 2026, a projeção é de R$ 6,9 bilhões. 

O pessimismo da secretária com relação ao ICMS tem uma explicação bem objetiva. "A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (SEFAZ) divulgou a prévia do Índice de Participação dos Municípios (IPM) no produto da arrecadação do ICMS para o exercício de 2026, apontando uma redução de 1% no percentual correspondente ao Município de Campo Grande," informou Márcia Hokama ao Correio do Estado. 

No final do ano passado, o Governo do Estao elevou de 11,9% para 12,2% o pacela do bolo do ICMS que cabia a Campo Grande em 2025. Para o próximo ano porém, conforme a secretária, o percentual deve cair para 11,2%. Isso significa perda da ordem de R$ 3 milhões por mês. 

As perdas ocorrem há mais de uma década e tiveram somente uma interrupção em 2025. Em 2012, por exemplo, Campo Grande, que concentra quase um terço da população de Mato Grosso do Sul, chegou a receber 25,34% do bolo do ICMS. 

Se a Capital tivesse mantido este índice, receberia mais de R$ 1,3 bilhão no próximo ano. Na prática, porém, espera apenas R$ 594 milhões, conforme a LOA.

A aprovação do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil mensais terá impacto direto no bolso de 236 mil trabalhadores de Mato Grosso do Sul. O número foi estimado a partir dos dados da Receita Federal, divulgados pelo governo federal.

Para estes contribuintes, a mudança equivale a um “salário extra” por ano, já que quem ganha R$ 5 mil deixará de pagar R$ 312,89 por mês em imposto, acumulando R$ 3.754,68 em 2026.

A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados e ainda depende do aval do Senado para entrar em vigor em janeiro de 2026. O texto aprovado também reduz o imposto para quem recebe até R$ 7.350 mensais, em um sistema de alívio gradual.

Ao todo, 16 milhões de brasileiros serão beneficiados, com 10 milhões totalmente isentos e outros 6 milhões pagando menos imposto.
 

