Mutirão contra dengue promove "limpa" em residências de Campo Grande

Justiça fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o "Flávio da Mocidade" Foto: Seap / Divulgação

O contraventor Rogério Costa Andrade, apontado como um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, permanecerá na Penitenciária Federal de Campo Grande. A manutenção da custódia no presídio de segurança máxima ocorre após decisão favorável ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que conseguiu reverter a ordem judicial que permitiria o retorno do preso ao sistema carcerário fluminense.

A juíza corregedora substituta da unidade federal, Franscielle Martins Gomes Medeiros, ratificou na terça-feira (25) o novo pedido de inclusão de Rogério no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) por mais um ano. A medida havia sido deferida em 29 de setembro pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio.

O MPRJ fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o “Flávio da Mocidade”. Segundo o Gaeco, ambos comandam a principal organização criminosa responsável pela exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.

O grupo, segundo a investigação, atua na administração dos pontos de jogo do bicho, promove disputas violentas com facções rivais e mantém um esquema contínuo de corrupção envolvendo unidades das Polícias Civil e Militar por meio do pagamento de propinas.

Rogério foi preso em outubro de 2024, acusado do assassinato de Fernando de Miranda Iggnacio, ocorrido em novembro de 2020 no heliporto do Recreio dos Bandeirantes. A vítima era genro de Castor de Andrade, histórico patrono do jogo do bicho fluminense e rival direto de Rogério na disputa pelo controle do esquema criminoso.

No início de novembro, a 8ª Câmara Criminal do TJ-RJ havia revogado o RDD de Rogério Andrade, entendendo que ele não apresentava perfil para permanecer no sistema federal. O relator, desembargador Marcius da Costa Ferreira, classificou a permanência como “constrangimento ilegal” e determinou o retorno do preso ao Rio.

Com a nova decisão da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio, o bicheiro não retornará mais para o sistema penitenciário do Rio e ficará no presídio federal de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde já estava preso.

Jogo do bicho

Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio e patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor morreu em 1997, vítima de doença cardíaca, e a morte iniciou uma disputa familiar pela herança.

Na disputa, estavam Paulinho de Andrade, filho de Castor, assassinado na Barra da Tijuca, em 1998, crime atribuído a Rogério, e Fernando Iggnácio, que era casado com a filha de Castor e que também assassinado, em 2020.

O assassinato ocorreu no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, logo após Iggnácio desembarcar de helicóptero, retornando de sua casa de praia em Angra dos Reis. Ele foi atingido por três tiros de fuzil, um deles na cabeça

Rogério Castor Andrade foi apontado como mandante do assassinato de Fernando Iggnácio e foi preso em outubro de 2024.

O contraventor foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima Laércio Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, para o presídio federal de Campo Grande no dia 12 de novembro de 2024.

Segundo a decisão que determinou a transferência, ele deveria permanecer em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tipo de regime mais rígido do sistema penal, com limites ao direito de visita, entre outros.

Na decisão, a justiça considerou que a permanência de Rogério no presídio federal era necessária para impedir que ele interfira na obtenção de provas ou demais investigações de outros envolvidos. Também foi considerado que o bicheiro representava "ameaça concreta e relevante à segurança do Estado e da sociedade", por manter vínculos com outros integrantes ativos do crime organizado, além de exercer influência sobre eles.

* Com Agência Brasil

