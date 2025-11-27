Mutirão contra dengue promove "limpa" em residências de Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande inicia mais uma edição do “Meu Bairro Limpo”, em combate ao mosquito da dengue, no período em que as chuvas aumentam na Capital.
A ação tem como foco os entulhos que acabam ficando nos quintais e são propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, em um momento em que o município registrou 4.547 notificações de dengue.
Conforme o Informe Semanal divulgado nesta terça-feira (25), uma pessoa morreu por dengue neste ano.
Apesar de não haver casos graves ou internações por dengue no momento, assim como nenhuma notificação de Zika, a Capital registra 270 casos confirmados de chikungunya.
Somente na última semana, equipes de combate às endemias visitaram 14.891 imóveis e identificaram 326 focos do mosquito.
Para evitar o aumento das notificações nas próximas semanas, a Prefeitura está antecipando a ação de limpeza dos quintais.
“Precisamos que cada morador também faça a sua parte. O mosquito nasce dentro dos quintais, e qualquer recipiente esquecido pode virar um criadouro”, destaca Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente.
Saiba o que pode ser descartado
O mutirão será realizado em sete etapas, com diversos pontos de coleta para que a população descarte entulhos que acabam se acumulando durante o ano.
Durante a ação, equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) irão prestar auxílio, recolhendo materiais que contribuem para o acúmulo de água, em visitas aos imóveis, além de tirar dúvidas dos munícipes sobre os pontos de descarte, onde será possível levar:
- pneus
- garrafas PET
- embalagens plásticas
- vidro
- latas
- papel
- papelão
- sacolas
- plásticos não aproveitáveis
- pequenos objetos domésticos
O que não pode ser descartado
- móveis volumosos
- eletrodomésticos
- entulho
- galhos
- resíduos verdes
- eletrônicos
- lâmpadas
- pilhas
- produtos químicos
- pneus de uso industrial ou agrícola
Vacina contra dengue
A vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan teve o registro aprovado nesta quarta-feira (26) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), um avanço que deverá desafogar o sistema de saúde.
O Butantan possui um milhão de unidades do imunizante prontas para distribuição. A vacina é a primeira do mundo a ser aplicada em dose única.
“É um feito histórico para a ciência e a saúde no Brasil. Uma doença que nos aflige há décadas agora poderá ser enfrentada com uma arma muito poderosa: a vacina em dose única do Instituto Butantan. Um desenvolvimento feito por cientistas, trabalhadores e voluntários brasileiros que poderá salvar vidas por todo o país”, afirmou, em nota, o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás.
O governo pretende incorporar o imunizante ao Programa Nacional de Imunizações, visando iniciar a vacinação no início de 2026, com a expectativa de disponibilizar mais de 30 milhões de doses.
Quem pode tomar a vacina?
Podem receber a Butantan-DV pessoas entre 12 e 59 anos.
Quando será?
A abertura do mutirão será na segunda-feira (1º), na Rua Dr. Alfredo Aurélio de Castro, 748, no Nova Campo Grande, em frente à Escola Municipal Professor Ernesto Garcia de Araújo.
Confira os pontos de descarte
01/12 a 05/12 – Região Imbirussú
- Nova Campo Grande – Praça K com Avenida Três
- Jd. Inápolis – Rua Granito, 55, esquina com Rua Aruanã
08/12 a 12/12 – Região Lagoa
- Jd. Batistão – Rua Fátima do Sul com Rua Rio Brilhante
15/12 a 19/12 – Região Prosa / Centro
- Jd. Noroeste – Rua Indianápolis esquina com Rua Nazaré
- Rua Dom Pedro I esquina com Rua 11 de Outubro
05/01 a 09/01 – Região Anhanduizinho 1
- Bairro Universitário – Rua Júlia Pereira de Souza, esquina com Rua Francisco Aguiar Pimenta
12/01 a 16/01 – Região Anhanduizinho 2
- Jd. das Hortênsias – Rua Prímula, em frente ao nº 390
19/01 a 23/01 – Região Segredo
- Nova Lima – Rua Firmo Cristaldo, entre as ruas Júlio Prestes e Eugênia Lima
26/01 a 30/01 – Região Bandeira
- Jardim Itamaracá – Rua Padre Mussa Tuma com Amabile Tanarche Cappi
** Com informações da Agência Brasil