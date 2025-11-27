Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Mutirão contra dengue promove "limpa" em residências de Campo Grande

Com pontos de descarte para entulhos em diversas regiões, a ação tem início no dia 1º de dezembro. Confira os locais e o que pode ser descartado

Laura Brasil

27/11/2025 - 13h14
A Prefeitura Municipal de Campo Grande inicia mais uma edição do “Meu Bairro Limpo”, em combate ao mosquito da dengue, no período em que as chuvas aumentam na Capital.
A ação tem como foco os entulhos que acabam ficando nos quintais e são propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti, em um momento em que o município registrou 4.547 notificações de dengue.

Conforme o Informe Semanal divulgado nesta terça-feira (25), uma pessoa morreu por dengue neste ano.
Apesar de não haver casos graves ou internações por dengue no momento, assim como nenhuma notificação de Zika, a Capital registra 270 casos confirmados de chikungunya.

Somente na última semana, equipes de combate às endemias visitaram 14.891 imóveis e identificaram 326 focos do mosquito.
Para evitar o aumento das notificações nas próximas semanas, a Prefeitura está antecipando a ação de limpeza dos quintais.

“Precisamos que cada morador também faça a sua parte. O mosquito nasce dentro dos quintais, e qualquer recipiente esquecido pode virar um criadouro”, destaca Veruska Lahdo, superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente.

Saiba o que pode ser descartado

O mutirão será realizado em sete etapas, com diversos pontos de coleta para que a população descarte entulhos que acabam se acumulando durante o ano.

Durante a ação, equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) irão prestar auxílio, recolhendo materiais que contribuem para o acúmulo de água, em visitas aos imóveis, além de tirar dúvidas dos munícipes sobre os pontos de descarte, onde será possível levar:

  • pneus
  • garrafas PET
  • embalagens plásticas
  • vidro
  • latas
  • papel
  • papelão
  • sacolas
  • plásticos não aproveitáveis
  • pequenos objetos domésticos

O que não pode ser descartado

  • móveis volumosos
  • eletrodomésticos
  • entulho
  • galhos
  • resíduos verdes
  • eletrônicos
  • lâmpadas
  • pilhas
  • produtos químicos
  • pneus de uso industrial ou agrícola

Vacina contra dengue

A vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan teve o registro aprovado nesta quarta-feira (26) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), um avanço que deverá desafogar o sistema de saúde.
O Butantan possui um milhão de unidades do imunizante prontas para distribuição. A vacina é a primeira do mundo a ser aplicada em dose única.


“É um feito histórico para a ciência e a saúde no Brasil. Uma doença que nos aflige há décadas agora poderá ser enfrentada com uma arma muito poderosa: a vacina em dose única do Instituto Butantan. Um desenvolvimento feito por cientistas, trabalhadores e voluntários brasileiros que poderá salvar vidas por todo o país”, afirmou, em nota, o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás.

O governo pretende incorporar o imunizante ao Programa Nacional de Imunizações, visando iniciar a vacinação no início de 2026, com a expectativa de disponibilizar mais de 30 milhões de doses.

Quem pode tomar a vacina?

Podem receber a Butantan-DV pessoas entre 12 e 59 anos.

Quando será?

A abertura do mutirão será na segunda-feira (1º), na Rua Dr. Alfredo Aurélio de Castro, 748, no Nova Campo Grande, em frente à Escola Municipal Professor Ernesto Garcia de Araújo.

Confira os pontos de descarte

01/12 a 05/12 – Região Imbirussú

  • Nova Campo Grande – Praça K com Avenida Três
  • Jd. Inápolis – Rua Granito, 55, esquina com Rua Aruanã

08/12 a 12/12 – Região Lagoa

  • Jd. Batistão – Rua Fátima do Sul com Rua Rio Brilhante

15/12 a 19/12 – Região Prosa / Centro

  • Jd. Noroeste – Rua Indianápolis esquina com Rua Nazaré
  • Rua Dom Pedro I esquina com Rua 11 de Outubro

05/01 a 09/01 – Região Anhanduizinho 1

  • Bairro Universitário – Rua Júlia Pereira de Souza, esquina com Rua Francisco Aguiar Pimenta

12/01 a 16/01 – Região Anhanduizinho 2

  • Jd. das Hortênsias – Rua Prímula, em frente ao nº 390

19/01 a 23/01 – Região Segredo

  • Nova Lima – Rua Firmo Cristaldo, entre as ruas Júlio Prestes e Eugênia Lima

26/01 a 30/01 – Região Bandeira

  • Jardim Itamaracá – Rua Padre Mussa Tuma com Amabile Tanarche Cappi

** Com informações da Agência Brasil

DECISÃO

Maior bicheiro do Rio permanecerá em penitenciária de Campo Grande até 2026

Justiça fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o "Flávio da Mocidade"

27/11/2025 12h00

Justiça fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o "Flávio da Mocidade" Foto: Seap / Divulgação

O contraventor Rogério Costa Andrade, apontado como um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, permanecerá na Penitenciária Federal de Campo Grande. A manutenção da custódia no presídio de segurança máxima ocorre após decisão favorável ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que conseguiu reverter a ordem judicial que permitiria o retorno do preso ao sistema carcerário fluminense.

A juíza corregedora substituta da unidade federal, Franscielle Martins Gomes Medeiros, ratificou na terça-feira (25) o novo pedido de inclusão de Rogério no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) por mais um ano. A medida havia sido deferida em 29 de setembro pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio.

O MPRJ fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o “Flávio da Mocidade”. Segundo o Gaeco, ambos comandam a principal organização criminosa responsável pela exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro. 

O grupo, segundo a investigação, atua na administração dos pontos de jogo do bicho, promove disputas violentas com facções rivais e mantém um esquema contínuo de corrupção envolvendo unidades das Polícias Civil e Militar por meio do pagamento de propinas.

Rogério foi preso em outubro de 2024, acusado do assassinato de Fernando de Miranda Iggnacio, ocorrido em novembro de 2020 no heliporto do Recreio dos Bandeirantes. A vítima era genro de Castor de Andrade, histórico patrono do jogo do bicho fluminense e rival direto de Rogério na disputa pelo controle do esquema criminoso.

No início de novembro, a 8ª Câmara Criminal do TJ-RJ havia revogado o RDD de Rogério Andrade, entendendo que ele não apresentava perfil para permanecer no sistema federal. O relator, desembargador Marcius da Costa Ferreira, classificou a permanência como “constrangimento ilegal” e determinou o retorno do preso ao Rio.

Com a nova decisão da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio, o bicheiro não retornará mais para o sistema penitenciário do Rio e ficará no presídio federal de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde já estava preso.

Jogo do bicho

Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio e patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor morreu em 1997, vítima de doença cardíaca, e a morte iniciou uma disputa familiar pela herança.

Na disputa, estavam Paulinho de Andrade, filho de Castor, assassinado na Barra da Tijuca, em 1998, crime atribuído a Rogério, e Fernando Iggnácio, que era casado com a filha de Castor e que também assassinado, em 2020. 

O assassinato ocorreu no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, logo após Iggnácio desembarcar de helicóptero, retornando de sua casa de praia em Angra dos Reis. Ele foi atingido por três tiros de fuzil, um deles na cabeça

Rogério Castor Andrade foi apontado como mandante do assassinato de Fernando Iggnácio e foi preso em outubro de 2024.

O contraventor foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima Laércio Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, para o presídio federal de Campo Grande no dia 12 de novembro de 2024.

Segundo a decisão que determinou a transferência, ele deveria permanecer em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tipo de regime mais rígido do sistema penal, com limites ao direito de visita, entre outros.

Na decisão, a justiça considerou que a permanência de Rogério no presídio federal era necessária para impedir que ele interfira na obtenção de provas ou demais investigações de outros envolvidos. Também foi considerado que o bicheiro representava "ameaça concreta e relevante à segurança do Estado e da sociedade", por manter vínculos com outros integrantes ativos do crime organizado, além de exercer influência sobre eles.

* Com Agência Brasil

ASSASSINATO

Casal é condenado por homicídio e tortura de morador de rua em MS

Crime aconteceu em março de 2024; vítima tinha 27 anos e foi submetido a tortura física e psicológica

27/11/2025 11h30

Compartilhar

O Tribunal do Júri de Mundo Novo condenou, nesta quarta-feira (26), o casal acusado de matar de forma brutal Leandro Luciano Antunes de Lima (27), conhecido como “Milão”, morador de rua bastante conhecido na cidade. O crime, ocorrido em março de 2024, gerou forte repercussão e mobilizou a comunidade local.

Após um dia inteiro de julgamento, os réus Daiane Augusto de Oliveira Spanserski e José Carlos Liandro receberam penas de 26 anos e 7 meses, e 18 anos de prisão, respectivamente. Eles foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por meio cruel e mediante dissimulação, além de tortura.

A sessão foi conduzida pelo promotor de Justiça Paulo da Graça Riquelme de Macedo Júnior, da 2ª Promotoria de Mundo Novo, e presidida pela juíza Mayara Luiza Shaefer Lermen, da 1ª Vara da Comarca. Daiane foi defendida pela Defensoria Pública, enquanto José Carlos foi representado por três advogados particulares.

O plenário esteve completamente cheio ao longo de toda a sessão. Moradores acompanharam os debates, reflexo da forte ligação da comunidade com a vítima e da repercussão que o caso teve no município.

Um dos momentos mais aguardados do júri foi o depoimento do delegado Alex Júnior da Silva, responsável pela investigação. Ele falou por cerca de uma hora e vinte minutos, explicando passo a passo como a Polícia Civil chegou aos acusados. O trabalho envolveu análise de câmeras de segurança, laudos periciais, coleta de provas e oitivas de testemunhas.

O investigador Fernando Maikon Soares, que atuou diretamente no caso, também prestou depoimento e confirmou as evidências reunidas durante a apuração.

Durante o julgamento, foram exibidas imagens da execução, o que causou forte impacto no público presente pela violência e pela crueldade dos golpes desferidos contra Leandro.

Relembre

Na madrugada de 17 de março de 2024, o casal ofereceu carona a Leandro e o levou até uma estrada vicinal próxima à fronteira com o Paraguai. No local, a vítima foi espancada com socos e chutes e recebeu cerca de 14 golpes de faca, que atingiram principalmente o tórax e o pescoço. O ataque provocou o esgorjamento e a morte de Milão.

Antes de ser morto, Leandro foi submetido a tortura física e psicológica. Segundo a investigação, o casal o obrigou a confessar um suposto abuso ocorrido quando ele tinha 12 anos, relato que nunca foi confirmado.

A Polícia Civil iniciou as diligências ainda nas primeiras horas da manhã e, em menos de seis horas, conseguiu identificar e prender os acusados em flagrante.

