Mutirão na conta de luz terá desconto de até 100% e parcelamento em até 60 vezes

ATÉ DOMINGO

Megapromoção começou nesta sexta-feira e vai até o domingo no Paraguai e em Ponta Porã; Longas filas se formaram desde o início do dia

Clientes se aglomeraram e disputaram quase "no tapa" por produtos em promoção Foto: Reprodução

A Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19) e atraiu milhares de consumidores, tanto paraguaios quanto brasileiros. Com os megadescontos oferecidos, houve empurra-empurra e muitos produtos se esgotaram em segundos, com os clientes disputando no braço os itens.

No Shopping China, localizado em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Mato Grosso do Sul, os descontos chegaram a mais de 50% e, nas primeiras horas do dia, uma multidão já aguardava em fila. Houve correria assim que as portas abriram.

Em vídeo postado pelo próprio Shopping China, é possível ver uma confusão de clientes assim que é liberado um lote televisão 32 polegadas, ao preço de 49 dólares. Na cotação para o real, o valor seria de R$ 260,68.

Os clientes se aglomeram na tentativa de pegar o produto, que some da prateleira em menos de um minuto.

O mesmo acontece com a air fryer, onde os clientes disputam o produto, que estava sendo comercializado a 19,90 dólares, ou cerca de R$ 105.

No caso da air fryer, até crianças são vistas no aglomerado de pessoas que tentam pegar o item, com clientes carregando mais de um.

O speaker Echo Dot com Alexa entrou em promoção por 9,90 dólares e, assim como todos os demais itens, foi levado por quem foi mais rápido no meio do tumulto.

Ao longo dos próximos dois dias, outros produtos devem entrar em oferta e a expectativa é que também sejam todos vendidos em tempo recorde.

Black Friday Fronteira

Considerada a maior maratona de ofertas da região, a Black Fronteira começou nesta sexta-feira (19), com megadescontos em milhares de produtos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e em Pedro Juan Cabellero, no Paraguai.

O evento termina no próximo domingo (21) e, durante os três dias, as lojas participantes estarão com ofertas que podem ultrapassar 50% de desconto em diversos segmentos, como eletrônicos, perfumes, vestuário, brinquedos, bebidas, entre outros.

A ação, que é uma espécie de Black Friday antecipada, tem como objetivo impulsionar a economia regional, fortalecer o comércio fronteiriço e proporcionar uma experiência de compras a preços acessíveis.

A expectativa é de que milhares de pessoas dos dois países aproveitem a data para antecipar compras de fim de ano.

O evento é uma das promoções mais tradicionais da região e, por serem cidades fronteiriças, atrai muitos compradores brasileiros, que buscam aproveitar o desconto extra no país vizinho, já conhecido por vender produtos a preços mais baixos do que no Brasil durante todo o ano e, por este motivo, ser um famoso destino de compras dos brasileiros.

Além das promoções em produtos, há outros atrativos, como gastronomia com comidas típicas, música e artesanato.

A data movimenta também toda uma cadeia produtiva, do comércio em geral, serviços, turismo, hotelaria, bares e restaurantes.

A Black Fronteira 2025 é uma realização da Associação Comercial em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio de Pedro Juan Caballero, reunindo esforços entre Brasil e Paraguai para promover um dos eventos mais esperados do calendário varejista da fronteira.

Vantagens de comprar no Paraguai em relação ao Brasil

O principal motivo que faz das cidades de fronteira um paraíso de compras para os brasileiros é a menor carga tributária, que permite que o Paraguai pratique preços mais competitivos, especialmente em relação a produtos importados.

As vantagens de comprar no país vizinho incluem também:

Preços mais baixos: Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas.

Muitos produtos, especialmente eletrônicos, costumam ter preços significativamente menores devido a impostos mais baixos e a uma maior concorrência entre as lojas. Variedade de produtos : O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades.

: O Paraguai possui uma grande variedade de marcas e modelos, principalmente eletrônicos e moda, o que pode ser uma vantagem para quem busca novidades. Menor carga tributária : A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados.

: A estrutura tributária do Paraguai permite preços mais competitivos, principalmente em produtos importados. Promoções e liquidações : Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas.

: Eventos como o Black Friday atraem muitas ofertas e descontos, tornando as compras ainda mais atrativas. Compras em moeda local: Muitas lojas aceitam tanto a moeda paraguaia quanto o real, facilitando as transações.

O que compensa comprar na Black Friday do Paraguai

Na fronteira com o Paraguai, alguns produtos costumam ter preços mais atraentes e valem a pena ser comprados. Algumas categorias que geralmente compensam e que podem ter queda significativa no preço são:

Eletrônicos: Smartphones, notebooks e acessórios, tv e equipamentos de áudio, câmeras fotográficas, drones Roupas e acessórios: Roupas de marcas famosas, calçados esportivos, acessórios como relógios e bolsas. Produtos de beleza e cosméticos: Maquiagens de marcas renomadas, perfumes importados. Bolsas e mochilas: Marcas internacionais com preços mais acessíveis. Bicicletas e equipamentos esportivos: Bicicletas e acessórios para esportes. Chocolates e doces: produtos importados.

Edição Brasil

No Brasil, excetuando-se a edição de fronteira, a Black Friday é realizada no mês de novembro. O dia “D” da “Black Friday” é a última sexta-feira do mês,mas alguns fornecedores oferecem ofertas antecipadas ao longo do mês, incluindo em seus sites.

Na data, lojas oferecem descontos em produtos e serviços dos mais variados tipos e já é um dos períodos de maior movimento no comércio.

As ofertas atraem diversos consumidores, dispostos a comprarem itens que estão planejando há tempos ou a aproveitar os preços baixos em outros produtos.

No ano passado, a Black Friday movimentou cerca de R$ 400 milhões na economia do Estado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).