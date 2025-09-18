Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Mutirão "Todos em Ação" oferece mais de 300 serviços gratuitos no Bairro Noroeste

O evento acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Ione Catarina, localizada na Rua Dois Irmãos

João Pedro Flores

18/09/2025 - 17h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No próximo sábado (20), o Mutirão “Todos em Ação” leva mais de 300 serviços gratuitos aos moradores do Bairro Noroeste, na Região Urbana do Prosa. O evento acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Ione Catarina, localizada na Rua Dois Irmãos.

O objetivo é facilitar o acesso da população a serviços essenciais nas áreas de documentação, saúde, assistência social, educação, cultura e lazer. Para ter acesso aos serviços, é necessário que os interessados levem os documentos originais e também cópias.

Confira alguns dos serviços que serão oferecidos durante o mutirão:

  • emissão e encaminhamento de RG e Carteira de Trabalho;
  • alistamento na Junta Militar;
  • atualização do Cadastro Único;
  • orientações e serviços relacionados aos programas sociais Bolsa Família, Passe Livre Urbano e Intermunicipal, credencial do idoso e Cartão SUS;
  • Equipes da Vigilância Sanitária e do Procon auxiliam com orientações ao público.

Na área da beleza, serão oferecidos:

  • corte de cabelo;
  • design de sobrancelhas;
  • esmaltação e hidratação capilar. 

Para o público infantil e outras idades:

  • atividades culturais e recreativas;
  • teatro de bonecos;
  • recreação infantil;
  • oficinas;
  • exposições de artesanato e de carros antigos; 
  • gibiteca;
  • shows ao vivo.

Entre as ações solidárias: 

  • sorteios de cestas básicas; 
  • doações de verduras;
  • mudas de árvores frutíferas e adubos;
  • distribuição de roupas e calçados por meio do varal solidário;
  • inscrição para o casamento comunitário.

Serviços aos animais:

  • atendimentos veterinários gratuitos;
  • vacinação de cães e gatos;
  • exames clínicos;
  • agendamento de castração, realizados por meio do CCZ e da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).

A expectativa é de grande participação da comunidade, fortalecendo mais uma vez a proposta do mutirão de aproximar o poder público da população, promovendo cidadania, inclusão e justiça social de forma prática e efetiva.

Cidades

Instituto irá resgatar peixes "ilhados" em poças no Rio da Prata

Após 14 dias monitorando o trecho do rio Prata que secou no município de Jardim, o Instituto Guarda Mirim Ambiental resgata, nesta sexta-feira (19), os primeiros peixes

18/09/2025 16h53

Compartilhar
Os peixes ficaram

Os peixes ficaram "presos" em poças d'água em um trecho de aproximadamente 6 km acima da ponte do Curê Crédito: Instituto Guarda Mirim Ambiental

Continue Lendo...

O Instituto Guarda Mirim Ambiental, que está acompanhando a situação dramática de peixes que ficaram ilhados em poças, prepara a primeira remoção dos animais devido ao Rio da Prata ter secado em uma extensão estimada de 6 km, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Pelo segundo ano, os peixes estão sobrevivendo em diversos pontos onde poças de água se formaram e estão diminuindo a cada dia. Conforme explicou o presidente do instituto, Nisroque da Silva Soares, são vários fatores que contribuem para a criticidade da situação.

“É o Rio da Prata importante para toda a região, é um rio cênico, por isso a nossa preocupação. Não é um riozinho qualquer, não é um córrego, ele é fundamental. Se a gente não se preocupar com esse local que está acima dos pontos turísticos, embora nesses locais ele continue fluindo bem por ter três nascentes abaixo desse ponto que o estão alimentando, ele tá mantendo. Precisamos levantar essa problemática e ver o que pode ser feito para minimizar”, explicou Nisroque.

Como apontou ao Correio do Estado, a situação está se repetindo mais uma vez, e é preciso chamar a atenção das autoridades para um planejamento alinhado que tente reduzir os danos na região.

“Acredito que, para minimizar a situação, é preciso ser feito um reflorestamento, a conservação da mata ciliar, das pequenas nascentes que alimentam esse rio, o banhado que alimenta o Rio da Prata e que foi muito atacado, durante algum período, com drenos e outras intervenções. Ou se criar um parque, ou aumentar o Parque da Serra da Bodoquena, onde nasce o rio que está na margem da Serra da Bodoquena, e criar uma unidade de conservação”, pontuou.

Os peixes ficaram "presos" em poças dCrédito: Instituto Guarda Mirim Ambiental

Realocamento dos peixes

O grupo do Instituto, formado por oito pessoas, está realizando o monitoramento desde o dia 6 de setembro e inicia a remoção dos peixes nesta sexta-feira (19), de poças que estão quase secas.

“Nesse primeiro momento, a ação não vai ser grande porque são cardumes pequenos, numa parte em que o rio está secando muito rápido. Deve dar uma viagem apenas.”

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A expectativa, para a próxima semana, caso não caia a chuva tão esperada, é de um trabalho maior em outra poça, que está conseguindo se manter por ter um pouco mais de água.

“Vamos utilizar, para o resgate dos peixes, a nossa caminhonete, oxigênio, duas caixas d’água, a equipe de busca e a de transporte.”

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

“A situação é desesperadora. Temos imagens na sequência, e a água seca muito rápido, parece que é um sumidouro, ela some de repente. É assustador. Essa intervenção de amanhã tem que ser rápida porque as duas poças estão esvaindo gradualmente.”

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

  • piraputanga;
  • curimba;
  • lambari;
  • pequenos peixes.

“Dourados não vimos. Geralmente ele se esconde um pouco. Amanhã vamos confirmar se há essa espécie. Mas, na poça grande onde iremos fazer a próxima ação, avistamos a presença do peixe-dourado.”

 

Secas em principais rios de MS

Em 2024, como acompanhou o Correio do Estado, os principais rios que alimentam o Ecoturismo e o Pantanal secaram

Os rios da Prata e Miranda, os quais têm não só importância econômica – abastecendo água direta e exclusivamente ao menos três cidades de MS ou pouco mais da metade (51%) da população sul-mato-grossense –, mas também para a manutenção de um sistema complexo de biodiversidade, têm apresentado uma série de sinais de degradação, com trechos que chegaram a secar integralmente ao longo de 11 km de percurso.

Naquele período, tanto o Rio da Prata quanto o Rio Miranda sofreram pressão diante da estiagem severa e da constatação de passivos ambientais em áreas de Cerrado. Por isso, suas respectivas sobrevidas entraram na pauta de inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Espetáculo da natureza sul-mato-grossense

 

 

 

Assine o Correio do Estado

SONORA (MS)

De farda, menina de 4 anos realiza sonho e comemora aniversário com PMs

Em Sonora (MS), policiais militares fizeram questão de prestigiá-la e desejar-lhe feliz aniversário pessoalmente em sua festinha

18/09/2025 16h45

Compartilhar
Denise com policiais militares em sua festa de aniversário

Denise com policiais militares em sua festa de aniversário Crédito: PMMS

Continue Lendo...

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul participou de uma ocorrência especial nesta semana: celebrou o aniversário da pequena Denise, de 4 aninhos, em Sonora, município localizado a 361 quilômetros de Campo Grande.

Ela realizou o sonho de vestir farda e comemorar seu aniversário ao lado de policiais militares, com direito a bolo e decoração da mesma cor do fardamento.

A garotinha sonha em ser policial militar quando crescer e ficou muito emocionada em receber os “colegas de farda” em sua festa de aniversário.

Ela recebeu os parabéns da guarnição, que fez questão de prestigiá-la e desejar-lhe feliz aniversário pessoalmente em sua festinha.

O irmão da aniversariante, “patrulheiro mirim” Reis e amigo´da família, “patrulheiro mirim” Barros, ambos fardados, também participaram da festa.

De acordo com a PMMS, a aproximação com a comunidade, especialmente com as crianças, fortalece os laços de confiança e respeito, além de incentivar valores de cidadania.

Veja também:

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 1 dia

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

4

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 1 dia

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

5

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz