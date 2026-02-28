Na contramão do país, movimento nos aeroportos de MS recua

Instalação das pontes de embarque em Campo Grande está em fase adiantada e deve ser concluída até o fim de junho - Súzan Benites

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em tragetória inversa daquilo que ocorre no restante do país, o movimento de passageiros nos aeroportos de Mato Grosso do Sul encolheu 6,3% no primeiro mês de 2026 na comparação com igual período do ano passado, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (27) pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

No país, o setor não só alcançou um novo recorde de movimentação para o mês, mas também atingiu a maior movimentação em um único mês na série histórica, com 12,4 milhões de passageiros transportados. A alta foi de 9,1% na comparação com janeiro de 2025.

Mas, em Mato Grosso do Sul, a quantidade de passageiros recuou de 151,6 mil, em janeiro do ano passado, para 142 mil em igual período deste ano, o equivalente a uma redução de 6,3%.

Mas, se forem levados em consideração somente os números relativos a Campo Grande, o recuo é maior, de quase 9%. Em janeiro do ano passado foram140,2 mil passageiros. Agora, a quantidade de pessoas chegando ou saindo recuou para 127,6 mil.

Em Bonito, em decorrência do aumento na oferta de voos, ocorreu aumento da ordem de 52%. Em janeiro do ano passado haviam sido 6 mil passageiros. Em igual mês de 2026 este volume subiu para 9,1 mil.

OBRAS

Uma das explicações para a redução no movimento no aeroporto de de Campo Grande é a restrição para pousos e decolagens no período noturno. Desde outubro estão suspensos os voos entre 23 horas e 5 horas da madrugada. A previsão é de que a liberação ocorra a partir de abril.

Se forem levados em consideração os números do ano passado e comparados com o ano anterior, Campo Grande registrou aumento, mas inforerior ao da média nacional. No ano passado, a quantidade de pessoas chegou a 1,553 milhão, o que representa 3,7% acima dos registros do ano anterior. O crescimento nacional foi de 9,4%.

Mas, a restrição de pousos e decolagens no período noturno, que ocorre para permitir as obras de reforma e ampliação, não é a única explicação para a redução de passageiros. No ano passado, por exempo, foram 10.695 voos, ante 11.425 no ano anterior, o que representa retração de 6,3%.

A previsão é de que as obras de reforma sejam concluídas até o final de junho. A principal delas é a instalação de três pontes de embarque e desembarque, o que acabará com a necessidade de os passageiros enfretarem o mau tempo em dias chuvosos.

O aeroporto de Campo Grande está nas mãos da espanhola Aena desde meados de outubro de 2023. Um mês depois ela também assumiu os aeroportos de Corumbá e Ponta Porã.

Nas obras de melhoria nos três terminais estão sendo investindos em torno de R$ 500 milhões. Na pista de Campo Grande, as obras são uma exigência do contrato concessão e estão sendo executadas pela Construcap e Copasa, duas das maiores construtoras do Brasil.

Com os projetos da operadora, o aeroporto de Campo Grande ganhará um segundo andar no terminal de passageiros, permitindo a instalação das pontes de embarque e desembarque.. Em Ponta Porã está prevista a ampliação que vai triplicar o tamanho total do terminal de passageiros e a reforma em Corumbá vai dobrar a superfície da área pública.

