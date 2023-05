Na última semana, gripe matou uma pessoa por dia em Mato Grosso do Sul

Vacina está aberta a toda a população a partir desta terça-feira - Foto: Arquivo / Correio do Estado

No período de uma semana, oito pessoas morreram por Influenza em Mato Grosso do Sul, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). No ano, o Estado contabiliza 22 vítimas da gripe.

Conforme o boletim, dos óbitos, oito são por Influenza A H1N1, um por Influenza A não subtipada e 13 por Influenza B.

O Estado tem ainda 137 pessoas internadas atualmente por Influenza, sendo 57 destas em Campo Grande.

Devido ao aumento de casos e a baixa procura por parte do público, a Prefeitura de Campo Grande liberou, a partir de hoje (11), a vacinação contra a gripe para toda a população. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde da Capital.

Das novas mortes confirmadas, vítimas tinham idades entre 0 e 78 anos e apenas uma não tinha comorbidade. No caso do bebê, a comorbidade era prematuridade extrema.

Além das mortes, na última semana também foram notificados 391 casos suspeitos de Influenza no Estado, com 59 confirmados para o vírus, uma média de 5,5 por dia. Desde janeiro, são 194 casos confirmados.

As crianças são o grupo mais vulnerável, com quase 60% dos casos confirmados sendo pessoas com idades entre 0 e 9 anos.

Consequentemente, as crianças também somam a maioria entre os internados, sendo 34,5% dos hospitalizados pessoas entre 1 a 9 anos e 10,8% menores de 1 ano.

Já com relação às mortes, a maioria das vítimas tinham idades entre 70 a 79 anos (18,2%); seguida por menores de 1 ano, de 1 a 9 anos e maiores de 80 anos, todos com percentual de 13,6% de óbitos cada.

O número de mortes por gripe neste ano já é maior do que o registrado durante os 12 meses, 2021 e 2020, quando foram 5 e 8 óbitos, respectivamente. No ano passado, 113 morreram vítimas de gripe no Estado.

Vacinação ampliada

A partir desta quinta-feira (11), toda a população de Campo Grande pode procurar pela vacina da gripe nos postos de saúde. Anteriormente, o imunizante estava disponível apenas para grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), qualquer pessoa com idade acima de seis meses pode se vacinar.

A prefeitura explica que a liberação ocorre, principalmente, em razão da baixa procura desses grupos.

Além disso, a chegada das temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções respiratórias, influenciando na tomada de decisão para a disponibilidade geral da vacinação.

A vacina contra a gripe está disponível em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.