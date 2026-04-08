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Não existe autoinjetor de adrenalina no Brasil, alerta entidade após apreensão de produto

Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, emitiu um alerta nesta segunda-feira, 7, reforçando que não existe nenhum dispositivo de adrenalina autoinjetável no país

Estadão Conteúdo

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08/04/2026 - 22h00
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A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) emitiu um alerta nesta segunda-feira, 7, reforçando que não existe nenhum dispositivo de adrenalina autoinjetável no Brasil aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

A publicação ocorre após a agência determinar a apreensão do autoinjetor de adrenalina Epipen, importado pela Farmácia Pague Menos, por não ter registro no órgão. "Medicamentos clandestinos não têm garantia de composição, origem, eficácia e segurança", diz a Anvisa, em comunicado publicado na quinta-feira, 2.

Em nota, a Pague Menos afirma que tomou ciência da determinação da agência, mas nega importar e comercializar o produto. "A rede reafirma estar em conformidade com as orientações das autoridades sanitárias e à disposição para quaisquer esclarecimentos."

Riscos

A Asbai destaca que "medicamentos sem aprovação podem representar riscos graves, incluindo produtos falsificados, soluções com dosagem inadequada, dispositivos com falhas mecânicas e substâncias contaminadas."

"O uso desses materiais pode levar a reações adversas graves, ineficácia no momento da emergência e, em situações extremas, risco de óbito", acrescenta.

A anafilaxia, quadro para o qual a adrenalina é indicada, é considerada a reação alérgica mais grave que existe. Ela pode ser fatal quando não identificada e tratada rapidamente. "A condição é uma resposta alérgica sistêmica que pode levar o paciente a óbito se não houver intervenção a tempo. Medicamentos, alimentos, ferroadas de insetos e látex estão entre as principais causas da anafilaxia", destaca a associação

Pacientes com risco de anafilaxia devem, conforme recomendado pela Asbai, seguir rigorosamente o plano de emergência elaborado pelo médico alergista-imunologista responsável pelo seu acompanhamento e, quando necessário, buscar orientações junto ao profissional sobre os trâmites legais para a importação do medicamento.

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GUNS N' ROSES

Veja as melhores rotas para chegar no show do Guns N' Roses em Campo Grande

Leia todas as informações sobre o show como melhores trajetos, o que não pode levar e por onde entrar no Autódromo

08/04/2026 16h30

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Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9)

Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9) Divulgação

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Faltando pouco mais de 24 horas para o show mais esperado do ano em Campo Grande, o Correio do Estado preparou um guia com tudo o que você precisa saber para aproveitar a banda Guns N’ Roses nesta quinta-feira (9). 

Como chegar?

O show irá acontecer no Autódromo Internacional Orlando Moura. A única via de acesso ao local é pela BR-262, na saída para São Paulo. 

O espaço fica a 29 minutos de distância do centro da cidade. A melhor rota para chegar, saindo de bairros próximos à região central é passando pela Avenida Ministro João Arinos, na Chácara Cachoeira, e seguir, já que a Avenida se converge na rodovia no final da cidade. 

Região Norte

Para quem mora mais para cima, ao redor do bairro Monte Castelo, são três rotas alternativas até chegar na rodovia. A mais rápida é descendo a Avenida Ceará até a Avenida Ministro João Arinos e seguir até a BR. 

Outra alternativa é seguir pela Cônsul Assaf Trad, descer pela rua Cristóvão Lechuga Luengo, contornar o Parque Ecológico do Sóter pela rua Antônio Rahe, descer a Avenida Hiroshima até a rotatória para entrar no Parque dos Poderes. A partir daí, é só seguir pela Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, entrar na Rodovia Dalton Derzi Wasilewski. No pontilhão, é só fazer o retorno e entrar na BR-262. 

A terceira opção é sair do bairro pela Avenida Julia Maksoud até a Rua Joaquim Murtinho e seguir até a rodovia. 

Para os fãs que moram na região Nordeste, no bairro Nova Lima e regiões, o melhor trajeto é pela Rua Alexandre Herculano e pegar a rodovia BR-163. No pontilhão, é só fazer o contorno e entrar na BR-262. 

Região Sul

Para os moradores do bairro Aero Rancho e região sudoeste de Campo Grande, também são três rotas de acesso à rodovia. 

O caminho mais rápido dura aproximadamente 43 minutos, dependendo do trânsito. O indicado é seguir pela Avenida Georges Chaia até chegar na Avenida Costa e Silva. Na rotatória da Coca-Cola, é só seguir pela esquerda, na Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade e entrar no bairro Rita Vieira e seguir até a Avenida Três Barras. No semáforo do posto Shell, siga à direita na Avenida Nogueira Viêira e entre à esquerda na Rua Soldado Reinaldo de Andrade. Logo à frente, é só seguir pela João Arinos até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Ernesto Geisel até a Avenida Fernando Corrêa da Costa. No cruzamento, entre na Rua Joaquim Murtinho e siga até a rodovia. O tempo estimado por esse caminho é de 45 minutos, dependendo do trânsito. 

A outra sugestão é pela Avenida Guaicurus até entrar na BR-163. Siga para o norte até o viaduto Engenheiro Paulo Avelino de Rezende e entre à direita na BR-262. 

Região Oeste

Na região oeste da cidade, nos bairros Jardim São Conrado, Taveirópolis, Tijuca, Santo Amaro e região, o mais indicado é seguir pela Avenida Afonso Pena e entrar na Rua Dr. Antônio Alves Arantes. Na rotatória, entre na Rua Raul Pires Barbosa até a Rua Coronel Cacildo Arantes. Ela irá diretamente até a Ministro João Arinos. No semáforo, entre à esquerda e siga até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Duque de Caxias até a Rua Antônio Maria Coelho. Depois, entre na Rua Pedro Celestino até a Rua Joaquim Murtinho. Siga em frente até a João Arino até chegar no Autódromo. 

Como entrar no autódromo?

O acesso ao evento será feito por três entradas principais: pelo estacionamento do EcoPark, que estará disponível para carros; a entrada de pedestres logo no início do Autódromo e a entrada do estacionamento oficial do show, logo após a entrada de pedestres. 

Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9)

Para acessar os setores, são quatro entradas. A primeira é para o acesso aos camarotes. Logo à frente, fica o acesso ao Front Stage e a Experience. Bem do lado, é o acesso à arena. Ao final, o acesso aos bangalôs, no ponto extremo do mapa. 

Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9)

No acostamento da rodovia, foi feita uma terceira via, destinada exclusivamente aos pedestres. 

O acesso ao estacionamento oficial do evento só será possível mediante ticket comprado antecipadamente. De acordo com a página da organização oficial, Santo Show, as vagas de estacionamento estão esgotadas. 

Ainda é possível comprar tickets de estacionamento no EcoPark pelo site App Ingressos. Os valores são de R$ 90 + taxas para carros e R$ 35 + taxas para motos. 

Pode e não pode

É obrigatório a apresentação de documento com foto na entrada e os comprovantes necessários para os tipos de ingresso. Para quem comprou meia entrada, é necessário o comprovante do benefício (carteira de identificação estudantil, laudo médico em caso de PcD, etc). Para os ingressos sociais, deve ser levado 1 kg de alimento não perecível. 

Adolescentes de 12 a 16 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Para os de 17 anos, será autorizada a entrada acompanhado de qualquer adulto e é obrigatória a apresentação de autorização com firma reconhecida. 

Itens proibidos

Não será permitida a entrada dos seguintes itens:

  • armas, objetos cortantes, fogos, sinalizadores, correntes ou itens pontiagudos;
  • equipamentos eletrônicos profissionais, go pro, tablets, drones, bastão de selfies e lasers;
  • bebidas (exceto águas sem tampa), garrafas, latas, recipientes rígidos;
  • cartazes, bandeiras, camisetas de times, panfletos, fantasias volumosas;
  • drogas, cigarros eletrônicos e medicamentos sem prescrição. 

Somente será permitida a entrada de alimentos industrializados lacrados para consumo próprio. 

Haverá revista na entrada do evento e a estrutura não conta com guarda-volumes. A organização reforça que itens proibidos serão descartados no local. 

Também não será permitido sair do local e entrar novamente, mesmo com o ingresso válido. 

Abertura dos portões

O estacionamento estará aberto a partir das 13h. Os portões estarão abertos às 16h para o público geral. A banda Raimundos se apresenta às 19h com clássicos e sucessos, esquentando o coração para a noite. O show do Guns está marcado para às 20h30. 

Caso sob investigação

Menino passou por "peregrinação" em Upas antes de morrer terá caso investigado

Sesau abriu investigação e informou que 'eventuais desvios de conduta serão apurados

08/04/2026 15h22

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Reprodução Redes Sociais

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O caso do menino João Guilherme Pires, de 9 anos, que morreu na madrugada de terça-feira (7), após procurar mais de uma vez atendimento em UPAs, será investigado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A criança procurou atendimento na UPA Tiradentes após sofrer uma queda e machucar o joelho, no dia 2 de abril. Depois de ser consultado, foi liberado.

Como não apresentou melhora, a peregrinação começou. No dia 3, ele retornou, desta vez à UPA Universitário, passou por atendimento médico e teve alta. Posteriormente, voltou nos dias 4 e 5.

No dia 5, um exame de raio X indicou uma lesão na região do joelho. Por isso, ele recebeu encaminhamento para a Santa Casa de Campo Grande, onde esteve no dia 6 para imobilizar a perna.

Durante a noite, o menino passou mal e foi levado desacordado para a UPA Universitário. Em seguida, foi encaminhado à Santa Casa. Durante a madrugada do dia 7, ele não resistiu e morreu às 1h05.

Sequência dos Atendimentos

 

  • Dia 2/4: UPA Tiradentes (raio-X normal, liberado com analgésicos).
  • Dia 3/4: UPA Universitário (liberado).
  • Dia 4/4: UPA Universitário (medicamento aplicado).
  • Dia 5/4: UPA Universitário (observação, novo raio-X com rachadura, imobilização na Santa Casa).
  • Dia 6/4: UPA Universitário (passou mal, transferido à Santa Casa).
  • Dia 7/4 (0h18): Santa Casa (óbito às 1h05).

Por meio de nota, a Sesau informou que o caso está sendo apurado.

“O caso está sendo investigado. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e ao princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade e do sigilo das informações de saúde, a secretaria não fornece dados ou esclarecimentos sobre atendimentos individuais de pacientes à imprensa ou a terceiros, mesmo que de forma indireta.

A pasta esclarece ainda que as informações estão sendo devidamente apuradas, com base em levantamentos de prontuários e registros médicos. Ressalta também que todas as responsabilidades serão rigorosamente verificadas e, caso sejam identificados eventuais desvios de conduta, as medidas cabíveis serão adotadas”, informou a Sesau.

A Santa Casa lamentou a morte da criança e informou que, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às normas de sigilo médico, não pode divulgar informações referentes ao caso.

Estudante de música

O menino era aluno do coral da Fundação Ueze Zahran, que, por meio do Instagram, lamentou a morte de João Guilherme, lembrado pela sensibilidade que demonstrava com a música.

“É com profundo pesar que nos despedimos do querido João Guilherme Jorge Pires, aluno do Coral da Fundação Ueze Zahran em parceria com o Cica.

João Guilherme deixa entre nós lembranças marcadas por sua alegria, sensibilidade e amor pela música, tocando o coração de colegas, professores e de toda a comunidade da Fundação.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilharam de sua caminhada, desejando conforto, força e paz aos corações enlutados.

Que sua memória permaneça viva por meio da música e dos momentos que tivemos a alegria de compartilhar”.
 

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