Cidades

Operação Castelo de Cartas

Nas redes sociais, Gabriel Zahran diz não ter "absolutamente nada a ver" com fraude

Delegado disse que as investigações apontaram os irmãos como líderes do esquema criminoso

Alison Silva

Alison Silva

29/01/2026 - 17h45
Alvo de mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (28), Gabriel Zahran afirmou em suas redes sociais não ter “absolutamente nada a ver” com o esquema que o liga ao irmão Camilo Zahran, alvo de mandado de prisão na Operação Castelo de Cartas, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo. As declarações foram dadas em seu perfil do Instagram nesta quinta-feira (29). 

Com o irmão foragido, Gabriel foi alvo de mandado de busca e apreensão e prestou depoimento de mais de 3h à polícia em Campo Grande, sendo posteriormente liberado. 

Em coletiva de imprensa realizada em São José do Rio Preto, o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, Fernando Tedde disse que as investigações apontaram os irmãos como líderes do esquema criminoso. 

Nas redes sociais, declarou que jamais faria parte de qualquer fraude, disse estar colaborando com a Polícia Civil e que não mantém qualquer relação financeira ou afetiva com o irmão. 

"(...) em resumo, é o seguinte, eu não tenho p@rra nenhuma a ver com essa história. Nada, nada, nada. O eu não fiz parte disso, jamais faria parte de algo assim. Tanto é que eu fiz questão e faço questão de de contribuir, colaborar com a polícia de toda maneira possível", destacou na tarde desta quinta-feira (29). 

Na sequência, Gabriel disse não ter qualquer negócio junto ao irmão, e sequer laços afetivos. "Colocaram o meu nome junto com o nome do meu irmão. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, não tenho negócio nenhum financeiro com o meu irmão, muito menos laços afetivos com ele. A única coisa que eu compartilho com ele é um sobrenome", frisou Gabriel, que disse não saber por onde anda o irmão, que está foragido da Justiça. 

Por fim, que os fatos serão esclarecidos e que a verdade "vira à tona". "Eu tenho certeza que a Justiça vai vir à tona, a verdade vem à tona e vocês vão ver que eu não tenho absolutamente nada a ver com essa história, tá? Nunca fiz parte disso e jamais faria parte disso", finalizou. 

As investigações 

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (28), a segunda fase da Operação Castelo de Cartas, com mandado de prisão e busca e apreensão em Campo Grande. Na capital sul-mato-grossense, os alvos estão dois herdeiros do grupo Zahran.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, Camilo Zahran foi alvo de mandado de prisão, mas não foi encontrado, sendo considerado foragido, enquanto Gabriel Zahran foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Gabriel prestou depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) de onde foi liberado após os esclarecimentos, já que contra ele não havia mandado de prisão. Acompanhado do advogado, deixou o local sem falar com a imprensa.

As investigações começaram em 2025, com algumas vítimas de golpes no município paulista, e a polícia conseguiu identificar que os autores eram de Mato Grosso do Sul.

"Eles fazem parte da família que é proprietária de um grupo de empresas em Mato Grosso do Sul e, utilizando dessa falsa credibilidade, eles acabavam enganando as pessoas", disse o delegado.

Conforme a Polícia Civil, o golpe consistia em induzir empresários a adquirir cotas de empresas de fachada, sob a promessa de lucros elevados. Para dar mais credibilidade, eles se utilizavam vínculo com o grupo empresarial do setor de gás e energia, alegando que as falsas empresas seriam terceirizadas.

Vítimas de várias cidades sofreram prejuízos milionários ao investirem nestas empresas, que só existiam no papel.

"Eles criaram a empresa de fachada, que simulava essa situação, e foram angariando o dinheiro, como se as pessoas estivessem realmente investindo nesse grupo empresarial. E, quando [as vítimas] foram cobrar os dividendos, descobriram que eles estavam sendo enganados", afirmou Tedde.

O delegado paulista acrescentou que as investigações apontaram que os irmãos seriam os líderes do esquema criminoso.

"Eles fazem parte de uma família que é grande, que é proprietária de um grupo empresarial com muitas empresas e eles até recebem dividendos, mas, pelo que a gente conseguiu saber, eles não fazem parte da administração de nenhuma dessas empresas do grupo e acabaram criando essa situação falsa de investimentos para angariar dinheiro", afirmou o delegado.

A primeira fase da operação foi deflagrada na segunda-feira (26), quando foram apreendidos 10 veículos, sendo alguns de luxo, joias, cheques notas promissórias que somam mais de R$ 1 milhão, objetos de grande valor e cerca de R$ 250 mil em dinheiro em espécie.

Já a segunda fase, dois dias mais tarde, foi para o cumprimento de mandados contras os irmãos Zahran. Os crimes atribuídos a eles são estelionato comum e estelionato praticado pela internet.

As investigações seguem para identificar se há mais vítimas do esquema criminoso, assim como se há mais pessoas que participavam na aplicação dos golpes.

*Colaborou Glaucea Vaccari 

INQUÉRITO CIVIL

Rumo Malha Oeste entra na mira do MPF por incêndio de 17 mil hectares no Pantanal

Inquérito civil vai apurar os detalhes do incêndio florestal que aconteceu na região de Porto Esperança, em Corumbá

29/01/2026 18h00

Trilhos da Malha Oeste, de responsabilidade da Rumo, na cidade de Corumbá

Trilhos da Malha Oeste, de responsabilidade da Rumo, na cidade de Corumbá Foto: Rodolfo Cézar/Arquivo

A fim de continuar com as investigações e trazer mais provas ao processo administrativo, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para detalhar o auto de infração ambiental, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em razão de um incêndio florestal causado no Pantanal, em agosto de 2024, pela Rumo Malha Oeste S/A.

Na ocasião, o IBAMA aplicou dois autos de infração à empresa, as quais somadas resultou em mais de R$ 57 milhões. A maior multa foi no valor de R$ 50 milhões, por danificar a cobertura vegetal, sendo aplicado um montante aproximado de R$ 5.000 por hectare destruído. A outra foi emitada devido ao descumprimento condicionante do licenciamento ambiental para operação da estrada, no valor de R$ 7,5 milhões.

A Trill Construtora, empresa terceirizada pela Rumo para fazer o serviço de manutenção, também foi multada no valor de R$ 50 milhões. A prestadora de serviços foi autuada pelo Ibama por ser corresponsável pelo incêndio.

O episódio ocorreu devido a falhas durante o procedimento de manutenção de linha férrea na região do Porto Esperança, no município de Corumbá, a qual a Rumo Malha Oeste possuia a licença de operação.

O incêndio florestal iniciou no dia 16 agosto daquele ano e foi controlado apenas sete dias depois, no dia 23. De acordo com o Ibama à época, trabalhadores que atuavam na manutenção da ferrovia relataram que faíscas geradas pelo uso de uma serra elétrica entraram em contato com a vegetação seca (fator facilitador para alastrar o fogo) ao redor dos trilhos, dando início às chamas.

Ao todo, foram destruídos 17.817,735 hectares do bioma Pantanal, em uma região de difícil acesso e com pouca atividade humana. A Procuradoria da República no Estado considera que o incêndiou impactou diretamente a fauna local, que abrange insetos, répteis, pequenos mamíferos e ninhos de aves. A instauração do inquérito civil foi encaminhado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trata de assuntos do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.

Acúmulo de multas

A Rumo Malha Oeste foi autuada 74 vezes em três anos, entre 2021 e 2024, por não cuidar da faixa de domínio, abandonar prédios e não trocar dormentes e trilhos nos 1.973 quilômetros da linha férrea entre Mairinque (SP) e Corumbá. Estas infrações, em sete casos, resultaram em autuações e multas que chegaram a R$ 7,5 milhões, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

No dia 30 de setembro de 2025, a ANTT multou a empresa no valor de R$ 2,1 milhões. O motvio da punição foi a retirada de 4 km de trilhos do ramal de Ladário para usar em outro trecho de Corumbá. No auto de infração, consta que a Rumo foi punida por “não zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, conforme normas técnicas específicas, não mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento ou conservação, até a sua transferência à concedente ou à nova concessionária”.

Em outra fiscalização, de dezembro de 2024, técnicos da ANTT constataram que 94,5% dos dormentes do trecho de 436 km entre Campo Grande e Três Lagoas estavam estragados, resultado de anos sem manutenção adequada. A penalidade, novamente, foi de R$ 2,1 milhões.

O relatório da inspeção descreve que, “segundo informações fornecidas pela concessionária, houve a substituição de 32 metros de trilhos em 2022 e de 96 metros em 2023. Em 2024, ainda não havia sido realizado tal serviço”.

Além disso, o documento apontou que as ações de recuperação previstas eram irrisórias diante do tamanho do problema.

“Foram aplicados, em 2023, no trecho entre Três Lagoas e Indubrasil, um total de 15.428 dormentes e, para 2024, a previsão era de aplicação de 7.200 dormentes – até abril do ano passado, foram aplicados 1.955 dormentes. Esses quantitativos são insuficientes, em face do grande porcentual e das grandes malhas de dormentes inservíveis verificadas no trecho”, cita o relatório.

Cidades

Cartórios de MS registram alta de 52% em mudanças de nome e gênero

Foram contabilizadas 67 alterações em 2025, frente a 44 registros realizados no ano anterior

29/01/2026 16h15

Foto: Reprodução

No Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, dados do Portal da Transparência do Registro Civil revelaram um crescimento histórico na busca pela retificação de prenome e gênero em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, os cartórios do estado registraram aumento de 52,2% nesses atos em comparação com 2024, consolidando o serviço extrajudicial como um importante instrumento de garantia de direitos e dignidade para a população trans.

De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais de Mato Grosso do Sul (Arpen-MS), foram contabilizadas 67 alterações em 2025, frente a 44 registros realizados no ano anterior.

O avanço reflete tanto a ampliação do acesso à informação quanto a confiança da população trans no procedimento realizado diretamente em cartório.

A mudança de nome e gênero sem necessidade de decisão judicial, laudos médicos ou cirurgias é permitida no Brasil desde junho de 2018, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Naquele mesmo ano, apenas uma pessoa em Mato Grosso do Sul procurou um cartório para realizar a retificação de seus dados civis.

A possibilidade foi regulamentada pelo Provimento nº 73 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que autorizou a chamada via extrajudicial, eliminando a exigência de processo judicial, advogado ou autorização judicial. Desde então, os cartórios de registro civil passaram a desempenhar papel central na efetivação desse direito.

Para a Arpen-MS, o crescimento observado em 2025 demonstra a importância dos cartórios como porta de acesso a direitos fundamentais e reforça o impacto positivo da desburocratização do procedimento, especialmente para uma população historicamente marcada pela exclusão e pela dificuldade de acesso a serviços públicos.

