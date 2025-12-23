Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PREVISÃO

Natal em MS terá calor e chance de chuva isolada

Próximos dois dias indicam sol entre muitas nuvens, com aumento da nebulosidade e maior chance de chuva a partir da tarde

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/12/2025 - 12h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O feriado de Natal em Mato Grosso do Sul será marcado por calor, sensação de abafamento e possibilidade de pancadas de chuva, cenário típico do verão sul-mato-grossense. A previsão indica sol entre muitas nuvens, com aumento da nebulosidade e maior chance de chuva a partir da tarde, principalmente em áreas isoladas.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, os termômetros na Capital devem variar entre 23°C e 32°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 100%.

Durante a manhã, há previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, enquanto à tarde e à noite o tempo segue com céu predominantemente nublado. Os ventos sopram do quadrante norte a nordeste, com intensidade fraca a moderada.

Já na quinta-feira (25), dia de Natal, o tempo permanece semelhante. A mínima prevista é de 25°C, com ligeira elevação, e máxima de 33°C. O céu segue com muitas nuvens, umidade variando entre 30% e 90%, e ventos de norte a nordeste, também de fraca a moderada intensidade.

Confira a previsão em outros municípios: 

Dourados

Quarta-feira (24/12)

  • Mínima de 23°C e máxima de 34°C, com tendência de ligeira elevação
  • Umidade entre 40% e 100%
  • Manhã com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas
  • Tarde com muitas nuvens e chuva isolada
  • Noite com muitas nuvens

Quinta-feira (25/12)

  • Mínima de 23°C e máxima de 35°C, com tendência estável
  • Umidade entre 40% e 100%
  • Predomínio de muitas nuvens
  • Ventos fracos de NE a N

Corumbá

Quarta-feira (24/12)

  • Mínima de 23°C e máxima de 38°C, com ligeira elevação
  • Umidade entre 30% e 100%
  • Manhã com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas
  • Tarde com chuva isolada
  • Noite com muitas nuvens
  • Ventos fracos de NE a N

Quinta-feira (25/12)

  • Mínima de 23°C e máxima de 39°C, com tendência estável
  • Umidade entre 30% e 100%
  • Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
  • Ventos fracos de NE a N

Mundo Novo

Quarta-feira (24/12)

  • Mínima de 24°C e máxima de 31°C, em declínio
  • Umidade entre 70% e 100%
  • Manhã com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
  • Tarde com chuva isolada
  • Noite com muitas nuvens
  • Ventos fracos, variando de NE a SE

Quinta-feira (25/12)
    •    Mínima de 23°C e máxima de 33°C, com ligeiro declínio
    •    Umidade entre 55% e 100%
    •    Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
    •    Ventos fracos de NE a E

Coxim

Quarta-feira (24/12)

  • Mínima de 22°C, em ligeiro declínio, e máxima de 36°C
  • Umidade entre 30% e 100%
  • Manhã com possibilidade de chuva isolada
  • Tarde e noite com muitas nuvens
  • Ventos fracos de NE a N

Quinta-feira (25/12) 

  • Mínima de 22°C e máxima de 36°C, com tendência estável
  • Umidade entre 40% e 90%
  • Muitas nuvens ao longo do dia
  • Ventos fracos de NE a N

Ponta Porã

Quarta-feira (24/12)

  • Mínima de 22°C e máxima de 33°C, com tendência estável
  • Umidade entre 40% e 100%
  • Manhã com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
  • Tarde com chuva isolada
  • Noite com muitas nuvens
  • Ventos fracos de N a NE

Quinta-feira (25/12)

  • Mínima de 21°C, em ligeiro declínio, e máxima de 34°C, em elevação
  • Umidade entre 40% e 100%
  • Predomínio de muitas nuvens
  • Ventos fracos de N a NE

Três Lagoas

Quarta-feira (24/12)

  • Mínima de 23°C e máxima de 34°C, com tendência estável
  • Umidade entre 40% e 90%
  • Muitas nuvens durante todo o dia
  • Ventos fracos, variando de N a SE

Quinta-feira (25/12)

  • Mínima de 22°C e máxima de 35°C, com ligeira elevação
  • Umidade entre 40% e 90%
  • Muitas nuvens
  • Ventos fracos de NE a N

Semana de Natal com padrão típico de verão

De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o período entre segunda-feira (22) e quinta-feira (25) será caracterizado por altas temperaturas, elevada umidade e maior frequência de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde e durante a noite.

As manhãs devem começar com sol e variação de nebulosidade, mas o aquecimento diurno, aliado à alta umidade e à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorece a formação de instabilidades.

Em pontos isolados do Estado, não estão descartadas chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os ventos predominam do quadrante norte, intensificando a sensação de calor e abafamento, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Temperaturas por região

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 30°C e 34°C;
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: mínimas entre 24°C e 27°C e máximas entre 32°C e 36°C;
  • Regiões do Bolsão, Norte e Leste: mínimas entre 23°C e 26°C e máximas entre 32°C e 38°C;
  • Campo Grande: mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 31°C e 33°C.

A recomendação é redobrar os cuidados com hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e ficar atento a mudanças rápidas no tempo, comuns neste período do ano.

Assine o Correio do Estado

 

CAMPO GRANDE

Trabalhadores engrossam paralisação na Santa Casa

Se no primeiro dia manifestação envolveu 1.200 funcionários celetistas, agora, ato é engrossado e pelo menos dois mil  trabalhadores aderiram às reivindicações pelo décimo terceiro salário

23/12/2025 11h00

Compartilhar
Consultada, na manhã de hoje (23) a unidade Santa Casa de Campo Grande detalhou que: 

Consultada, na manhã de hoje (23) a unidade Santa Casa de Campo Grande detalhou que: "a paralisação de trabalhadores continua". Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Se durante o primeiro dia de impacto nas atividades na Santa Casa os atendimentos/serviços foram 30% paralisados, agora, segundo confirmado pela unidade na manhã desta terça-feira (23), o efetivo que aderiu à paralisação em busca do 13° salário subiu para pelo menos metade. 

A presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, e o Terra, e responsável pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (SIEMS), Lázaro Santana, reuniram a imprensa para tratar das manifestações de trabalhadores que se acumulavam em protesto na frente da unidade, na manhã de ontem (22).

Conforme repassado por Alir - e como bem abordado pelo Correio do Estado -, a paralisação inicialmente chegou a afetar 30% dos atendimentos/serviços, ou seja, com cerca de 70% do andamento da Santa Casa funcionando por tempo indeterminado ou até o pagamento integral do décimo terceiro.

Consultada, na manhã de hoje (23) a unidade Santa Casa de Campo Grande detalhou que: "a paralisação de trabalhadores continua".

"Com efetivo de 50% na paralisação e 50% trabalhando nos setores", complementa a Santa Casa de Campo Grande em retorno. 

Em outras palavras, se no primeiro dia a manifestação envolveu 1.200 funcionários celetistas, agora, a paralisação é engrossada e pelo menos dois mil  trabalhadores da Santa Casa (dos quatro mil totais) aderiram às reivindicações pelo décimo terceiro salário. 

Sem acordo

    

Enquanto a Santa Casa de Campo Grande aponta que, até o momento, não há nenhuma novidade em relação ao pagamento do décimo terceiro, que afeta todos os funcionários celetistas da unidade, a paralisação acaba impactando na vida não somente dos trabalhadores mas também de pacientes e visitantes. 

Ainda ontem no fim da tarde, através das redes sociais, a Santa Casa de Campo Grande emitiu comunicado anunciando ajustes temporários nas rotinas de vista aos pacientes, diante da paralisação. 

Essas visitas estão autorizadas tanto para pacientes internados na Unidades de Terapia Intensiva (UTI) quanto nas enfermarias. 

Esses ajustes na rotina seguem as seguintes diretrizes: 

  • - Apenas um familiar será liberado e permitido vistar o paciente;
  • - Cada paciente tem direito a uma visita por dia, feita pelas manhãs, às 11h. 
  • - Acesso das visitas deve ser feito exclusivamente pela porta de vidro do térreo.  

Há o detalhe de que, para os pacientes da área de trauma, onde ficam os acidentados, os visitantes devem dirigir-se pela entrada específica do setor. 

É o caso de Vitória Lorrayne, que está com o irmão acidentado na Santa Casa, que deu entrada na unidade desde o domingo e seria submetido a cirurgia durante o primeiro dia de paralisação, e sequer conseguiu contatar o parente que foi vítima de acidente de moto. 

"Não facilitaram em nada. Até disse que minha mãe sairia de viagem e precisava de notícias, está preocupada, mas falaram ontem (22) infelizmente que eu não poderia entrar", comenta ela. 

Como se não bastasse, até mesmo as informações sobre quando teria novamente contato com o irmão foram desencontradas, já que num primeiro momento mandaram a jovem voltar à Santa Casa por volta de 16h, quando novamente foi impedida de fazer a visita. 

"Voltei lá e disseram que haviam suspendido as visitas da tarde e da noite. Que seria apenas hoje às 11h, e não facilitaram em nada, sendo que gastei 70 reais ao todo entre idas e vindas", conclui. 

Os serviços afetados são atendimentos (consultas eletivas, cirurgias eletivas, enfermaria, pronto socorro, UTI, etc), limpeza (higienização de centros cirúrgicos, consultórios, banheiros, corredores, etc) , lavanderia (acúmulo de roupas utilizadas em cirurgias ou exames) e cozinha (copa).
**(Colaborou Naiara Camargo)

Assine o Correio do Estado

saúde

MS registra mais 9 casos da gripe K e número chega a 12

9 novos casos encontram-se em investigação epidemiológica, afirmou a SES-MS

23/12/2025 10h40

Compartilhar
Átomo H3N2

Átomo H3N2

Continue Lendo...

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) apontam que 9 novos casos da Gripe K foram registrados em Mato Grosso do Sul.

Na semana passada, 3 casos foram confirmados. Com isso, o número chega a 12.

Os casos foram confirmados em Campo Grande, Costa Rica, Nioaque, Ponta Porã e Três Lagoas. Os infectados possuem 3 meses, 5 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 11 anos, 20 anos, 73 anos, 77 anos, 82 anos e 87 anos.

De acordo com a SES-MS, todos os nove novos casos confirmados do subclado K da Influenza A (H3N2) encontram-se em investigação epidemiológica. Para subsidiar a análise, foram solicitadas informações complementares aos respectivos municípios de residência dos pacientes.

Após a confirmação dos casos, a SES-MS emitiu alerta epidemiológico direcionado aos serviços e profissionais de saúde dos 79 municípios do Estado.

GRIPE K

Gripe K é uma variação genética da Influenza A (H3N2) e não se trata de um vírus novo.

As vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protegem contra formas graves de gripe, inclusive as causadas pelo subclado K.

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o subclado K tem apresentado crescimento acelerado na Europa e Ásia.

Os sintomas são os mesmos de uma gripe comum:

  • febre
  • dor no corpo
  • dor de cabeça
  • dor de garganta
  • tosse
  • cansaço
  • falta de ar

As principais formas de evitar a doença são:

  • vacinação
  • ventilação de ambientes
  • uso de álcool gel
  • higienização das mãos
  • uso de máscara para pessoas infectadas

Até o momento, não há indícios de gravidade ou alarmismo para a doença.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Gigante da celulose recua e engaveta projeto de R$ 15 bilhões em MS
INCERTEZAS

/ 2 dias

Gigante da celulose recua e engaveta projeto de R$ 15 bilhões em MS

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3568, sábado (20/12)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3568, sábado (20/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6908, sábado (20/12)
Economia

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6908, sábado (20/12)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3569, segunda-feira (22/12)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3569, segunda-feira (22/12)

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2334, sábado (20/12)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2334, sábado (20/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/12/2025

Juliane Penteado: Ignorar a data de ingresso no serviço público reduz benefícios e viola direitos