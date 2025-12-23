Natal em MS terá calor e chance de chuva isolada

O feriado de Natal em Mato Grosso do Sul será marcado por calor, sensação de abafamento e possibilidade de pancadas de chuva, cenário típico do verão sul-mato-grossense. A previsão indica sol entre muitas nuvens, com aumento da nebulosidade e maior chance de chuva a partir da tarde, principalmente em áreas isoladas.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, os termômetros na Capital devem variar entre 23°C e 32°C, com umidade relativa do ar entre 30% e 100%.
Durante a manhã, há previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, enquanto à tarde e à noite o tempo segue com céu predominantemente nublado. Os ventos sopram do quadrante norte a nordeste, com intensidade fraca a moderada.
Já na quinta-feira (25), dia de Natal, o tempo permanece semelhante. A mínima prevista é de 25°C, com ligeira elevação, e máxima de 33°C. O céu segue com muitas nuvens, umidade variando entre 30% e 90%, e ventos de norte a nordeste, também de fraca a moderada intensidade.
Confira a previsão em outros municípios:
Dourados
Quarta-feira (24/12)
- Mínima de 23°C e máxima de 34°C, com tendência de ligeira elevação
- Umidade entre 40% e 100%
- Manhã com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas
- Tarde com muitas nuvens e chuva isolada
- Noite com muitas nuvens
Quinta-feira (25/12)
- Mínima de 23°C e máxima de 35°C, com tendência estável
- Umidade entre 40% e 100%
- Predomínio de muitas nuvens
- Ventos fracos de NE a N
Corumbá
Quarta-feira (24/12)
- Mínima de 23°C e máxima de 38°C, com ligeira elevação
- Umidade entre 30% e 100%
- Manhã com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas
- Tarde com chuva isolada
- Noite com muitas nuvens
- Ventos fracos de NE a N
Quinta-feira (25/12)
- Mínima de 23°C e máxima de 39°C, com tendência estável
- Umidade entre 30% e 100%
- Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
- Ventos fracos de NE a N
Mundo Novo
Quarta-feira (24/12)
- Mínima de 24°C e máxima de 31°C, em declínio
- Umidade entre 70% e 100%
- Manhã com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
- Tarde com chuva isolada
- Noite com muitas nuvens
- Ventos fracos, variando de NE a SE
Quinta-feira (25/12)
• Mínima de 23°C e máxima de 33°C, com ligeiro declínio
• Umidade entre 55% e 100%
• Muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
• Ventos fracos de NE a E
Coxim
Quarta-feira (24/12)
- Mínima de 22°C, em ligeiro declínio, e máxima de 36°C
- Umidade entre 30% e 100%
- Manhã com possibilidade de chuva isolada
- Tarde e noite com muitas nuvens
- Ventos fracos de NE a N
Quinta-feira (25/12)
- Mínima de 22°C e máxima de 36°C, com tendência estável
- Umidade entre 40% e 90%
- Muitas nuvens ao longo do dia
- Ventos fracos de NE a N
Ponta Porã
Quarta-feira (24/12)
- Mínima de 22°C e máxima de 33°C, com tendência estável
- Umidade entre 40% e 100%
- Manhã com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
- Tarde com chuva isolada
- Noite com muitas nuvens
- Ventos fracos de N a NE
Quinta-feira (25/12)
- Mínima de 21°C, em ligeiro declínio, e máxima de 34°C, em elevação
- Umidade entre 40% e 100%
- Predomínio de muitas nuvens
- Ventos fracos de N a NE
Três Lagoas
Quarta-feira (24/12)
- Mínima de 23°C e máxima de 34°C, com tendência estável
- Umidade entre 40% e 90%
- Muitas nuvens durante todo o dia
- Ventos fracos, variando de N a SE
Quinta-feira (25/12)
- Mínima de 22°C e máxima de 35°C, com ligeira elevação
- Umidade entre 40% e 90%
- Muitas nuvens
- Ventos fracos de NE a N
Semana de Natal com padrão típico de verão
De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o período entre segunda-feira (22) e quinta-feira (25) será caracterizado por altas temperaturas, elevada umidade e maior frequência de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde e durante a noite.
As manhãs devem começar com sol e variação de nebulosidade, mas o aquecimento diurno, aliado à alta umidade e à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, favorece a formação de instabilidades.
Em pontos isolados do Estado, não estão descartadas chuvas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os ventos predominam do quadrante norte, intensificando a sensação de calor e abafamento, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h.
Temperaturas por região
- Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 30°C e 34°C;
- Regiões Pantaneira e Sudoeste: mínimas entre 24°C e 27°C e máximas entre 32°C e 36°C;
- Regiões do Bolsão, Norte e Leste: mínimas entre 23°C e 26°C e máximas entre 32°C e 38°C;
- Campo Grande: mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 31°C e 33°C.
A recomendação é redobrar os cuidados com hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e ficar atento a mudanças rápidas no tempo, comuns neste período do ano.