Natal no Centro terá show nacional, sorteio de apartamentos e superprodução circense

Centro terá shows e atrações nacionais no Natal

Começa no dia 29 de novembro o Natal dos Sonhos 2025, celebração patrocinada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com empresas privadas e o comércio da Capital.

O evento vai levar a “magia” do Natal para o Centro da cidade, na Vila do Natal, através de shows, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande.

Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc. Outros parceiros também somam os esforços para transformar Campo Grande em um cenário de celebração.

Neste ano, a comemoração trará diferenciais. Um dos pontos principais será a praça Ary Coelho, com uma programação com apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais.

Além disso, será instalado um circo no Centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”.

Todas as apresentações serão gratuitas e abertas à população.

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, afirma que a parceria entre o setor público e privado reforça o papel do Natal como impulsionador de desenvolvimento.

“Para o Sistema Comércio, ser parceiro de ações como esta atrai visitantes, valoriza nossa cultura, aumenta o movimento nas ruas, fortalecendo o turismo e o comércio local e, ainda, gerando oportunidades”.

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Decoração custa R$1,7 milhão

No Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 30 de outubro, a Prefeitura divulgou que a Construtora JCL Ltda. venceu a licitação para montagem e execução da decoração natalina da Capital neste ano, pelo valor de R$1.756.999,98.

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

No entanto, a contratação da empresa contraria uma lei sancionada pelo próprio Executivo em agosto deste ano, com o objetivo de reduzir os gastos municipais e otimizar recursos públicos.

A Lei 7.464/25, sancionada em 4 de agosto e que ainda está em vigor, prevê que a iluminação e ornamentação natalina em espaços públicos será realizada por meio de parcerias com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

O programa “Natal de Luz”, inserido na lei, permite que empresas patrocinem a instalação das luzes e enfeites em locais públicos previamente definidos pela administração municipal e, em troca, poderão divulgar suas marcas nos locais iluminados.

O vereador André Salineiro (PL), autor do projeto de lei, divulgou em sua rede social que irá lutar pela suspensão do processo licitatório e solicitar a abertura de um chamamento público para que as empresas interessadas possam participar do certame.