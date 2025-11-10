Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Celebração

Natal no Centro terá show nacional, sorteio de apartamentos e superprodução circense

A celebração é patrocinada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com empresas públicas e privadas

Karina Varjão

Karina Varjão

10/11/2025 - 18h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Começa no dia 29 de novembro o Natal dos Sonhos 2025, celebração patrocinada pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com empresas privadas e o comércio da Capital.

O evento vai levar a “magia” do Natal para o Centro da cidade, na Vila do Natal, através de shows, espetáculos, uma decoração temática, atrações culturais e a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande. 

Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc. Outros parceiros também somam os esforços para transformar Campo Grande em um cenário de celebração. 

Neste ano, a comemoração trará diferenciais. Um dos pontos principais será a praça Ary Coelho, com uma programação com apresentações musicais nacionais de nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

Além disso, será instalado um circo no Centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Todas as apresentações serão gratuitas e abertas à população. 

O presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, afirma que a parceria entre o setor público e privado reforça o papel do Natal como impulsionador de desenvolvimento.

 “Para o Sistema Comércio, ser parceiro de ações como esta atrai visitantes, valoriza nossa cultura, aumenta o movimento nas ruas, fortalecendo o turismo e o comércio local e, ainda, gerando oportunidades”.

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Decoração custa R$1,7 milhão

No Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 30 de outubro, a Prefeitura divulgou que a Construtora JCL Ltda. venceu a licitação para montagem e execução da decoração natalina da Capital neste ano, pelo valor de R$1.756.999,98. 

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

No entanto, a contratação da empresa contraria uma lei sancionada pelo próprio Executivo em agosto deste ano, com o objetivo de reduzir os gastos municipais e otimizar recursos públicos. 

A Lei 7.464/25, sancionada em 4 de agosto e que ainda está em vigor, prevê que a iluminação e ornamentação natalina em espaços públicos será realizada por meio de parcerias com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

O programa “Natal de Luz”, inserido na lei, permite que empresas patrocinem a instalação das luzes e enfeites em locais públicos previamente definidos pela administração municipal e, em troca, poderão divulgar suas marcas nos locais iluminados. 

O vereador André Salineiro (PL), autor do projeto de lei, divulgou em sua rede social que irá lutar pela suspensão do processo licitatório e solicitar a abertura de um chamamento público para que as empresas interessadas possam participar do certame.

ANULAÇÃO

Cezário ganha causa e juiz anula assembleia que destituiu ex-presidente da FFMS

Magistrado apontou uma série de irregularidades na instauração da assembleia geral extraordinária, como a falta do processo administrativo

10/11/2025 18h00

Compartilhar
Francisco Cezário de Oliveira segue afastado da FFMS

Francisco Cezário de Oliveira segue afastado da FFMS Foto: Divulgação/ FFMS

Continue Lendo...

Após mais de um ano afastado,  o ex-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, obteve uma decisão favorável na Justiça. O juiz substituto Tito Gabriel Cosato Barreiro, da 2ª Vara Cível de Campo Grande, acatou o pedido do procedimento Comum Cível do ex-mandatário e anulou a assembleia geral extraordinária realizada em 14 de outubro de 2024, quando o dirigente foi destituído do cargo que ocupou por quase três décadas.

A sentença reconheceu falhas graves na condução do processo interno que levou à destituição. O magistrado concluiu que a assembleia foi convocada e executada sem garantir a Cezário o direito à ampla defesa e ao contraditório e sem que houvesse um processo administrativo prévio para apurar as supostas irregularidades de gestão. Além da nulidade do ato, o juiz também condenou a FFMS ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 1,5 mil.

O resultado da ação não devolve o cargo ao ex-presidente, já que ele continua afastado por ordem da Justiça Criminal no processo em que é réu, e também segue suspenso pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). 

Tal afastamento há de permanecer enquanto não houver revisão por aquele juízo. O magistrado não se aprofundou na prática ou não dos atos irregulares ou temerários por parte de Cezário enquanto este estava no comando da federação.

Base da decisão

O juiz apontou uma série de irregularidades na instauração da assembleia e, por isso, acolheu o pedido de nulidade. Um dos principais motivos é que não foi instaurado o processo administrativo e, também o ex-presidente não teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Na sentença, o juiz destacou que tanto o estatuto da FFMS quanto a Lei Pelé (Lei 9.615/1998) exigem a instauração de um procedimento formal antes da destituição de dirigentes, garantindo o direito de defesa e a apuração de responsabilidade. A assembleia, no entanto, foi convocada diretamente para “julgamento administrativo dos atos de gestão irregular e temerária”.

  1.  o motivo da destituição seria a prática de atos de gestão irregular e temerária;
  2.  foi convocada uma assembleia para julgamento e não para instauração de procedimento para apuração de tais atos (um processo administrativo);
  3.  o autor não foi notificado pessoalmente, foi publicado um edital de convocação geral no jornal 11 dias antes do ato, sem qualquer referência às acusações específicas contra ele;
  4. apenas no site da Federação teria sido apresentado o parecer jurídico, embora não houvesse previsão no estatuto vigente para utilização do sítio eletrônico e nem tenha havido comprovação devida da referida disponibilização;
  5. no parecer o que se fez foi relacionar atos que teriam sido expostos em processo criminal de mais de oito mil páginas, não discriminar quais exatamente teriam sido as condutas imputadas;
  6. apenas durante a assembleia teriam sido expostas as condutas desabonadoras;
  7. segundo consta apenas para o exercício da defesa (a respeito de fatos até então por ela desconhecidos) foi estabelecido um prazo para manifestação, de 30 minutos.

O magistrado observou que a decisão não analisou o mérito das acusações de má gestão, limitando-se à ilegalidade formal da assembleia. Segundo ele, a federação pode, se desejar, convocar novo procedimento e nova assembleia, desde que cumpra as regras legais e estatutárias.

Após a prisão e o afastamento judicial, a FFMS realizou, em abril de 2025, uma eleição inédita com mais de um candidato. Estêvão Petrallás venceu o pleito com 48 votos, contra 39 de André Baird, e assumiu o comando da entidade.

Com a anulação da assembleia que formalizou a destituição de Cezário, o resultado dessa eleição poderá ser juridicamente questionado, já que o ato que motivou a vacância do cargo foi considerado inválido. Ainda assim, o ex-presidente permanece legalmente impedido de reassumir, enquanto não houver decisão que suspenda as restrições impostas pela Justiça Criminal e pela CBF.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Homem que matou família da ex queimada é indiciado por duplo feminicídio

Suspeito foi preso por matar a ex, a mãe dela, e o filho adolescente da vítima; residência foi incendiada após o crime

10/11/2025 17h30

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

A Polícia Civil indiciou Higor Thiago de Oliveira, de 31 anos, por duplo feminicídio qualificado e homicídio, por esfaquear e matar a ex-namorada, o filho adolescente e a mãe dela e incendiar a residência, em Rochedo.

Ele foi preso por matar a ex-namorada, Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, a mãe dela, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, além de homicídio pela morte do filho da vítima, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

Laudo preliminar da perícia confirmou que a mãe da vítima foi morta com pelo menos seis facadas e que o adolescente levou três golpes. Devido à carbonização do corpo de Rosimeire, uma tomografia foi solicitada para determinar quantos golpes ela sofreu. 

No final da tarde, conforme apurado pelo Correio do Estado, Higor foi encaminhado para passar por exame de corpo de delito e coleta de digitais. Ele ainda passará por audiência de custódia.

O titular da Delegacia de Polícia Civil de Rochedo, delegado Jarley Inácio da Silva, informou que após a constatação do crime, durante diligências, foi verificado que a vítima havia acabado de sair de um relacionamento recente.

"Procuramos esse suspeito e este nos deu um álibi. Durante todo o dia de hoje, fomos atrás para corroborar ou refutar esse álibi, tendo chegado ao final do dia, com a faca, instrumento do delito, sendo reconhecida por testemunha como objeto integrante da residência onde o autor divide com outras duas pessoas", disse o delegado.

"Encontramos também a calça e a camisa do autor com respingos de sangue, marcas de fuligem, indicativas de que o autor esteve no local", acrescentou.

Todos os materiais e roupas encontrados foram encaminhados para perícia.

Foi lavrado o flagrante pelo duplo feminicídio das duas mulheres e homicídio qualificado pelo adolescente.

O delegado disse ainda que será representado pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

"Temos a convicção de que há indícios suficientes de autoria para imputar ao autor a prática dos delitos ora investigados", concluiu o delegado.

Feminicídio

Durante a madrugada, estavam na casa de Rosimeire: ela, a mãe e o filho. A vítima chegou a telefonar para uma amiga, dizendo que havia outra pessoa na casa, mas não conseguiu identificar de quem se tratava.

Momentos depois a residência foi tomada por chamas, o que chamou atenção da polícia foi o fato dos vizinhos não terem escutado pedidos de socorro.

Inicialmente, a polícia foi acionada e isolou a área, enquanto moradores tentavam combater o fogo até a chegada dos bombeiros.

Suspeito foi encontrado dormindo

O ex-namorado, que possui histórico de violência doméstica e, em outro relacionamento, chegou a agredir uma mulher com uma facada, foi localizado dormindo em uma república - onde divide moradia com mais dois homens.

No local, a perícia recolheu peças de roupa e outros objetos. Ele foi encaminhado à delegacia, onde negou ter cometido o crime e afirmou que estava em outro lugar.

O que levou a polícia a consultar câmeras de segurança no município para ver se a versão apresentada por ele batia ou apresentava inconsistências.

A motivação teria sido o fato de o suspeito não aceitar o término do relacionamento.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6874, sábado (08/11)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3534, sábado (08/11)

5

Preços da celulose estão "completamente insustentáveis", diz Suzano
sinal de alerta

/ 2 dias

Preços da celulose estão "completamente insustentáveis", diz Suzano

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?