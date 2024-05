Neblina impede pousos no aeroporto de Campo Grande

Com mínima de 13,1 graus e umidade de 95%, Campo Grande amanheceu com o céu encoberto por uma densa neblina

A densa neblina que encobre o céu de Campo Grande e região central do Estado vai atrasar a chegada de pelo menos um voo ao aeroporto da Capital no começo da manhã desta segunda-feira (27).

A previsão inicial era de que o voo 4282, da Azul, procedente de Campinas, pousasse às 08:35 (MS), mas até 07:35 ele não havia decolado de Viracopos, já que a pista de Campo Grande está fechada para pousos.

Por causa da baixa visibilidade, inferior a 500 metros, nem mesmo a operação por instrumentos garantiria um pouso seguro e por conta disso a aeronave não decolou do aeroporto de Viracopos. Decolagens ocorreram normalmente durante a madrugada

Com mínima de 13,1 graus às 06:00 horas desta segunda, o fenômeno é resultado dessa baixa temperatura com a alta umidade do ar, que desde às 05:00 horas se mantém em 95%, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia.

E, por conta da neblina, também há possibilidade atraso na chegada do voo 3716, da Latam, procedente de Brasília e com previsão de chegada para 09:05. A aeronave decolou de Brasília no horário previsto, mas por conta da baixa visibilidade, não existe garantia de que consiga aterrissar.

Depois disso, outro pouso está agendado para 10:10. Trata-se do voo 3128, de Guarulhos, também da Latam. E se o fenômeno se mantiver, até mesmo este voo pode sofrer atraso na chegada.

Mas, embora as decolagens não estejam sendo atrapalhadas pelas condições climáticas, elas não vão ocorrer no horário previsto porque as aeronaves que partiriam não conseguem chegar. Para 09:30 está prevista a saída do voo 2970, da Azul. Mas, como o avião não chegará no horário previsto, também não conseguirá sair.

As baixas temperaturas devem se estender até quinta-feira. Para as madrugadas de terça e quarta-feria, existe previsão de que a mínima seja de 10 graus na Capital. Para quinta, a mínima será um pouto maior, de 13 graus. A alta umidade, porém, está prevista somente para esta segunda-feira. Para terça-feira existe possibilidade de o céu ficar encoberto, mas o sol deve reaparecer com maior intensidade.