No adeus à Therezinha Trad, filhos dizem que "espírito de alegria e união" é legado

Ex-prefeito Marquinhos prestou última homenagem no velório da mãe, Therezinha Trad - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

No adeus à Therezinha Trad, filhos prestaram a última homenagem à matriarca de uma das mais tradicionais famílias da política estadual.

O velório ocorreu no Cemitério Parque das Primaveras e o sepultamento está previsto para às 16h.

Therezinha morreu na noite dessa quarta-feira (22), vítima de aneurisma, em casa.

Filho de Therezinha, o senador Nelsinho Trad (PSD) ressaltou que a mãe, que era professora, deixa como legado o reconhecimento de milhares de alunos que era alfabetizou, além de deixar muitas memórias para a família.

"A minha mãe é um espírito de alegria, de equilíbrio, de felicidade, de união. Ela soube enfrentar todos os desafios que a vida lhe impôs e deixa uma história e um legado muito bonito para todos nós", disse.

O senador disse ainda que, por coincidência, todos os filhos se encontravam em Campo Grande e tiveram oportunidade de ver a mãe uma última vez com vida.

"Ela fez aniversário dia 12 e estava super bem, foi do ano, um aneurisma do tronco cerebral", disse.

"Deixo a mensagem para a gente tocar pra frente tudo que ela ensinou", finalizou Nelsinho.

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) disse que a mãe era a sabedoria da casa.

"Ela era mais inteligente que meu pai, mais carismática do que o filho e ela impulsionava e resolvia todos os conflitos", afirmou.

"Deus a escolheu para que o seu ventre gerasse homens públicos. Do ventre dela saíram prefeitos, senadores, deputados", complementou.

Marquinhos Trad disse ainda que viu a mãe ontem à tarde e que ela estava bem. Ele afirma que vários familiares de Therezinha morreram pela mesma causa.

A advogada Fátima Trad resumiu a morte da mãe como "inexplicável".

"Uma pessoa super saudável, fez todos os exames semana retrasada, não deu nada. Ela estava esperando o resultado das escolas de samba toda feliz e ela teve um aneurisma do tronco cerebral, do nada", disse a filha.

"Ela passou a terça-feira todinha com a gente, minha filha fez um almoço de carnaval porque ela amava carnaval, ela nasceu no sábado de carnaval e faleceu bem na quarta-feira de cinzas, quer dizer, do pó eu vim ao pó irei", lamentou Fátima.

A advogada ressalta ainda que a maior lembrança que tem da manhã é de quando ficava nervosa e preocupada e apenas Therezinha conseguia acalmá-la.

"Eu não não vou mais ter essa pessoa para me me acalmar, me dar os conselhos e passar o otimismo e alegria que ela carregava no coração", concluiu.

O ex-deputado federal Fábio Trad, também filho de Therezinha, estava muito abalado e permaneceu ao lado da mãe no velório.

Nas redes sociais, ele havia se manifestado mais cedo.

"Suportou com muita dignidade os revezes da vida política de meu pai e dos filhos. Só tenho a agradecer a ela pelos ensinamentos e o exemplo. Continuarei a segui-los porque é assim que se perpetua a memória de quem se ama e admira", argumentou o filho.

Therezinha era viúva do ex-deputado federal Nelson Trad, mãe de Maria Thereza Trad e avó do vereador Otávio Trad.

Ela deixa também 19 netos e um bisneto.

Luto

Devido à morte de Therezinha Mandetta Trad, a Prefeitura Municipal de Campo Grande decretou luto oficial de três dias nas repartições públicas municipais, com bandeiras hasteadas a meio mastro.

O luto oficial foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (23).

A Câmara Municipal de Campo Grande também decretou luto oficial de três dias.

Em respeito, a sessão ordinária desta quinta-feira foi adiada e as bandeiras da Casa de Leis ficarão hasteadas a meio mastro.

Em nome dos vereadores e funcionários da Câmara, o presidente da Casa, vereador Carlão, manifestou condolências à família e amigos.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), apresentou moção de pesar em nome da Casa de Leis e, na sequência, a pedido do deputado Londres Machado (PP), a Mesa Diretora e o plenário acataram o levantamento da sessão, ou seja, a sessão foi encerrada em memória de Therezinha.

Em nome da Casa, o presidente Gerson Claro disse que a Assembleia lamenta o falecimento da professora e presta solidariedade aos familiares.

"Seu legado e realizações em prol da educação sul-mato-grossense é a razão do reconhecimento desta Casa de Leis, que representa o povo", disse.