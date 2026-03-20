No dia 28 de março, MS inicia campanha de vacinação contra influenza

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A Secretaria Estadual de Saúde (SES) em conjunto com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, iniciará no próximo dia 28, uma Campanha de Vacinação contra a Influenza.

A mobilização ocorre em todos os municípios do estado e segue até o dia 30 de maio.

O movimento segue de acordo com o calendário do Ministério da Saúde e tem como foco a proteção dos públicos prioritários antes do período de maior circulação do vírus.

O foco maior é em crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, professores e demais grupos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações.

O Mato Grosso do Sul receberá cerca de 80 mil doses nesta primeira remessa, o que equivale cerca de 6,5% do público alvo, estimada em 1,1 milhão de pessoas.

O Estado ainda vai contar com a estratégia extramuros, com o uso do Vacimóvel, que é uma unidade móvel de vacinação instalada em vans, equipada para levar imunização a locais de difícil acesso e ações em municípios como Corumbá, Dourados e Ponta Porã.

No caso dos Vacimóveis, o atendimento será feito no decorrer da campanha, com previsão de que seja iniciado por grupos como os trabalhadores da saúde.

Ainda no Dia “D”, a SES realiza ação específica voltada para idosos institucionalizados e deve ter longa duração em Campo Grande.

A Secretaria reforça a importância da vacinação para os grupos prioritários já nas etapas iniciais da campanha, a fim de reduzir a pressão sobre os serviços de saúde, evitando casos de gravidade da doença.

