No primeiro mês de 2023, MS registrou 52 mortes pela Covid-19

O Ministério da Saúde reforça a importância de a população brasileira completar o ciclo de imunização contra a Covid-19 - Arquivo/Correio do Estado - Arquivo/Reprodução/Correio do Estado

Em janeiro de 2023, o estado de Mato Grosso do Sul registrou 4.058 casos confirmados e 52 óbitos causados pela Covid-19.

Os dados são do boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (31), pela Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES-MS).

Além disso, o boletim semanal aponta que, nos últimos sete dias, foram registrados 966 casos confirmados de Covid-19 no estado, bem como 6 mortes registradas em decorrência da doença.

Ainda conforme as informações dispostas no boletim, Campo Grande é o município com maior registro de casos confirmados, sendo 507.

A Capital é seguida pelas cidades de Fátima do Sul e Ivinhema (ambas com 46 casos), além de 40 casos confirmados na cidade de Ponta Porã.

No que diz respeito aos óbitos em decorrência da doença, foram registradas três mortes em Campo Grande, sendo duas mulheres de 67 e 86 anos, além de um homem com idade de 61 anos.

Segundo a SES, foi registrado um óbito de uma mulher de 83 anos em Fátima do Sul, um homem de 68 anos em Ponta Porã e dois registros em Jardim, de um homem de 84 anos e uma mulher de 77 anos.

O boletim semanal indica que 40 pessoas estão internadas, em tratamento contra a Covid-19, sendo 9 internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e 1.324 em isolamento domiciliar.

Ao todo, MS teve 604.110 casos confirmados, destes, 590.784 foram recuperados e 10.982 óbitos registrados.

Cobertura vacinal

Outra informação disposta no boletim, diz respeito à cobertura vacinal, onde é possível constatar que 59% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a 1º dose do imunizante conta a Covid-19 e 35% a 2º.

Já no público de 12 a 34 anos, 86% foram vacinados com a primeira dose, 75% com a segunda dose do imunizante e 51% com a dose de reforço.

Ainda conforme o boletim semanal, 90% do público com 35 anos ou mais foram imunizados, 85% tomaram a 2º dose, 79% a primeira dose de reforço e apenas 25% a 2º dose de reforço.

Diminuição de mortes

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul é o segundo Estado do país com menor variação de mortes causadas pela Covid-19, com uma redução de 61%, ficando atrás apenas de Rondônia, segundo dados divulgados na última quinta-feira (26), pelo Ministério da Saúde.

Além disso, o Ministério informa que, na variação de casos, 20 estados brasileiros apresentam cenário de redução das notificações registradas. MS encontra-se na sétima posição deste cenário e apenas três estados registraram aumento, sendo: Paraíba, Pará e Pernambuco.

As informações são da mais recente análise diária epidemiológica da Covid-19 do Ministério da Saúde, e, conforme a Pasta, MS está entre os 12 Estados com redução na variação de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil.

Outras informações dispostas pelo Ministério, compiladas a partir das notificações das Secretarias Estaduais de Saúde, dizem respeito aos estados brasileiros que encontram-se em um cenário de aumento desta variação, sendo: Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Paraíba, Tocantins, Goiás, São Paulo e Santa Catarina.

Com essa conjuntura, o Ministério da Saúde reforça o apelo para que a popuação brasileira busque os postos de saúde, para que seja possível completar o ciclo vacinal contra a Covid-19.

A Pasta informa que, a vacinação é a principal ferramenta para derrubar os índices de casos graves e mortes causadas pela doença.

"A vacina Covid-19 vai estar no calendário regular nacional de imunizações, mas nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Nosso foco também está em vacinar as crianças", destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Sintomas da Covid-19

É possível que o cidadão esteja infectado com o vírus da Covid-19 caso apresente os seguintes sintomas:

Febre

Tosse seca

Perda do olfato

Perda do paladar

Falta de ar

Dificuldade para respirar

Dor ou pressão do peito

Transmissão

O meio de transmissão da Covid-19 se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a transmissão pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminados

Prevenção

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da Covid-19. Confira:

Vacinação contra Covid-19

Uso de máscara

Uso de álcool gel

Lavagem das mãos com água e sabão

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos pessoais

Ventilar ambientes

Evitar aglomerações e espaços fechados

