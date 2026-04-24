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Nos 62 anos de Glória de Dourados, obras avançam, enquanto Expoglória se aproxima

Gestão do prefeito Júlio Buguelo e da vice Delma equilibra a celebração do aniversário do município com pacote de infraestrutura, habitação e modernização

Daniel Pedra

Daniel Pedra

24/04/2026 - 18h23
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Quem acompanha a evolução de Glória de Dourados já percebe uma mudança consistente no ritmo da administração municipal. Sob a liderança do prefeito Júlio Buguelo e da vice-prefeita Delma, a gestão tem adotado uma diretriz que o próprio chefe do Executivo resume na frase: "Tem festa, mas tem muito trabalho também". 
 
O lema traduz o momento vivido pelo município, que se prepara para realizar a maior feira agropecuária de sua história ao mesmo tempo em que mantém frentes de obras ativas em áreas urbanas e rurais, superando a marca de R$ 30 milhões em investimentos.

Feira agropecuária

A Expoglória, que chega à sua 35ª edição entre os dias 30 de abril e 3 de maio, celebra os 62 anos de Glória de Dourados. Consolidando o resgate histórico iniciado em 2025, quando a tradicional cavalgada voltou às ruas após mais de dez anos de interrupção, a feira deste ano promete quebrar recordes e manter a premissa de inclusão: será uma festa de portões abertos, com entrada gratuita todos os dias.


 
O palco principal receberá atrações de peso, incluindo a dupla Marcos e Belutti, os sucessos de Léo & Raphael + Countrybeat, Danilo & Davi e a animação do grupo Kamisa 10, que comandará a 2ª Tardezinha do Pagode.
 
O coração agropecuário da festa baterá forte com a tradicional cavalgada, o competitivo rodeio em touros e cavalos, e a adrenalina da prova dos três tambores.
 
O evento não se restringe à arena. A programação engloba palestras e expositores voltados ao setor agropecuário, além de um parque de diversões, encontro de carros antigos e áreas dedicadas a som, motos e carros rebaixados.

Pacote milionário 

A prefeitura executa um pacote de obras focado em gargalos históricos de infraestrutura e déficit habitacional. A Vila Industrial tornou-se um dos grandes símbolos dessa transformação. 
 
A região está recebendo a construção de 66 casas populares, garantindo o sonho da casa própria para dezenas de famílias. Além da moradia, a prefeitura levou pavimentação asfáltica para o bairro e está finalizando a construção de uma nova e moderna creche. 
 
Em paralelo, frentes de trabalho realizam o recapeamento asfáltico em diversos pontos críticos do município, melhorando a mobilidade urbana.
 
Com uma base econômica fortemente atrelada ao agronegócio, Glória de Dourados mantém sua atenção voltada aos produtores rurais. 

“A gestão realiza um trabalho contínuo de cascalhamento na zona rural e iniciou a instalação de aduelas nas estradas vicinais, substituindo pontes antigas e garantindo um escoamento de safra seguro e ininterrupto", explicou o prefeito.

 
De acordo com Buguelo, a prefeitura adquiriu novos maquinários pesados, com destaque para um rolo compactador e uma nova retroescavadeira, dando autonomia às equipes de obras. 
 
A saúde e a educação também foram contempladas com a chegada de um novo veículo para atendimento de pacientes e um novo ônibus escolar. Para completar o ciclo de apoio, a administração fortaleceu os programas de incentivo direto aos produtores rurais.
 
Internamente, a prefeitura licitou um investimento de R$ 442 mil para a manutenção e modernização de todo o seu parque de Tecnologia da Informação. O contrato garante que a rede das escolas e secretarias funcione com eficiência, estendendo a inclusão tecnológica ativamente até o distrito de Guassulândia.
 
Ao celebrar a chegada dos 62 anos do município e o impacto direto das obras na vida da população, o prefeito Júlio Buguelo resumiu a marca de sua administração. "Isso é compromisso, isso é cuidado com a nossa gente. Porque aqui tem festa, sim, mas tem muito trabalho sendo feito por Glória de Dourados”, pontuou.

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Saúde

Governo federal libera R$ 24,7 milhões para construção de unidades de saúde em Mato Grosso do Sul

Recursos do Novo PAC Saúde contemplam sete municípios com UBS e CAPS; obras devem começar imediatamente

24/04/2026 17h42

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divulagaçao

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O Ministério da Saúde liberou, nesta sexta-feira (24), R$ 24,7 milhões para a construção de 10 novas unidades de saúde em Mato Grosso do Sul. Os recursos, oriundos do programa Novo PAC Saúde, foram transferidos integralmente aos municípios e estão vinculados ao início imediato das obras.

Ao todo, serão construídas sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), distribuídos entre sete cidades do estado. A iniciativa faz parte de um pacote nacional que destinou R$ 1,2 bilhão para a construção de 541 unidades de saúde em 26 estados.

No estado, os municípios contemplados incluem Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Jardim, Sidrolândia, Amambai, Aquidauana, além de outras localidades como Coronel Sapucaia, Tacuru e Douradina.

Lista de municípios de MS que irão receber recursos do PAC Saúde 

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o compromisso do governo federal com a ampliação do acesso aos serviços públicos. “É o SUS sendo ampliado com rapidez, presença do Governo do Brasil e justiça social. É investimento que vira obra, obra que vira atendimento e atendimento que melhora a vida do povo brasileiro”, afirmou.

A ação também integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado à redução de filas e ao aumento da oferta de consultas, exames e procedimentos especializados no Sistema Único de Saúde.

Os repasses foram feitos na modalidade fundo a fundo, conforme a Portaria GM/MS nº 6/2017, e condicionados à emissão da ordem de serviço. Além de ampliar a cobertura assistencial, a iniciativa deve impulsionar a geração de emprego e renda nos municípios beneficiados.

Em âmbito nacional, o Novo PAC já destinou mais de R$ 32 bilhões para fortalecer o SUS, com previsão de construção de milhares de unidades, aquisição de equipamentos e ampliação da frota do SAMU, consolidando o maior programa de investimentos em infraestrutura da saúde pública no país.

com tornozeleira

Lobista investigado na Última Ratio por compra de decisões judiciais tem prisão revogada

Zanin considerou excesso de prazo no andamento da investigação e que prisão pode ter contribuído para piora do estado de saúde do lobista, que está em estado esquelético

24/04/2026 17h28

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Andreson de Oliveira Gonçalves emagreceu na prisão

Andreson de Oliveira Gonçalves emagreceu na prisão Foto: Reprodução

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin revogou a prisão preventiva do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de comprar decisões e corromper assessores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Andreson também foi alvo da operação Ultima Ratio, desencadeada em outubro de 2024, desvendou um amplo esquema de venda de sentenças judiciais, corrupção, lavagem de dinheiro e extorsão envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), advogados e empresários. 

O lobista é apontado como um dos personagens centrais do esquema, suspeito de cooptar servidores do Judiciário em troca da obtenção de informações dos tribunais de diversas instâncias.

A decisão de Zanin é referente a Operação Sisammes, deflagrada um mês depois da Última Ratio, no Mato Grosso (MT). O lobista foi preso na ocasião, conseguiu prisão domiciliar entre julho e novembro de 2025, mas retornou à prisão por suspeita de ter fraudado atestados de saúde.

A Polícia Federal apresentou em fevereiro uma conclusão parcial, mas ainda não houve denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Zanin entendeu que houve excesso de prazo no andamento da investigação da Operação Sisamnes e disse que as provas colhidas até o momento “não desoneram o Estado da obrigação de concluir o inquérito em prazo razoável”.

Além disso, o ministro afirma que a prisão pode ter contribuído para a piora no estado de saúde de Andreson, que estaria em estado esquelético.

Ele autorizou a soltura com a imposição de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar no período noturno,  proibição de ingressar no STJ e de acessar os sistemas processuais da Corte.

Andreson deve ser solto ainda nesta sexta-feira.

Patrimônio milionário

Conforme reportagem do Correio do Estado, o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves acumulou um patrimônio de R$ 113 milhões somente em caminhões, carros e aeronaves. 

As informações foram produzidas em um relatório da PF enviado ao ministro Cristiano Zanin em agosto de 2025.

O suspeito de operar um esquema de venda de decisões nos tribunais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça é dono de 396 veículos e quatro aeronaves. 

A frota de veículos pertence à empresa Florais Transporte, que é suspeita de ser usada por Andreson para lavagem de dinheiro e pagamentos de propina.

A empresa tem apenas 48 funcionários e, segundo a Polícia Federal, não teria capacidade para operar toda a frota que possui. As informações foram levantadas pela PF na investigação sobre o esquema venda de decisões judiciais.

A Florais Transporte é a empresa que fez repasses significativos ao advogado Felix Jayme, apontado como um dos principais envolvidos no esquema de venda de sentenças judiciais no TJMS, segundo a investigação da Polícia Federal durante a operação Ultima Ratio.

O lobista também é dono da Florais Taxi Aéreo, que tem uma frota de quatro aeronaves no valor de R$ 16 milhões. A PF apontou indícios de irregularidades na operação da empresa, como a suspeita de que ela não é usada para aluguel de serviços de táxi aéreo.

Uma das hipóteses que constavam no relatório era de que o lobista emprestava as aeronaves para o uso de autoridades do Judiciário, dentro de seu esquema de venda de decisões.

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