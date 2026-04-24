Nos 62 anos de Glória de Dourados, obras avançam, enquanto Expoglória se aproxima

Quem acompanha a evolução de Glória de Dourados já percebe uma mudança consistente no ritmo da administração municipal. Sob a liderança do prefeito Júlio Buguelo e da vice-prefeita Delma, a gestão tem adotado uma diretriz que o próprio chefe do Executivo resume na frase: "Tem festa, mas tem muito trabalho também".



O lema traduz o momento vivido pelo município, que se prepara para realizar a maior feira agropecuária de sua história ao mesmo tempo em que mantém frentes de obras ativas em áreas urbanas e rurais, superando a marca de R$ 30 milhões em investimentos.

Feira agropecuária

A Expoglória, que chega à sua 35ª edição entre os dias 30 de abril e 3 de maio, celebra os 62 anos de Glória de Dourados. Consolidando o resgate histórico iniciado em 2025, quando a tradicional cavalgada voltou às ruas após mais de dez anos de interrupção, a feira deste ano promete quebrar recordes e manter a premissa de inclusão: será uma festa de portões abertos, com entrada gratuita todos os dias.





O palco principal receberá atrações de peso, incluindo a dupla Marcos e Belutti, os sucessos de Léo & Raphael + Countrybeat, Danilo & Davi e a animação do grupo Kamisa 10, que comandará a 2ª Tardezinha do Pagode.



O coração agropecuário da festa baterá forte com a tradicional cavalgada, o competitivo rodeio em touros e cavalos, e a adrenalina da prova dos três tambores.



O evento não se restringe à arena. A programação engloba palestras e expositores voltados ao setor agropecuário, além de um parque de diversões, encontro de carros antigos e áreas dedicadas a som, motos e carros rebaixados.

Pacote milionário

A prefeitura executa um pacote de obras focado em gargalos históricos de infraestrutura e déficit habitacional. A Vila Industrial tornou-se um dos grandes símbolos dessa transformação.



A região está recebendo a construção de 66 casas populares, garantindo o sonho da casa própria para dezenas de famílias. Além da moradia, a prefeitura levou pavimentação asfáltica para o bairro e está finalizando a construção de uma nova e moderna creche.



Em paralelo, frentes de trabalho realizam o recapeamento asfáltico em diversos pontos críticos do município, melhorando a mobilidade urbana.



Com uma base econômica fortemente atrelada ao agronegócio, Glória de Dourados mantém sua atenção voltada aos produtores rurais.

“A gestão realiza um trabalho contínuo de cascalhamento na zona rural e iniciou a instalação de aduelas nas estradas vicinais, substituindo pontes antigas e garantindo um escoamento de safra seguro e ininterrupto", explicou o prefeito.



De acordo com Buguelo, a prefeitura adquiriu novos maquinários pesados, com destaque para um rolo compactador e uma nova retroescavadeira, dando autonomia às equipes de obras.



A saúde e a educação também foram contempladas com a chegada de um novo veículo para atendimento de pacientes e um novo ônibus escolar. Para completar o ciclo de apoio, a administração fortaleceu os programas de incentivo direto aos produtores rurais.



Internamente, a prefeitura licitou um investimento de R$ 442 mil para a manutenção e modernização de todo o seu parque de Tecnologia da Informação. O contrato garante que a rede das escolas e secretarias funcione com eficiência, estendendo a inclusão tecnológica ativamente até o distrito de Guassulândia.



Ao celebrar a chegada dos 62 anos do município e o impacto direto das obras na vida da população, o prefeito Júlio Buguelo resumiu a marca de sua administração. "Isso é compromisso, isso é cuidado com a nossa gente. Porque aqui tem festa, sim, mas tem muito trabalho sendo feito por Glória de Dourados”, pontuou.

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