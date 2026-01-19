Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Nova lei cria protocolo para identificar e atender alunos com altas habilidades na rede municipal

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular desde a educação infantil na Rede Municipal de Ensino

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/01/2026 - 15h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a Lei nº 7.590/2026, que institui o atendimento educacional especializado a alunos identificados com altas habilidades ou superdotação na Rede Municipal de Ensino (Reme). A norma foi publicada nesta segunda-feira (19) e revoga a legislação anterior que tratava do tema.

De acordo com a nova lei, o Poder Executivo Municipal deverá criar um protocolo específico para identificar e atender estudantes com desempenho elevado ou potencial acima da média em áreas como capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador, liderança, artes ou habilidades psicomotoras.

O atendimento será considerado uma modalidade da educação especial e inclusiva, com início ainda na educação infantil e possibilidade de continuidade ao longo de toda a trajetória escolar e acadêmica, conforme a necessidade do aluno.

A identificação dos estudantes com altas habilidades ficará a cargo de profissionais ou professores especialistas, que poderão consultar a comunidade escolar, instituições públicas ou privadas e centros especializados. O atendimento deverá ser realizado por docentes com capacitação ou especialização na área de educação especial e inclusiva.

Entre as garantias previstas pela lei estão a adaptação de currículos, métodos e recursos pedagógicos, além da possibilidade de aceleração escolar, permitindo que o aluno conclua séries ou etapas em menor tempo, desde que considerada a maturidade socioemocional. A norma também prevê o enriquecimento curricular, voltado ao ensino fundamental e médio, e o enriquecimento lúdico, direcionado à educação infantil, com atividades estruturadas conforme os interesses da criança.

A aceleração poderá ocorrer por entrada antecipada na etapa seguinte, transposição total de série ou ciclo ou ainda de forma parcial, em disciplinas específicas, podendo ser acompanhada de enriquecimento curricular.

O atendimento aos alunos com altas habilidades poderá ocorrer preferencialmente em salas comuns, salas de recursos, salas de apoio ou outros espaços definidos pelo município. A lei autoriza ainda a celebração de parcerias com instituições públicas e privadas, associações e universidades para auxiliar na identificação e no atendimento desse público.

Outro ponto previsto é a inclusão dos estudantes no Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação, com o objetivo de fomentar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desses educandos.

A nova legislação entra em vigor na data de sua publicação.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Prefeitura retoma tapa-buracos em diversas regiões de Campo Grande

Equipes intensificaram o trabalho em pontos afetados pelas chuvas e em vias de bairros onde circula intenso fluxo de veículos

19/01/2026 13h00

Compartilhar

Divulgação Prefeitura Municipal de CG

Continue Lendo...

Passada a chuva que causou estragos em diversas regiões da Capital, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) intensificou o trabalho de tapa-buracos e manutenção em diferentes pontos de Campo Grande.

Entre eles está o viaduto da Ministro João Arinos, na saída para Três Lagoas, um trecho crítico que constantemente deixa motoristas “ilhados”, como ocorreu há cerca de seis dias, quando a via foi tomada pela água e o tráfego ficou paralisado.

As equipes realizaram serviço de limpeza no canteiro que ladeia a pista, local onde, inclusive, motoristas que tentaram pegar desvios para fugir do trecho alagado chegaram a atolar durante outra das chuvas que atingiram a Capital.

Em outra região, na Avenida Ernesto Geisel, um importante corredor viário que interliga diversas regiões, o serviço que havia sido interrompido no córrego Segredo foi retomado, com a instalação de placas de concreto que haviam cedido.

O serviço é apontado pela pasta como fundamental tanto para a durabilidade da pavimentação quanto para a fluidez do trânsito, uma vez que um lado da pista precisou ficar interditado naquele trecho.

Reparo na Avenida Ernesto Geisel no Córrego Segredo

A Rua Joaquim Murtinho também passou por limpeza e serviços de manutenção, assim como:

  • Avenida Mascarenhas de Moraes;
  • bairro Monte Castelo;
  • Rua Jaci Rios, no Tayama Park;
  • Rua Ministro José Linhares e Rua Marlúce, no cruzamento com a Rua Tamandaré.

São frentes de trabalho em que os serviços de tapa-buracos, limpeza urbana e manutenção estrutural estão ocorrendo em bairros e corredores com grande fluxo de veículos, conforme levantamento realizado.

A Sisep destacou que a ação contempla o cronograma de zeladoria da cidade, atendendo a população em pontos identificados previamente pelas equipes técnicas.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, os trabalhos prosseguem em todas as regiões da cidade, conforme as condições climáticas e a programação dos serviços.

Processos licitatórios

A reestruturação do asfalto tomou "fôlego" com o anúncio deito no Diogrande, desta segunda-feira (19), em que o Executivo Municipal divulgou contratos formados de R$ 12 milhões para o tapa-buracos.

Pelo Diogrande, esses tratam-se dos dois primeiros contratos firmados em 2026, voltados para 
recomposição de capa asfáltica, recomposição de capa asfáltica e da estrutura do pavimento, com os lotes atuais (02 e 05) atendendo as regiões do Bandeira e Lagoa respectivamente.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Prefeitura firma contratos de R$ 11 milhões para recomposição de asfalto

Ambos os contratos são fruto do mesmo processo licitatório e, agora, prevêem o prazo de 365 dias consecutivos para que os respectivos serviços sejam executados. Segundo a secretaria de obras de Campo Grande, o valor é o orçamento estimado.

19/01/2026 12h59

Compartilhar

Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (19), o Executivo de Campo Grande trouxe a público dois extratos de contratos que somam quase R$ 12 milhões para obras de recomposição do asfalto, firmados com a Empresa Construtora Rial e a RR Barros Serviços e Construções, frutos de editais que datam de 2022 

Conforme os extratos, ambos os contratos são fruto do mesmo processo licitatório (n°005) de 2022, e agora prevêem o prazo de 365 dias consecutivos, ou seja, o período de um ano, para que os respectivos serviços para os quais as empresas foram contratadas sejam executados. 

Pelo Diogrande, esses tratam-se dos dois primeiros contratos firmados em 2026, voltados para 
recomposição de capa asfáltica, recomposição de capa asfáltica e da estrutura do pavimento, com os lotes atuais (02 e 05) atendendo as regiões do Bandeira e Lagoa respectivamente.

Empresas

Os valores, conforme o extrato, ficam divididos da seguinte forma: 

  • R$ 6.979.892,07 - Construtora Rial Ltda. 
  • R$ 4.832.984,29 - RR Barros Serviços e Construções Ltda.

Ainda cabe destacar, conforme consta no edital de 2022, essa concorrência em questão era dividida em sete lotes, com a Rial vencendo os de número 01, 04 e 07, enquanto a RR Barros saindo vencedora do 03 e 06, com as planilhas orçamentárias prevendo até R$ 51.844.670,55 para tirar os serviços do papel. 

Além disso, como bem acompanha o Correio do Estado, a Rial está entre as empresas para com as quais o Executivo possui dívidas, listada como "a receber" mais de R$ 4,4 milhões dos R$ 54.883.275,45 dos passivos relacionados no Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF) aderido pela Prefeitura. 

Para além das regiões do Bandeira e Lagoa, os lotes e quase R$ 52 milhões previam ainda a contratação de empresa para composição de capa asfáltica e da estrutura do pavimento, nas seguintes localidades: 

  • Anhanduizinho - R$ 10.495.591,78
  • Centro - R$ 8.326.084,40
  • Imbirussu - R$ 5.512.303,74
  • Prosa - R$ 8.914.890,55
  • Segredo - R$ 4.370.531,74

Inicialmente prevista para 16 de maio de 2022, conforme previsão da abertura original, o processo licitatório só foi retomado e teve suas propostas abertas a partir de 10 junho do período em questão, há quase quatro anos. 

Em outras palavras, apenas os dois contratos que têm assinatura celebrada no último dia 05, mais de três anos após o resultado da licitação, somam R$ 11.812.876,36. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISSEP) de Campo Grande, "a empresa Arnaldo Santiago, que executava o tapa-buracos nessas duas regiões urbanas rescindiu o contrato e foram chamadas as duas segundas colocadas na licitação". 

Ainda segundo o órgão, "o valor é o orçamento estimado, as empresas recebem à medida que executam os serviços e após as medições serem aprovadas. Ou seja, pode ser que até o final só ano nem seja gasto todo o valor que consta no contrato".

 

*Matéria alterada às 16h09 para acréscimo de posicionamento da SISSEP

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 1 dia

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?