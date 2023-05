Nova variante Arcturus da covid-19 já circula no Brasil; conheça os sintomas

PRONTO-SOCORRO

Segundo a pesquisa do Ministério da Saúde: Internações de motoqueiros aumentaram no país 55% em 10 anos

Levantamento feito pelo Ministério da Saúde, com dados do cenário brasileiro de lesões de motociclitas no trânsito em período de 10 anos (2011-2021) mostram que Mato Grosso do Sul é o terceiro Estado que mais interna condutores de moto envolvidos em acidentes.

Segundo a pesquisa, dos 117 mil internações de motociclistas nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), e em hospitais conveniados, 12,3% dos casos acontecem em Mato Grosso do Sul.

Já a taixa de mortalidade nestes acidentes, o Estado é o oitavo com o maior número de vitimas no trânsito, quando se trata de motociclistas envolvidos, tendo 10% dos casos envolvendo vitimas fatais, bem acima da média do país de 5%, que é registrada no levantamento do ministério.

A frente do Mato Grosso do Sul na taxa de internações, só fica os Estados de Tocantins com 13,6% e o Piauí com 17,4% dos casos.

Em 2020, as lesões de trânsito foram responsáveis por mais de 190 mil internações no Brasil – dessas, cerca de 61% foram entre motociclistas.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de internação de motociclistas passou de 3, 9 por 10 mil habitantes para 6,1 por 10 mil habitantes entre 2011 e 2021 – um aumento de 55%.

De acordo com o Ministério da Saúde, somente em 2021, o custo com esse tipo de internação chegou a R$ 167 milhões.

Estudo também estimou o custo para a sociedade para arcar com os acidentes de trânsito, que chega há R$ 50 bilhões por ano, a maior parte deste custo relativo é da perda de produção das vítimas seguido pelos custos hospitalares.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo ministério, o número de mortes de motociclistas por lesões no trânsito apresentou estabilidade entre 2011 (11.485 óbitos) e 2021 (11.115 óbitos), assim como a taxa de mortalidade que, em 2011, foi de 5,8 por 100 mil habitantes e, em 2021, ficou em 5,7 por 100 mil habitantes.

ACIDENTES EM MS

Conforme informações do Detran-MS, por meio do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, entre os anos de 2018 a 2022, 35,9% dos acidentes de trânsito registrados em Mato Grosso do Sul tiveram envolvimento de motociclistas.

Neste período de cinco anos, 42% dos obtidos informados nos acidentes registrados no Estado tiveram os motociclistas como vítimas.

Dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) apontam que até o mês de abril deste ano, 9 pessoas moreram em acidentes em Campo Grande.

De janeiro a abril de 2023 segundo a Agetran, já foram 1625 ocorrências envolvendo acidentes de trânsito na capital.

O levantamento da Agetran também informa que dos 9 óbitos causados por acidentes no perímetro urbano, seis vitimas eram motociclistas.

Dos 1625 acidentes em Campo Grande, 1040 ocorreram sem vítimas e 577 tinham envolvimento de feridos nas ocorrências.

