EXPECTATIVA

Obra se arrasta desde 2019 e ainda está longe de acabar. Agora, o governo estadual vai liberar R$ 3,5 milhões

Anunciada ainda em 2019 e prevista inicialmente para ser entregue no aniversário dos 124 anos de Campo Grande, no último dia 26 de agosto, a obra de reforma da atinga rodoviária da Capital está longe de acabar e agora vai receber uma ajuda de R$ 3,5 milhões do Governo do Estado, conforme publicação do diário oficial feita nesta quarta-feira (4).

Os recursos serão repassados ao município em quatro parcelas, conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul). A revitalização, orçada em inicialmente em R$ 19 milhões, abrange todo o espaço público do prédio e andou pouco desde que a última ordem de serviço foi assinada pela prefeita da Capital, Adriane Lopes, em 1º de julho do ano passado.

Um ano depois, menos de 10% daquilo que estava previsto havia sido concluído. Por isso, a nova previsão para conclusão dos trabalhos é o final do primeiro semestre do próximo ano.

Em julho , a Sisep informou que a revitalização precisou de algumas readequações, as quais precisam ser aprovadas pela Caixa Econômica Federal, financiadora da obra. Contudo, não foi informado valores ou quais adaptações serão necessárias.

O projeto prevê a reforma das áreas públicas, como as plataformas de embarque e desembarque, bem como duas salas no pavimento superior, onde serão realocadas a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat).

A ideia, conforme a administração, é que o fluxo de pessoas aqueça o comércio no entorno e também na parte privativa do prédio, além de inibir a ação de criminosos que rondam a região.

“Essa é mais uma parceria do governador Eduardo Riedel com a população de Campo Grande. Recentemente, firmamos convênios de mais de R$ 50 milhões para obras de infraestrutura urbana, asfalto, recapeamento e drenagem. Agora, com esse novo recurso, o Governo do Estado ajuda a acelerar o andamento da obra da antiga rodoviária, que é muito aguardada pelas pessoas”, destacou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

REVITALIZAÇÃO

Segundo o projeto, a obra consiste na revitalização de 11,9 mil metros quadrados de área pública, divididos entre o prédio da antiga rodoviária, a área onde funcionava o terminal de ônibus do transporte coletivo e o quadrilátero de calçadas das ruas Joaquim Nabuco, Dom Aquino, Vasconcelos Fernandes e Barão do Rio Branco. O edifício onde funcionavam as lojas ficou de fora da obra, pois é particular.

O prédio da Rua Joaquim Nabuco, onde funcionavam as plataformas de embarque e desembarque (térreo) e onde eram vendidos os tíquetes para viagens (piso superior) será revitalizado.

Pisos serão trocados e redes elétrica e hidráulica serão substituídas. As estruturas das lajes serão refeitas e a antiga escadaria que não atende mais as normas da construção civil será substituída por escadas novas.

Neste local vão funcionar as instalações da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) e da Guarda Municipal, com elevador e rampas, devido às normas de acessibilidade.

Já o local onde funcionava o terminal do transporte coletivo, na Rua Vasconcelos Fernandes, será totalmente demolido para dar lugar a um estacionamento com 69 vagas, sendo 50 convencionais, nove para idosos, sete acessíveis e três para viaturas.

As calçadas do quadrilátero das ruas Joaquim Nabuco, Dom Aquino, Vasconcelos Fernandes e Barão do Rio Branco terão acessibilidade e paisagismo. O projeto prevê a colocação de piso tátil, rampa de acesso para pessoas que utilizam cadeiras de rodas e o plantio de centenas de árvores e plantas, como jabuticabeiras, ipês amarelos, bananeiras ornamentais e palmeiras real.



(COM ASSESSORIA)