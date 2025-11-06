Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tempo

Novembro começa com estragos e fortes chuvas em Campo Grande

Com mais de 40 mm acumulados em 5 dias, Capital já alcançou quase 30% do que choveu em outubro

Felipe Machado e Alison Silva

06/11/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Alagamentos, queda de árvores, falta de luz e dificuldade de locomoção. Este é o panorama que os campo-grandenses estão enfrentando nos primeiros dias deste mês, que já alcançou cerca de 30% da precipitação acumulada em outubro, quando foram registrados 88 milimetros. Talvez o principal causador tenha sido os ventos de mais de 70 quilômetros por hora.

Segundo tabela enviada à reportagem pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), Campo Grande registrou 25 mm do dia 1º a 5 deste mês, cerca de 15% da média histórica para novembro, que é de 163,9 mm.

Somente na manhã de ontem a população enfrentou 23,8 mm de chuva e ventos de 88,9 km/h, segundo o Cemtec-MS, o que resultou em alagamentos, árvores caídas e semáforos desligados ao redor dos bairros.
No anel viário da BR-262, por exemplo, a enxurrada forçou motoristas a se aventurarem pelo gramado, o que resultou em pelo menos seis carros atolados embaixo do viaduto na saída para Três Lagoas. 

Sem ter para onde escoar, a água acumulou embaixo do viaduto, levando motoristas a tentar desviar pelo gramado. Alguns conseguiram "fugir" do tráfego, enquanto outros acabaram atolando. Inclusive, um veículo caiu em um buraco e ficou com a traseira erguida.
Como de costume quando Campo Grande é atingida por chuvas e ventos fortes, alguns semáforos da região central da cidade foram flagrados desligados, o que prejudicou ainda mais o trânsito.

De acordo com a Defesa Civil do Município, foram realizados 35 atendimentos em endereços de Campo Grande por consequência das chuvas, a grande maioria por desobstrução de via, com as regiões do Anhanduizinho e Bandeira recebendo mais atendimento. Até mesmo a linha de emergência do órgão sofreu com as pancadas de chuva, o que fez o telefone ficar fora do ar por algumas horas.

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado 

Responsável pela energia da cidade, a Energisa confirmou que as fortes tempestades causaram danos severos à rede elétrica, com "árvores, galhos, placas e telhas lançados sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos", informou em nota. Por isso, a empresa orienta para que a população mantenha distância de fios soltos em ruas e avenidas públicas.

Segundo informações do Executivo Municipal, a Central 156 recebeu em torno de 40 solicitações referentes à queda de árvores. Desde domingo, foram 50 registros feitos na Defesa Civil. Além disso, a cidade segue em alerta laranja em razão da possibilidade de novas tempestades nas próximas 48 horas.

DIARISTA ARRASADA

Há pelo menos três anos, a diarista Maria Virginia da Rocha, de 64 anos, buscava na Prefeitura evitar que a árvore em frente a sua casa destruísse o lar em que vive com o esposo e a filha, na Rua Elpídio Espíndola, no Jardim das Nações. 

A casa com dois quartos, sala e cozinha foi destruída por volta das 11h de ontem durante as chuvas e fortes ventos que atingiram a Capital. 

A queda do pé de Guapuruvu, de aproximadamente 10 metros, destelhou grande parte da residência, que foi amplamente danificada, sobretudo no quarto da filha, como relatou Maria ao Correio do Estado. 
"Perdi tudo, apesar disso, o meu quarto não foi atingido tanto quanto o da minha filha, onde a queda das telhas destruiu a cama e todo o guarda-roupa", declarou a diarista. 

Maria Virginia buscará reformar casa com ajuda de amigos e vizinhos

Maria Virginia buscará reformar casa com ajuda de amigos e vizinhos - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Apesar das perdas materiais, nem ela, o marido e a filha foram atingidos pela queda dos galhos. No momento em que a árvore caiu, Maria Virgínia faxinava a casa de uma de suas vizinhas, enquanto sua filha foi "salva" por atender uma de suas netas que estava no portão da casa. 
À reportagem, detalhou que sentiu necessidade de ligar para a filha durante a forte chuva, feito que foi interrompido por seu marido, que já estava no portão do seu local de trabalho, justamente para avisar sobre o ocorrido.
"Senti que deveria ligar para minha filha. Ligava e ela não atendia, então eu me desesperei, quando vi o meu marido no portão do meu local de trabalho, ele veio justamente para avisar sobre a queda da árvore", falou.
Como detalhou, a família buscava evitar que a grande árvore pudesse destruir a casa, adquirida em 2006 por meio da Agência Municipal de Habitação (Emha). Desde 2022, Maria buscava ajuda na Prefeitura sobre a árvore.

INTERIOR

De acordo com levantamento do Cemtec-MS, de 1h50min até 13h50min de ontem, três cidades da região Centro-Sul foram destaques em chuvas acumuladas neste período de 12 horas: Angélica, com 119,6 mm; Ivinhema, com 91,2 mm; e Dourados, com 81 mm.

Outros municípios próximos também registraram forte precipitação da madrugada até início da tarde de ontem, como Fátima do Sul (65 mm), Rio Brilhante (57,6 mm), Itaporã (43,4 mm), Naviraí (41,2 mm), Nova Andradina (35,2 mm) e Nova Alvorada do Sul (27 mm).

Em Naviraí, a população flagrou uma tenda, que era montada para a festa em comemoração aos 62 anos do município, sendo arrastada. Porém, mesmo diante destes casos, a Defesa Civil do Estado afirmou que nenhum atendimento foi feito no interior.

Nos cinco primeiros dias de novembro, Angélica é a única cidade do Estado que já superou a média histórica: 144,2 mm contra 142,6 mm esperado. Além disso, Rio Brilhante (132,4 mm), Dourados (114,4 mm), Aral Moreira (110,2 mm) e Amambai (101 mm) também já ultrapassaram a barreira dos 100 mm em 120h deste mês.

Assine o Correio do Estado

CENSO 2022

IBGE: número de mulheres como chefes de família cresce em MS

Mudanças culturais e sociais no papel da mulher na sociedade brasileira influenciaram o crescimento

05/11/2025 20h00

Compartilhar
Em 2022, o índice de famílias únicas voltou a subir e atingiu 90,3%, superando os níveis anteriores.

Em 2022, o índice de famílias únicas voltou a subir e atingiu 90,3%, superando os níveis anteriores. Foto: Agência Brasília

Continue Lendo...

No "Censo 2022: Nupcialidade e Família" divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (5), a maioria das famílias de Mato Grosso do Sul têm o homem como responsável pelo domicílio, porém o número de mulheres cresceu nos últimos 12 anos.

Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 774.186 famílias principais. Entre elas, 53,4% tinham homens como responsáveis pelo domicílio (413.363), enquanto 46,61% eram chefiadas por mulheres (360.824). Em comparação com 2010, houve um aumento de 11 p.p na liderança das chefes de família dentro dos lares.

Mulheres 

  • 2010 - 35,38%
  • 2022 - 46,61%

Homens

  • 2010 - 64,62%
  • 2022 - 53,39%

Especialistas apontam que essa tendência reflete mudanças culturais e sociais no papel da mulher na sociedade brasileira, impulsionadas pelo maior acesso ao mercado de trabalho, à educação superior e pela redução das taxas de fecundidade.

Nível de escolaridade aumenta entre os responsáveis

O nível de escolaridade dos responsáveis pelas famílias únicas e conviventes principais, no período entre 2010 e 2022, teve uma melhora geral, especialmente em relação aos níveis de ensino médio e superior. 

2010

  • Sem instrução e fundamental incompleto - 50%
  • Fundamental completo e médio incompleto - 15,7%
  • Médio completo e superior incompleto - 23,4%
  • Superior completo - 10,9%

2022

  • Sem instrução e fundamental incompleto - 35,1%
  • Fundamental completo e médio incompleto - 16,2%
  • Médio completo e superior incompleto - 29,7%
  • Superior completo - 19,1%

Mães solteiras

As mulheres com filhos, mas sem cônjuge, as chamadas mães solteiras, correspondem à terceira maior proporção entre os arranjos familiares em Mato Grosso do Sul, totalizando 97.461 famílias (12,6%).

Entre essas mulheres, a maior parcela é composta por aquelas sem instrução ou com apenas o ensino fundamental incompleto, somando 34.644 (35,5%). 

Apesar disso, destaca-se que o percentual de mães solteiras que possuem nível superior (17,6%) é maior que o observado entre os homens na mesma condição (13,4%), o que indica avanços na escolarização feminina mesmo em contextos de maior vulnerabilidade familiar.

Famílias únicas 

Após uma década de queda, a proporção de famílias únicas — aquelas compostas por apenas um núcleo familiar — voltou a crescer em Mato Grosso do Sul. De acordo com os dados, o percentual passou de 87,5% em 2000 para 86,1% em 2010, registrando uma leve redução. No entanto, em 2022, o índice subiu para 90,3%, superando os níveis anteriores.

Por outro lado, as chamadas famílias conviventes, formadas por mais de um núcleo familiar no mesmo domicílio, apresentaram trajetória oposta. Elas aumentaram de 12,5% em 2000 para 13,9% em 2010, mas caíram em 2022, registrando uma redução de 4,2 pontos percentuais.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Pantanal é o bioma com maior aumento da temperatura no país

Pantanal e Amazônia tiveram aumento médio de 1,9°C e 1,2°C em 40 anos

05/11/2025 19h00

Compartilhar
Pantanal teve aumento médio de 1,9°C na temperatura nos últimos 40 anos

Pantanal teve aumento médio de 1,9°C na temperatura nos últimos 40 anos Foto: Gerson Oliveira/Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

O aumento da temperatura nos biomas do Pantanal e da Amazônia está entre os maiores do país nos últimos 40 anos, apontam dados divulgados pelo MapBiomas nesta quarta-feira (5). As duas regiões tiveram aumento médio de 1,9°C e 1,2°C, respectivamente. As informações estão na nova plataforma da organização, o MapBiomas Atmosfera, que foi lançada hoje.

A partir de imagens de satélite e modelagem de dados, a plataforma disponibiliza informações sobre variações de temperatura e precipitação, entre 1985 e 2024, e sobre poluentes atmosféricos, entre 2003 e 2024, cobrindo todo o território brasileiro.

Considerando todo o país, o levantamento mostra que a temperatura aumentou a uma taxa média de 0,29ºC por década, levando a uma elevação total de 1,2ºC no período. No entanto, há diferenças entre os biomas, no que diz respeito à evolução do aquecimento.

No Pantanal, o aumento da temperatura chega a 0,47°C/década e, no Cerrado, a 0,31°C/década - ambos na parte mais continental do país. A Amazônia teve aumento de 0,29°C/década. Já os biomas costeiros apresentaram um ritmo mais brando de aquecimento: Caatinga, com+ 0,25°C/década, Mata Atlântica, com+ 0,21°C/década e Pampa, com + 0,14°C/década.

“Os dados estão mostrando que, de maneira sistemática, a temperatura está crescendo em todo o Brasil desde 1985. O ano passado foi recorde, mas não é um ano isolado”, explica Luciana Rizzo, professora do laboratório de Física Atmosférica da Universidade de São Paulo (USP) e integrante do MapBiomas Atmosfera.

O recorde a que a pesquisadora se refere foi calculado com base na temperatura registrada na Amazônia e Pantanal no ano de 2024. Ao longo de 40 anos, a média da temperatura nesses dois biomas foi de 25,6º e 26,2º.

No ano passado, esses números registraram acréscimo de 1,5°C e 1,8°C, respectivamente. Essa foi a maior alta registrada em um ano, considerando a média observada desde 1985. Segundo Luciana, esses dados corroboram a ocorrência de eventos extremos, como as queimadas e a seca sem precedentes que atingiram a Amazônia e o Pantanal no ano passado.

Segundo o MapBiomas, os dados demonstram que, nos estados mais continentais, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Piauí, a temperatura também está subindo mais rapidamente, com taxas entre 0,34ºC e 0,40ºC por década.

Já os estados costeiros tendem a ter menores taxas de aquecimento, como Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba (0,10ºC a 0,12ºC/década). Na região metropolitana de São Paulo, a taxa de aumento é de 0,19ºC por década.

Desmatamento e altas temperaturas

O coordenador-geral do MapBiomas, Tasso Azevedo, afirma que a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de área de vegetação nativa desde 1985, o que equivale a uma redução de 13%.

“No mesmo período, o bioma teve um aumento médio da temperatura em 1,2°C. Os estudos mais recentes apontam que a perda de florestas modifica as trocas de calor e de vapor d’água com a atmosfera, resultando em temperaturas mais elevadas”, explica.

Estudo citado pelo MapBiomas e publicado na Nature Geoscience mostrou que o desmatamento causa 74% da redução das chuvas e 16% do aumento da temperatura na Amazônia durante a época seca. Um clima mais seco, por sua vez, favorece a ocorrência de fogo, pontua Luciana Rizzo.

“A poluição do ar no Norte foi mais intensa do que em áreas fortemente urbanizadas do Sudeste em 2024. A baixa qualidade do ar em estados amazônicos tem relação direta com a fumaça dos incêndios florestais, que ocorrem principalmente na estação seca do bioma”, diz a pesquisadora. 

Em 2024, choveu 448 milímetros (mm) abaixo da média histórica da Amazônia, ou seja 20% a menos. Em alguns pontos do bioma, a anomalia de precipitação chegou a uma redução de 1000 mm/ano. A redução das chuvas contribuiu para o aumento da área queimada na região amazônica, que atingiu 15,6 milhões de hectares no ano passado.

“Os últimos três relatórios do IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima]  já apontavam estas tendências de aquecimento e de alteração da precipitação que estamos observando na plataforma”, destaca Paulo Artaxo, professor da USP e integrante do MapBiomas Atmosfera.

As alterações na média da temperatura impactam todos os biomas brasileiros. O Pantanal, onde a temperatura subiu 1,9°C nos últimos 40 anos, é alimentado pelas chuvas na Bacia do Alto Paraguai que, em 2024, registrou chuvas 314 milímetros (mm) abaixo da média - foram 205 dias sem precipitações. “A redução de precipitação também tem efeitos importantes, especialmente na Amazônia e no Pantanal”, acrescenta

Artaxo avalia que a plataforma pode auxiliar na preservação dos ecossistemas no país.

“É uma nova ferramenta que auxilia o Brasil a implementar políticas públicas baseadas em evidências experimentais e mostra quais seriam as regiões mais impactadas pelas mudanças do clima e mudança de uso da terra”, ressalta.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?