Novo ciclo de esgotamento vai beneficiar 50 mil famílias em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Ambiental MS Pantanal, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul, iniciou no mês passado um novo ciclo de obras voltadas à expansão da rede de esgoto no Estado. A previsão é de que cerca de 50 mil famílias passem a ter acesso a serviços de saneamento neste novo ciclo.

As intervenções fazem parte da parceria público-privada (PPP) firmada entre a empresa, a Sanesul e o Grupo Aegea, com o objetivo de ampliar a cobertura do saneamento básico em diversos municípios sul-mato-grossenses.

Nessa etapa, serão beneficiadas as cidades de Sete Quedas, Selvíria, Sonora, Rio Verde e Eldorado. Nesses municípios, está prevista a implantação de 325 quilômetros de rede coletora, que vão interligar aproximadamente 18 mil residências ao sistema de esgotamento sanitário.

De acordo com o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, a parceria com a Sanesul tem sido essencial para a ampliação da infraestrutura de saneamento no Estado. Ele reforça que a meta é elevar a cobertura da rede de esgoto de 68% para 86% até abril do ano que vem.

“Nossa previsão é atingir aproximadamente 824 km de rede coletora até abril de 2026, beneficiando mais de 206 mil pessoas em Mato Grosso do Sul”, destaca Buim.

Além da obra de esgoto, a concessão também fará a recomposição asfáltica de modo gradativo das vias que receberem as obras, conforme a evolução das implantações da rede. Essa etapa da obra, geralmente, leva de dois a três dias após a implantação da rede.

PPP

A PPP foi criada com o objetivo de impulsionar investimentos na coleta, no afastamento e no tratamento de esgoto, com a meta de universalizar o saneamento básico no Estado até 2031.

Desde o início da operação, em 2022, já foram instalados 522 km de rede, possibilitando a conexão de mais de 78 mil sul-mato-grossenses ao sistema de esgotamento sanitário em 20 municípios atendidos pela concessionária.

ELDORADO

No município de Eldorado, localizado na região sul de Mato Grosso do Sul, o projeto prevê a instalação de 59 km de rede coletora de esgoto, conectando cerca de 3 mil moradias e beneficiando diretamente mais de 8 mil moradores. A conclusão está prevista para novembro deste ano.

“Com essa obra, reforçamos a infraestrutura urbana e reafirmamos nosso compromisso com o uso sustentável do território. É uma iniciativa que integra engenharia, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população”, disse o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal.

RIO VERDE

O município de Rio Verde de Mato Grosso iniciou no mês passado as obras de ampliação da rede de esgoto.

O projeto prevê a implantação de 75 km de rede coletora, com estimativa de cerca de 13 mil pessoas beneficiadas até novembro deste ano, por meio da conexão de aproximadamente 5 mil moradias ao sistema de esgotamento sanitário.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que, para cada R$ 1 investido em saneamento, economiza-se R$ 4 em gastos com saúde, especialmente no combate a doenças como hepatite, verminoses e infecções intestinais.

“Essa obra representa um avanço fundamental para a saúde, o meio ambiente e a dignidade dos moradores de Rio Verde. Estamos comprometidos em garantir que o esgoto gerado nas residências tenha destino adequado e tratamento eficiente”, afirmou Buim.

SELVÍRIA

No caso de Selvíria, o projeto prevê a instalação de 73 km de rede coletora de esgoto, permitindo a conexão de aproximadamente 2 mil moradias, o que beneficiará diretamente cerca de 6 mil moradores. A conclusão também está prevista para novembro deste ano.

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário tem impacto direto na redução de doenças de veiculação hídrica, como diarreias, hepatite A e verminoses, especialmente em crianças.

Ao mesmo tempo, contribui para manter rios, solos e lençóis freáticos livres de contaminação, promovendo um ambiente urbano mais equilibrado e saudável.

“Saneamento é infraestrutura de dignidade. É um investimento que a gente não vê com os olhos, mas sente na saúde, na qualidade da água e na vida que flui melhor”, finaliza o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal.

SAIBA

A PPP surgiu com a meta de acelerar os investimentos para que o Estado atinja a universalização do saneamento básico dentro da próxima década. A assinatura do contrato entre a Sanesul e a Aegea ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2021.