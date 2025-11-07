Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Novo CNPJ Alfanumérico promete reduzir burocracia, diminuir encargos e ampliar fiscalização

O formato alfanumérico vai alcançar apenas novas inscrições, incluindo as filiais de empresas já constituídas no modelo atua

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/11/2025 - 19h00
A Receita Federal se prepara para o lançamento do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) Alfanumérico, em 1º de julho de 2026, e defende a mudança como uma modernização no sistema de identificação das pessoas jurídicas.

O novo CNPJ estava previsto antes da reforma tributária, mas sua implementação foi catalisada pelas mudanças no sistema tributário nacional. Como consequência, auditores fiscais anteveem menos burocracia, redução de encargos para o contribuinte Pessoa Jurídica (PJ), ampliação da fiscalização, um ambiente único de integração e interoperabilidade e maior gerenciamento de risco.

O formato alfanumérico vai alcançar apenas novas inscrições, incluindo as filiais de empresas já constituídas no modelo atual

No total, 65 milhões de CNPJs já foram emitidos no Brasil, dos quais cerca de 35 milhões ativos. "O País vem crescendo bastante nos últimos anos e isso vem fazendo com que as pessoas empreendam mais. Esse aumento do empreendedorismo gera maior emissão de números de CNPJ", explica ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o coordenador-geral de Cadastros e Benefícios Fiscais da Receita Federal, Rériton Weldert Gomes.

Gomes disse que há uma situação de esgotamento particular no caso de bancos e de igrejas, que têm muitas agências e congregações. "Baseado nisso, começamos a fazer um estudo justamente de como poderíamos fazer uma adequação desse número de CNPJ para atender a essa necessidade de mercado", argumenta.

A reforma tributária determina o CNPJ como identificador único das empresas. Segundo o coordenador-geral de Cadastros da Receita, muitas empresas hoje precisam ter apenas a inscrição estadual ou municipal e não são obrigadas a ter o CNPJ.

"Com a reforma tributária, vai aumentar mais ainda essa necessidade de emissão de número de CNPJ. Por isso, a gente está modernizando o CNPJ e transformando ele num número alfanumérico, para que possa atender a essa demanda de esgotamento, que já está acontecendo no caso das filiais, para que não tenha problema nenhum no ambiente de negócio".

Combate a fraudes

O Fisco avalia que haverá melhoria em termos de segurança jurídica, em razão da integração dos sistemas federal, estaduais e municipais. O auditor Rériton Gomes salientou que, no ambiente de negócios atual, há assincronismo entre as admissões, sem visualização do todo. "Com integração e geração de um número alfanumérico com maior segurança, com maior possibilidade, melhora muito essa questão de combate à fraude".

Hoje, a Receita consegue identificar uma empresa cuja atuação seja circunscrita a um Estado ou município, desde que o empreendimento tenha um CNPJ. Se a firma tiver uma inscrição estadual ou municipal somente, é difícil chegar nela, por não estar dentro do sistema federal.

"Com um número único, independente de estar só no Estado, só no município, ou só no governo federal, todo mundo enxerga esse ambiente, todo mundo pode atuar em cima dessa questão de fraude", prossegue Gomes. "Unificando os dados, se qualifica a informação. É uma forma de colocar muito mais gerenciamento de risco nessa parte cadastral, melhorando o ambiente de negócio".

Gomes argumenta que haverá expansão das ferramentas de combate à fraude. "Com a questão da integração e operabilidade, muitos municípios ou muitos Estados que não têm muitas informações cadastrais que poderiam ter, agora passam a ter nesse ambiente integrado. Isso qualifica muito o dado que a gente tem de acesso E a gente cria um ambiente muito mais seguro", sintetiza.

Como vai funcionar

No novo CNPJ, será mantida a estrutura de 14 caracteres (hoje composta somente por números), mas a inclusão das letras é necessária para ampliar a quantidade de combinações possíveis e evitar o esgotamento do modelo atual, diante do crescimento contínuo do número de empresas.

A atribuição de letras e números será feita pelo sistema interno da Receita Federal do Brasil de forma aleatória. Dessa forma, existe a possibilidade de que após julho de 2026, ainda sejam gerados pelo sistema CNPJs exclusivamente numéricos.

Os números já existentes não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no CNPJ permanecerá com o seu número válido. Os dois tipos de CNPJ - numéricos e alfanuméricos - vão coexistir.

No entanto, será necessária uma atualização nos sistemas de todas as empresas para que os softwares também leiam o número do CNPJ no formato alfanumérico e efetuem o cálculo do dígito verificador (DV). Os sistemas governamentais (Receita, Sefaz, INSS etc.) também precisarão atualizar seus sistemas. Quem não fizer as atualizações deverá enfrentar problemas na emissão de documentos fiscais e na comunicação com fornecedores e clientes, por exemplo.

A adequação que tem que ser feita não é de layout ou de mudança de campo, mas somente para que os campos entendam que onde tem número também pode ter letra. Para algumas empresas, isso pode ser uma mera atualização de sistema. "Essa solução que foi implementada é de baixo custo e de fácil implementação", defende Gomes.

A Receita não vai pedir nenhuma taxa adicional nem fazer contatos por telefone ou e-mail, "porque não tem nenhum tipo de necessidade nesse sentido. É simplesmente um ajuste do sistema global", resumiu Gomes. A chave Pix do CNPJ também será mantida, sem alterações.

O subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento do órgão, Gustavo Andrade Manrique, destacou que a Receita vem fazendo uma "mudança de cultura" em relação aos cadastros. "Uma pessoa jurídica tem vários cadastros. Federal, CNPJ. Tem as inscrições estaduais. Tem as inscrições municipais. E isso gera uma burocracia muito grande para o empresário", avalia.

Manrique pontuou que a mudança leva a uma aderência muito maior ao que é praticado internacionalmente e facilita a vida do cidadão, estimulando o ambiente econômico e a eficiência da política pública. "O CNPJ está vindo nessa modernização, porque já está estrangulado, com 65 milhões, a gente está aumentando a vida útil dele". O CNPJ Alfanumérico vai potencializar para mais de 3 trilhões de possibilidades de emissão, uma multiplicação de mais de 30 vezes da capacidade atual de atendimento.

Se a empresa não adaptar seus sistemas e continuar interagindo só com CNPJs numéricos, ela pode não perceber nenhum tipo de impacto imediato. "Mas se ela, por acaso, tiver que cadastrar um fornecedor, tiver que emitir algo em que ela tenha que ter a identificação do CNPJ alfanumérico, pode ser que naquele momento ela esteja impedida de fazer aquela operação", explica Gomes. Ou seja, a empresa não vai conseguir cadastrar um dado fornecedor para poder fazer a venda e vai sentir a necessidade de fazer o ajuste do seu sistema.

O coordenador considera que o impacto não será drástico nem haverá impedimento de atuação da empresa. "Mas em algum momento pode ser que dificulte alguma transação ou algo que possa vir a ter quando interagir com uma empresa nova que tenha um CNPJ alfanumérico".

Dígito verificador

Hoje, o cálculo do dígito verificador é feito pelo método matemático Módulo 11 - o mesmo utilizado no cálculo do dígito verificador do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

"A principal diferença será a substituição dos valores numéricos e alfanuméricos pelo valor decimal correspondente ao código constante da tabela ASCII um código que uniformiza como computadores representam letras e números e dele subtraído o valor 48. Assim os valores serão, por exemplo, A=17, B=18, C=19, e assim por diante", explica a Receita Federal.

As letras serão aleatórias e não haverá inteligência na formação do identificador alfanumérico do CNPJ. Assim, não terão nenhum tipo de conexão com a Unidade da Federação (UF) de localização, com natureza jurídica ou com algum atributo específico.

Cidades

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

Investimentos englobam drenagem e obras nos 79 municípios do Estado

07/11/2025 17h20

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

Com injeção de R$ 3 bilhões em obras de pavimentação, drenagem e reformas nos 79 municípios sul-mato-grossenses, o governo estadual montou um plano de reordenamento sobre a mobilidade urbana e desenvolvimento em todo o Estado. 

O programa, denominado MS Ativo é dividido em duas etapas. A primeira fase, reúne R$ 1,5 bilhão em obras já concluídas, em execução ou em análise pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Já o MS Ativo 2 prevê R$ 995 milhões em novas intervenções urbanas, além de R$ 500 milhões provenientes de parcerias com a bancada federal e fontes externas de financiamento, como o Orçamento Geral da União.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, o programa marca uma mudança na forma como o Estado se relaciona com os municípios, priorizando o fortalecimento local. O MS Ativo é a expressão de uma política municipalista que busca reduzir desigualdades regionais e fortalecer a infraestrutura das cidades, garantindo mais qualidade de vida e condições de desenvolvimento local, afirmou o secretário.

Em Campo Grande, as intervenções incluem pavimentação e drenagem nos bairros Parque do Lageado, Jardim Itatiaia, Jardim Nashville e Jardim Itamaracá, além do acesso às Moreninhas e melhorias na avenida dos Cafezais. Também estão em execução a pavimentação do bairro Nova Lima, contenção de enchentes no córrego Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, revitalização da avenida Duque de Caxias e pavimentação da rodovia CG-150.

Em Dourados, as frentes de trabalho contemplam o recapeamento do bairro Água Boa (setores 7 e 8), drenagem e pavimentação no Jardim Guaicurus, além dos acessos ao Hospital de Amor e ao Hospital Regional. O município também recebe a passarela sobre a MS-156 e a revitalização da avenida Coronel Ponciano.

Em Três Lagoas, as obras estão concentradas nos bairros Parque São Carlos, Jardim Vila Alegre, Jardim Itamarati, Vila Haro e Conjunto Habitacional das Violetas 1 e 2, além das avenidas Jary Mercante e Wilson Viana.

Na região do Pantanal, Corumbá e Ladário recebem pavimentação e drenagem nos bairros Guatós, Nova Corumbá, Pantanal, SEAC, Almirante Tamandaré, Nova Aliança e Alta Floresta.

Outros municípios também foram contemplados. Coxim executa obras de pavimentação e controle de erosão na Rua Orquídea; Fátima do Sul realiza drenagem e recapeamento no perímetro urbano e em Culturama; Ribas do Rio Pardo ganha novo acesso ao polo industrial; Batayporã atua em drenagem para conter enchentes na Lagoa do Sapo; Paranaíba conduz a restauração funcional de vias e canalização do córrego Fazendinha; e Cassilândia faz recuperação de ruas no bairro Izanópolis.

Além das obras viárias, o governo estadual investe R$ 676 milhões em obras civis, executadas e acompanhadas pela Agesul nas áreas de saúde, segurança, esporte, cultura e lazer, ampliando o alcance social do programa. 

Outro eixo do investimento é o Plano Logístico Aeroviário, que soma R$ 92,7 milhões em obras em execução e R$ 134 milhões em obras já finalizadas.

Entre as entregas, estão os aeródromos implantados em Inocência e Naviraí e as restaurações das estruturas de Paranaíba e Camapuã. Em andamento, estão as implantações dos aeródromos de Água Clara e Maracaju e as restaurações em Cassilândia e Jardim.

O Estado também mantém parceria com o Governo Federal para a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Dourados, atualmente em execução. 

Cidades

Hotel que perdeu cachorro terá que indenizar tutores

Faltando dois dias para o retorno dos tutores, a empresa enviou uma mensagem informando que a cachorra havia desaparecido

07/11/2025 17h15

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

Por determinação da 10ª Vara Cível de Campo Grande, um hotel para cães terá que indenizar em R$ 20 mil os tutores que deixaram a cachorra de estimação no local, e ela terminou desaparecendo.

Os donos do animal, que tinham uma viagem marcada, contrataram o serviço de hospedagem para que a cachorra ficasse no local entre os dias 18 e 29 de novembro de 2022.

No dia 27 de novembro, faltando dois dias para o retorno, eles receberam uma mensagem da empresa, enviada por um aplicativo, informando que o animal havia fugido.

Assim que retornaram, os proprietários começaram a divulgar, por meio das redes sociais, fotos da cachorra e procuraram por ela nas ruas, mas até o momento não conseguiram encontrá-la.

O animal, que convivia com a família há mais de cinco anos, permanece desaparecido.

A juíza Sueli Garcia, em sua decisão, pontuou que ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte do hotel, uma vez que a empresa não apresentou justificativa plausível, tampouco adotou medidas efetivas para encontrar o animal.

A magistrada ressaltou que a situação extrapola um simples aborrecimento, levando em consideração o vínculo afetivo entre os tutores e o animal de estimação e o sofrimento causado pela perda.

“Não pode ser desprezada a dor e a angústia experimentadas pelos autores, que perderam, por negligência da ré, o animal de estimação que com eles convivia há mais de cinco anos”, pontuou a juíza em sua sentença.

Como o processo ocorreu sem que a empresa apresentasse defesa, tudo o que os tutores disseram foi acatado.

Por isso, a juíza determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para cada autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

